C vitamini serumu hakkında bilmeniz gerekenler...

Soğuk algınlığının yaklaştığını hissettiğinizde hemen C vitaminine yöneliriz. Aynı zamanda C vitamininin pürüzsüz, parlak bir cilt sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Son yıllarda C vitamini cilt takıntılıları için önemli bir ürün haline geldi.

Dermatolog Nazanin Saedi, "C vitamini çok yeni bir konudur ve pek çok insan tarafından ilgi çekici hale geldi. Nedeni ise, pek çok önleyici ve cilt bakıma oldukça faydası vardır" açıklamasında bulundu. Peki C vitamini serumu ne işe yarar? C vitamini serumu ne zaman kullanılmalı? C vitamini serumu nasıl kullanılır?

C vitamini serumu nedir ve içinde neler var?

C vitamini serumu, C vitamini ile doldurulmuş bir cilt bakım ürünüdür. Sıvı veya jel kıvamındadır ve cilde topikal olarak uygulanır. Bu serumları normalde cilt bakım ürünlerini satın aldığınız her yerde, büyük mağazalarda, güzellik mağazalarında ve bazı eczanelerde bulabilirsiniz... Ambalajın üzerinde muhtemelen "sıkılaştırıcı", "parlatıcı" ve "kollajen takviyesi" gibi cilt faydalarını öne süren kelimeler göreceksiniz. İnsanlar bu faydalardan yararlanmak için cilt bakım rutinlerine C vitamini serumu ekliyorlar.

Dr. Saedi; "C vitamininin en önemli faydası, bir antioksidan olmasıdır, bu nedenle kolajen ve elastini parçalayan serbest radikallerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Sonuç, parlak, genç cilt oluşumunu destekliyor" açıklamasında bulundu.

C vitamini serumunun faydaları nelerdir?

Beslenme açısından, C vitamini son derece önemlidir. Büyüme ve gelişme için gereklidir, vücut dokusunun oluşmasında ve onarılmasında rol oynar ve kanser, kalp hastalığı ve artrit gibi hastalıklara katkıda bulunan serbest radikallerle savaşan antioksidanlar sağlar. Tüm meyve ve sebzeler bir miktar C vitamini içerir, ancak en çok kavun, portakal, brokoli ve Brüksel lahanası gibi ürünlerden yararlanacaksınız.

C vitamini ciltte doğal olarak bulunur ve kolajen üretimini ve antioksidan seviyelerini artırır. Cildi UV ışınlarından kaynaklanan hasarlara karşı koruyabilir özellikle E vitamini ile birlikte kullanıldığında. C vitamini ayrıca tahriş edici maddeleri cildinizden uzak tutarak, cilt bariyerini de korur ve cildin uygun şekilde nemlendirilmesi için suyun tutulmasına yardımcı olur.

C vitamini topikal olarak uygulanabilir - ve C vitamini serumları da burada devreye giriyor. C vitamini en çok serbest radikalleri nötralize etme ve yaşlanan cildi iyileştirme yeteneğiyle bilinir. Ayrıca kollajen ve elastin sentezini de iyileştirebilir; bu da ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü iyileştirebilir; iltihabı azaltmaya yardımcı olur, doğal, hafif bir pul pul dökülme sağlar; ve cildi aydınlatır. Bir çalışma, topikal C vitamininin tüm yaş gruplarındaki çalışma katılımcıları arasında kollajen üretimini arttırdığını buldu. Çalışma katılımcıları etkileri 40 günlük tedaviden sonra fark ettiler ve 60 günlük tedaviden sonra bunların daha da belirgin olduğunu buldular.

Topikal C vitamini ayrıca melazma ve hiperpigmentasyona da yardımcı olabilir. Geçmiş araştırmalara göre katılımcılar, en az bir ay boyunca C vitaminini (güneş kremi ve mandelik veya malik asitle birlikte) yüze uyguladıktan sonra cilt pigmentasyonunda ortalama %73'lük bir iyileşme gördüler.

C vitamini serumunu kimler kullanmalı?

Araştırmalar, C vitamininin cildi güneş yanığı, fotoyaşlanma, hiperpigmentasyon, kırışıklıklar, sarkma, kuruluk ve eşit olmayan cilt tonu gibi birçok sorundan korumaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Bu cilt sorunlarıyla uğraşan herkes, cilt bakım rutinine C vitamini serumu eklemeyi düşünebilir. Ancak bu sorunlar henüz ortaya çıkmamış olsa bile başlamak iyi bir fikirdir.

Uzmanlar, her yaştan insana C vitamini serumlarını öneriyor çünkü neredeyse herkes güneşten zarar görme riski taşıyor ve C vitamini serumları ile cildimizin güneş ışığından aldığı güneş hasarı miktarını en aza indiriyoruz. Hem cildi koruyarak hem de sorunlu bölgelerin iyileşmesine yardımcı olarak çifte görev yapıyor. Sizi güneşin zararlarından ve kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtilerinden koruduğu için önleyicidir. Aynı zamanda kolajenin desteklenmesine ve doğal kolajen oluşumunun artmasına yardımcı olur.

C vitamini serumu seçerken dikkat etmeniz gerekenler

Araştırmaya göre, C vitaminini L-askorbik asit, askorbil-6-palmitat ve magnezyum askorbil fosfat dahil olmak üzere birkaç farklı formda bulacaksınız. Çalışmalara göre; L-askorbik asit en çok araştırılan ve biyolojik olarak en aktif (veya etkili) olanıdır.

Peki nasıl seçmeliyiz? C vitamini konsantrasyon seviyelerine dikkat edin genellikle etikette L-askorbik asit veya askorbik asit olarak anılır. Bazılarında yüzde 10, bazılarında ise yüzde 15, 20 olabiliyor. Biyolojik olarak önemli kabul edilen minimum miktar olan yüzde 8'den yüksek konsantrasyona sahip olanı bulun. Konsantrasyon ne kadar yüksek olursa serum o kadar güçlü olur, ancak faydalar yüzde 20'den sonra azalır. Yüzde yirmi, maksimuma çıktığı yerdir; bundan daha güçlü bir şey elde edemezsiniz.

Ürününüzü seçerken, C vitamininin daha etkili bir şekilde verilmesine yardımcı olan E vitamini de içeren bir ürün arayın. Ayrıca C, E'nin daha aktif formuna dönüşmesine yardımcı olarak ikilinin serbest radikalleri bastırma yeteneğini artırır. C vitamini ve E birleştirildiğinde çok güçlü antioksidan koruma sağlamak için birlikte çalışırlar. Ferulik asit aynı zamanda cilt bakımı rutininize de iyi bir katkıdır; C vitamininin dengelenmesine yardımcı olur, bu da cildi tahriş etme olasılığını azaltır. Bu vitaminler [C ve E], ferulik asitle birlikte çalıştığında, maksimum faydanın elde edilmesini sağlamak için birbirlerinin stabilitesini artırırlar.

C vitamini serumu nasıl kullanılır?

Yüzünüzü yıkayıp, kuruladıktan sonra yüzünüze birkaç damla serum sürün. Birazcık gerçekten uzun bir yol kat ediyor” diyor. Tüm yıl boyunca her sabah takılmasını tavsiye ediyor. "Güneşe maruz kalmanın bazı faydaları var, bu nedenle sabahları ilk koruma katmanı olarak uygulamaya yardımcı oluyor" diyor. Daha sonra nemlendiricinizi ve güneş koruyucunuzu sürmenizi söylüyor. Saedi, serumların nemlendiricinize eklenen C vitamini “güçlendiricilerden” daha iyi olduğunu söylüyor. C vitamini damlaları serumlar kadar etkili olmayabilir ve bunları nemlendiriciyle karıştırmak etkileri zayıflatabilir.

Şişenizi tezgah yerine banyo dolabı gibi aşırı ısıdan uzak, serin ve karanlık bir yerde saklayın. Serumun açıldıktan altı ay sonra atılması ve serin, karanlık bir yerde saklanması iyi bir kuraldır. Talimatlara göre kullanıyorsanız muhtemelen altı ay dolmadan bitebilir. C vitamini raf ömrü geçtikten sonra kullanıldığında aslında olumsuz etkilere neden olabilir.

C vitamini serumunun oluşabilecek yan etkileri nelerdir?

C vitamini güvenli ve genellikle iyi tolere edilen bir maddedir. Tek risk, bu serumlardan bazılarının içinde çok fazla farklı bileşen bulunmasıdır ve bu ekstra bileşenlerin bazı insanlarda alerjik reaksiyona neden olabilir. Araştırmaların çoğu, çalışma deneklerinin herhangi bir tahriş veya olumsuz reaksiyon yaşamadığını bildirdi. Tek istisna hassas cilde sahip olanlardı. Bir araştırma, katılımcıların yüzde 6'sının kaşıntı yaşadığını buldu ve araştırmacılar bunun muhtemelen C vitamininin asitliğinden kaynaklandığını söyledi. C vitamininin güçlü formlarının kaşıntıya neden olabileceğinden, çok hassas cilde sahip kişilerin kullanmadan önce bir dermatoloğa danışması gerekmektedir. Ayrıca C vitamini serumu cildinizde kuruluğa ve veya kıyafetlerinizin sararmasına neden olabilir, ancak bu etkiler nadir görülür. Göz çevresine uygularken dikkatli olun.

Kaynak: Moira Lawler. "Vitamin C Serums 101: Best Products, Benefits, Side Effects, and More". Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/skin-beauty/what-are-benefits-risks-vitamin-c-serums/. (01.04.2023).