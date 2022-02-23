Safir taşının özellikleri nelerdir?

Kraliyet taşı olarak bilinen Safir, uzun yıllar göksel umut ve inançla bağlantılı görülmüştür. Günümüzde değerli taşlar arasında olan Safir, fiziksel ve duygusal birçok fayda sağlamaktadır...

Safir taşının özellikleri nelerdir?
Moda
24 Şubat 2022 Perşembe

Çoğu insan safir kelimesini duyduğunda mavi bir taş düşünür. Safir, mavi genel olarak mavi renkte bilinse de yeşil, beyaz, siyah, mor, pembe ve sarı gibi birçok renkte de bulunabilir. Bir safirin değeri rengiyle çok alakalıdır; derin, canlı kraliyet mavisi safirler en değerlileri arasındadır. Safirin anlamına ve bu kraliyet mavisi taşın neden dürüstlük ve bilgeliğin sembolü olduğuna bakalım...


Görkemli ve kutsal Safir, tüm göksel renkleriyle, bir bilgelik ve kraliyet, kehanet ve İlahi lütuf taşıdır. Sonsuz kutsal şeylerle ilişkilendirilir ve neredeyse her dinin tarihinde yer almış bir mücevher olan değerli taş olarak kabul edilir. Antik ve ortaçağ dünyası için, gök mavisi Safir, göksel umut ve inancın yüksekliğini simgeliyordu; koruma, iyi şans ve ruhsal içgörü getirdiğine inanılıyordu. Gücün ve kuvvetin, aynı zamanda nezaket ve bilge yargının da simgesiydi.


Safir nedir?

Safir, kraliyetle ilişkili bir değerli taştır. Bolluğu, bereketi ve yaşamın hediyelerini çektiğine inanılır. Negatif enerjilerden korunmak, zihni sakinleştirmek, sezgiyi güçlendirmek ve ruhsal berraklığı davet etmek için kullanılır.


Safirin özellikleri nelerdir?

Renk: Mavi

Çakrası: Altıncı çakra (Ajna / Üçüncü Göz Çakrası)

Numarası: 6

Gezegeni: Ay, Satürn

Zodyak burcu: Terazi, İkizler

Elementi: Ağaç

Bulunduğu bölgeler: Myanmar, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, Kenya, Hindistan, Sri Lanka, Avustralya, Tayland, Kanada, Madagaskar


Safirin anlamı ve kullanım alanları

Safir, romantizmle bağlantılıdır ve genellikle nişan yüzüklerinde kullanılır. Özellikle mavi safirin boğaz çakrasıyla bağlantısı vardır ve kendini ifade etmeyi geliştirmek için kullanılabilir. Kraliyet mavisi safir ayrıca üçüncü göz çakrasını harekete geçirir, düşünceleriniz ve duygularınız için kendi sorumluluğunuzun daha fazla farkında olmanıza yardımcı olabilir. Dürüstlüğünüzü ve bilgeliğinizi arttırdığı söylenir. Feng shui'de koyu mavi, bilgi ve kendini yetiştirme ile bağlantılıdır.


Hangi taş hangi hastalığa iyi gelir?
Hangi taş hangi hastalığa iyi gelir?


Safirin fiziksel sağlığa faydaları

Mav, Safir, vücudun tüm bölgelerini iyileştirmeye yardımcı olur ve uykusuzluğa iyi gelir. Harici olarak veya iksir olarak kullanılan Safir su, iyi bir arıtıcı olarak kabul edilir ve mevsim geçişlerinde kullanılabilir.


Uzun süredir göz enfeksiyonlarını tedavi etmek ve görme yeteneğini iyileştirmek için kullanılan Mavi Safir, baş ağrılarını, ateşi, burun kanamalarını ve işitme, enfeksiyon, iç kulak dengesizlikleri ve vertigo gibi kulak sorunlarını gidermek için de kullanılır.


Mavi Safir tiroide, şişmiş bezlere ve konuşma ve iletişim ile ilgili sorunların tedavisinde faydalıdır. Ayrıca sinir sistemine ve kan hastalıkları, bunama ve dejeneratif hastalıkların tedavisinde de yararlı olduğu düşünülmektedir.


Safirin duygusal sağlığa faydaları

Safir bizi “iç hapishanelerimizden” ve duygusal olarak kapanmamıza neden olabilecek psişik ızdıraptan kurtarır. Nevroz ve hatta psikoz tedavilerinde etkili bir yardımcı olabilir. Safir depresyonu giderir ve ruh halini hafifletir. Zihne sakinlik ve odaklanma verir ve vücuttaki dengeyi geri kazandırır.


Mavi Safir, başkalarının görüşlerinden kolayca etkilenenlere yardımcı olur. Benliğin daha eksiksiz bir şekilde anlaşılmasını teşvik eder ve kişinin kendi fikirlerine ve bilgilerine daha fazla güven duymasına ve bu gerçekleri başkalarına ifade etmesine yardımcı olur.


Herhangi bir renk tonundaki Yıldız Safirleri, aşağılık kompleksi olanlar, sosyalleşmekten veya konuşmaktan korkanlar için mükemmel şifa kristalleridir. Ayrıca, neredeyse imkansız görünen bir çocukluk hayalini veya hırsını takip etmeye de destek verirler.


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Farklı renk Safir taşların özellikleri

  • Siyah safir, kişinin kendi sezgilerine olan güvenini geliştirir. Koruyucu ve topraklayıcıdır, kaygı ve üzüntüyü giderir ve iş hayatında şans getirir.

  • Yeşil Safir, sadakat ve bütünlük bilincini geliştirir. Başkaları için olan şefkati teşvik eder, vizyonu uyarır ve uykuda görülen rüyaları hatırlamayı sağlar.

  • Turuncu Safir, sevgi dolu yaratılışın bilgeliğini kalpten dünyaya getirir. Kişinin yaratıcılığını, duygusallığını ve maneviyatını birleştirir. Sanatçıların, yazarların ve şarkıcıların tılsımıdır.

  • Pembe Safir, esnekliğin bilincini geliştirir. Duyguları uyarır ve sevgiyi, bağışlamayı ve geçmişin serbest bırakılmasını teşvik eder. Kabulü ve kalbin gücünü onurlandırır.

  • Mor Safir, ruhsal uyanışın bilincini geliştirir. Meditasyona teşvik eder, Taç Çakrayı açar ve Kundalini'nin engellenmeden yükselmesine izin verir. Birlik ve barışı davet eder.

  • Beyaz Safir, kişinin ruhsal yolundaki zorlu engellerin üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğu içsel kararlılığı sağlayarak, bilgeliği ve ruhun gücünü geliştirir. Zihne netlik ve daha yüksek bir rehberlikle iletişimi sağlar.

  • Sarı Safir, bilgelik ve refah getirir. Sadece finansal bolluğu getirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin hedeflerine ve emellerine yaratıcı bir şekilde odaklanması ve tezahür etmesi için solar pleksus aracılığıyla içsel iradeyi uyarır.

Referanslar:

Anjie Cho. "The Meaning and Power of the Blue Sapphire Stone" (5 Nisan 2021) Şuradan alındı: https://www.thespruce.com/the-royal-sapphire-king-of-all-blue-stones-1274366

"Sapphire Meanings and Uses" Şuradan alındı: https://www.crystalvaults.com/crystal-encyclopedia/sapphire/


Prenseslere layık nişan yüzükleri

Bu yüzükler elinizdekilerden değil, hayalinizdeki yüzüklerden...

10
Prenses Diana-Kate Middleton
137.200 Dolar
Bu yüzük ilk olarak Prenses Diana'ya verildi, şimdi de yüzüğü Prenses Kate Middleton takıyor. Yüzük, 18 karat safir ve beyaz elmastan yapıldı, güncel değeri ise 137.200 $ civarında.
Anna Kournikova
2.5 Milyon Dolar
Anna Kournikova'ya ait bu ender parça, yüzlerce güzel taştan ve 11 karatlık pembe elmastan oluşuyor. Enrique Iglesias, tarafından Anna'ya verilen bu sofistike yüzük, 2,5 milyon dolar değere sahip.
Catherine Zeta Jones
2.5 Milyon dolar
Catherine Zeta Jones'un sahip olduğu yüzük; 28 küçük elmas ile çevrili yatay görünümde. Bu göz alıcı parça, 10 karat markiz şekilli elmas ile tamamlanmış. Michael Douglas tarafından satın alınan bu yüzük, şu anda 2,5 milyon $ değerinde.
Jacqueline
2.6 Milyon Dolar
Aristoteles Onassis, sadece iki kez takabilme fırsatı bulduğu bu parçayı; Jaqueline'ye vermiş. Güzel yüzük, çoğu zamanını bir banka kasasında geçirdi. 0,42 karatlık elmas yüzük, daha önce Lesoto III'ündü. Yüzüğün şu anki değeri 2.600.000 $'dır.
Melania Knauss
3 Milyon Dolar 15 karat zümrüt kesim pırlanta platinin içine oturtulan ve yaprak tasarım ile tasarlanan yüzük; Donald Trump tarafından, Melania Knauss'a verildi. Melania'nın yüzüğünün değeri 3 milyon $'dır.
Jennifer Lopez
4 Milyon Dolar
Marc Anthony erkek giyimindeki zevkini, Jennifer Lopez için özel tasarlattığı bu nadide parçada da göstermiştir. Neil Lane'in tasarladığı yüzük 8,5 karat elmastan yapılmıştır. Onlar artık evli olmasa da bu yüzük hala en değerli nişan yüzükleri arasındadır. Yüzüğe şu an 4 milyon $ değer biçiliyor.
Grace Kelly
4.06 Milyon Dolar
Prens Rainier Cartier tarafından, Grace Kelly'e armağan edilen bu yüzük 10,47 karat zümrüt kesim elmastan oluşmaktadır. Şu an yüzüğün değeri, 4,06 milyon dolardır.
Paris Hilton
4.7 Milyon Dolar
Paris Latsis, Paris Hilton'a bu harika nişan yüzüğünü sunmuştur. Yüzük, 24 karat beyaz altından yapılmıştır ve iki üçgen baget arasına bir dikdörtgen elmas yerleştirilerek tamamlanmıştır. Çift ayrıldıktan sonra, yüzük Katrina mağdurlarına yardım için ihalede satıldı ve şu anki değeri 4.700.000 $'dır.
Beyonce
5 Milyon Dolar
Birçok kişi Beyonce'un sahip olduğu bu nişan yüzüğünün, listemizde 2 numarada yer alacağını tahmin etmemiştir. Platin üzerine kusursuz kesilmiş sekizgen 18 karat elmastan oluşan yüzük, Jay Z tarafından Beyonce'ye verildi. Yüzüğün değeri 5.000.000 $'dır.
Elizabeth Taylor
8.8 Milyon Dolar
En pahalı nişan yüzüğü Richard Burton'ın, Elizabeth Taylor'a armağan ettiği bu nadide parçadır. Yüzük, 33,19 karat IIa sertifikalı Asscher kesim elmas ile süslenmiştir. 8.800.000 $ değerinde olan yüzük, dünyanın en pahalı 10 nişan yüzüğünün arasında liste başında yer alıyor. Elizabeth Taylor'ın yüzüğü, ölümünden sonra bir kapalı ihalede satıldı ve Asyalı bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

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