Çocuk istismarı bulguları nelerdir?

Çocuk istismarı nedir?

Çocuk istismarı, çocuğun duygularına veya bedenine zarar vermesi durumunda ortaya çıkar. Her ailede kız ya da erkek çocukların başına gelebilir. İstismarın tehlikelerini ve bundan şüpheleniyorsanız ne yapmanız gerektiğini bilmek, tüm çocukları güvende tutmanın anahtarıdır.

Çocuk istismarının türleri nelerdir?

Fiziksel istismar, çocuğun vücudunun zarar görmesidir. Elle veya bir cisimle sert bir şekilde vurmak, sarsmak, itmek, boğmak, yumruklamak kısacası acı veren eylemde bulunmak fiziksel istismar olabilir.

Cinsel istismar, aşağıdakiler arasında cinsel temas veya temassız cinsel faaliyetlerdir. Temassız cinsel istismarda cinsel fotoğraf çekmek veya paylaşmak ve cinsel konuşma yapmak gibi faaliyetler bulunmaktadır. Çoğu cinsel istismar vakası, çocuğun güvenini kötüye kullanan yakın güvenilen bir yetişkin veya aile üyesini içerir. Çoğu zaman, çocuğa fiziksel olarak zorlanmak yerine baskı yapılır veya aktiviteye katılması için konuşulur, hediyeler sunulur veya sır saklaması istenir.

Duygusal istismar (veya psikolojik istismar), bir çocuğa bakan yetişkinlerin çocukları veya gençleri yargılaması, tehdit etmesi, küçümsemesi veya reddetmesi, çocuğun kendisi hakkında kötü veya değersiz hissetmesi için sevgiyi esirgemesi durumunda meydana gelir.

Çocuk istismarına kim neden olur?

Çocuk istismarına neden olan tek tip insan yoktur. Çoğu zaman çocuk istismarcıyı iyi tanır. Bu tarz vakalarda çoğunlukla çocukları istismar eden kişiler çocukken de istismara uğramış oluyorlar.

Bazen çocukları istismar eden kişiler bazı belirtiler gösterebilir. O belirtilerden bazıları şunlardır:

Her zaman çocuk hakkında olumsuz konuşur, çocuğu değersiz kılar,

Çocuğu başkalarından uzak tutmaya çalışır,

Çocuklarının yaralanmaları veya davranış sorunları hakkında konuşmakta zorlanır,

Çocuğa çok az ilgi veya şefkat gösterir.

Çocuk istismarının belirtileri nelerdir?

Çocuklar ve gençler sıklıkla istismar hakkında konuşmakta zorlanırlar. Bu nedenle çocuk istismarının belirtilerini bilmek yardımcı olabilir.

İstismara uğrayan çocuklar şunları yapabilir:

Çocukların genellikle oyun sırasında morarma yaşamadığı yerlerde sık sık morluklar oluşur,

Mantıklı olmayan veya sürekli değişen yaralanmaları vardır,

İstismarcı tanıdık biriyse onunla birlikte olmaktan kaçınır,

Korku, öfke veya başkalarıyla ilişki kurma veya başkalarına güvenme konusunda sorun yaşama gibi duygusal travma belirtileri gösterir,

Üzgün ya da depresyonda olur,

Başkalarına zorbalık yapar,

Kendilerine zarar verir,

Kâbuslar görür, uyumakta zorluk çeker.

İstismar gören (ama kendileri mağdur olmayan) veya kendilerine bakan yetişkinler arasında şiddet gören çocuklar bazen benzer belirtiler gösterir.

Bu işaretler her zaman istismara işaret etmez. Ebeveynlerinin ayrılması veya boşanması, taşınması veya sevilen birinin ölümü gibi stresli dönemlerden geçen çocuklar da üzgün, kızgın veya içine kapanık olabilir. Ancak davranış sorunlarının yanı sıra fiziksel belirtiler (morluklar gibi) ortaya çıkarsa bu, istismarın daha güçlü bir işaretidir.

Çocuk istismarından şüphelenirsem ne yapmalıyım?

İstismarın varlığından emin olmayabilirsiniz ancak endişe duymanız yeterlidir. Nihayetinde yetkililer olayları inceleyecek ve istismar olup olmadığını öğrenecelerdir. Çocuğun canı acımaya devam ederken endişenizi dikkate almamak yerine, herhangi bir istismarın tespit edilmemesi ve rapor edilmesi daha iyidir. İstismar ne kadar erken tespit edilip durdurulursa, tıbbi bakım, terapi ve danışmanlık da o kadar erken dönemde çocukların ve ailelerin iyileşmesine yardımcı olabilir.

Bu nedenle istismardan şüpheleniyorsanız sesinizi yükseltin. Eğer bir çocuk size istismardan bahsediyorsa bunu ciddiye alın. Tüm çocuklar dinlenilmeyi, korunmayı ve yardım edilmeyi hak eder.

Referanslar:

Stephanie A. Deutsch. “Child Abuse”. Şuradan alındı: https://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html (03.2021).