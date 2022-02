Safir taşının özellikleri nelerdir?

Çoğu insan safir kelimesini duyduğunda mavi bir taş düşünür. Safir, mavi genel olarak mavi renkte bilinse de yeşil, beyaz, siyah, mor, pembe ve sarı gibi birçok renkte de bulunabilir. Bir safirin değeri rengiyle çok alakalıdır; derin, canlı kraliyet mavisi safirler en değerlileri arasındadır. Safirin anlamına ve bu kraliyet mavisi taşın neden dürüstlük ve bilgeliğin sembolü olduğuna bakalım...

Görkemli ve kutsal Safir, tüm göksel renkleriyle, bir bilgelik ve kraliyet, kehanet ve İlahi lütuf taşıdır. Sonsuz kutsal şeylerle ilişkilendirilir ve neredeyse her dinin tarihinde yer almış bir mücevher olan değerli taş olarak kabul edilir. Antik ve ortaçağ dünyası için, gök mavisi Safir, göksel umut ve inancın yüksekliğini simgeliyordu; koruma, iyi şans ve ruhsal içgörü getirdiğine inanılıyordu. Gücün ve kuvvetin, aynı zamanda nezaket ve bilge yargının da simgesiydi.

Safir nedir?

Safir, kraliyetle ilişkili bir değerli taştır. Bolluğu, bereketi ve yaşamın hediyelerini çektiğine inanılır. Negatif enerjilerden korunmak, zihni sakinleştirmek, sezgiyi güçlendirmek ve ruhsal berraklığı davet etmek için kullanılır.

Safirin özellikleri nelerdir?

Renk: Mavi

Çakrası: Altıncı çakra (Ajna / Üçüncü Göz Çakrası)

Numarası: 6

Gezegeni: Ay, Satürn

Zodyak burcu: Terazi, İkizler

Elementi: Ağaç

Bulunduğu bölgeler: Myanmar, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, Kenya, Hindistan, Sri Lanka, Avustralya, Tayland, Kanada, Madagaskar

Safirin anlamı ve kullanım alanları

Safir, romantizmle bağlantılıdır ve genellikle nişan yüzüklerinde kullanılır. Özellikle mavi safirin boğaz çakrasıyla bağlantısı vardır ve kendini ifade etmeyi geliştirmek için kullanılabilir. Kraliyet mavisi safir ayrıca üçüncü göz çakrasını harekete geçirir, düşünceleriniz ve duygularınız için kendi sorumluluğunuzun daha fazla farkında olmanıza yardımcı olabilir. Dürüstlüğünüzü ve bilgeliğinizi arttırdığı söylenir. Feng shui'de koyu mavi, bilgi ve kendini yetiştirme ile bağlantılıdır.

Safirin fiziksel sağlığa faydaları

Mav, Safir, vücudun tüm bölgelerini iyileştirmeye yardımcı olur ve uykusuzluğa iyi gelir. Harici olarak veya iksir olarak kullanılan Safir su, iyi bir arıtıcı olarak kabul edilir ve mevsim geçişlerinde kullanılabilir.

Uzun süredir göz enfeksiyonlarını tedavi etmek ve görme yeteneğini iyileştirmek için kullanılan Mavi Safir, baş ağrılarını, ateşi, burun kanamalarını ve işitme, enfeksiyon, iç kulak dengesizlikleri ve vertigo gibi kulak sorunlarını gidermek için de kullanılır.

Mavi Safir tiroide, şişmiş bezlere ve konuşma ve iletişim ile ilgili sorunların tedavisinde faydalıdır. Ayrıca sinir sistemine ve kan hastalıkları, bunama ve dejeneratif hastalıkların tedavisinde de yararlı olduğu düşünülmektedir.

Safirin duygusal sağlığa faydaları

Safir bizi “iç hapishanelerimizden” ve duygusal olarak kapanmamıza neden olabilecek psişik ızdıraptan kurtarır. Nevroz ve hatta psikoz tedavilerinde etkili bir yardımcı olabilir. Safir depresyonu giderir ve ruh halini hafifletir. Zihne sakinlik ve odaklanma verir ve vücuttaki dengeyi geri kazandırır.

Mavi Safir, başkalarının görüşlerinden kolayca etkilenenlere yardımcı olur. Benliğin daha eksiksiz bir şekilde anlaşılmasını teşvik eder ve kişinin kendi fikirlerine ve bilgilerine daha fazla güven duymasına ve bu gerçekleri başkalarına ifade etmesine yardımcı olur.

Herhangi bir renk tonundaki Yıldız Safirleri, aşağılık kompleksi olanlar, sosyalleşmekten veya konuşmaktan korkanlar için mükemmel şifa kristalleridir. Ayrıca, neredeyse imkansız görünen bir çocukluk hayalini veya hırsını takip etmeye de destek verirler.

Farklı renk Safir taşların özellikleri

Siyah safir , kişinin kendi sezgilerine olan güvenini geliştirir. Koruyucu ve topraklayıcıdır, kaygı ve üzüntüyü giderir ve iş hayatında şans getirir.

, kişinin kendi sezgilerine olan güvenini geliştirir. Koruyucu ve topraklayıcıdır, kaygı ve üzüntüyü giderir ve iş hayatında şans getirir. Yeşil Safir , sadakat ve bütünlük bilincini geliştirir. Başkaları için olan şefkati teşvik eder, vizyonu uyarır ve uykuda görülen rüyaları hatırlamayı sağlar.

, sadakat ve bütünlük bilincini geliştirir. Başkaları için olan şefkati teşvik eder, vizyonu uyarır ve uykuda görülen rüyaları hatırlamayı sağlar. Turuncu Safir , sevgi dolu yaratılışın bilgeliğini kalpten dünyaya getirir. Kişinin yaratıcılığını, duygusallığını ve maneviyatını birleştirir. Sanatçıların, yazarların ve şarkıcıların tılsımıdır.

, sevgi dolu yaratılışın bilgeliğini kalpten dünyaya getirir. Kişinin yaratıcılığını, duygusallığını ve maneviyatını birleştirir. Sanatçıların, yazarların ve şarkıcıların tılsımıdır. Pembe Safir , esnekliğin bilincini geliştirir. Duyguları uyarır ve sevgiyi, bağışlamayı ve geçmişin serbest bırakılmasını teşvik eder. Kabulü ve kalbin gücünü onurlandırır.

, esnekliğin bilincini geliştirir. Duyguları uyarır ve sevgiyi, bağışlamayı ve geçmişin serbest bırakılmasını teşvik eder. Kabulü ve kalbin gücünü onurlandırır. Mor Safir , ruhsal uyanışın bilincini geliştirir. Meditasyona teşvik eder, Taç Çakrayı açar ve Kundalini'nin engellenmeden yükselmesine izin verir. Birlik ve barışı davet eder.

, ruhsal uyanışın bilincini geliştirir. Meditasyona teşvik eder, Taç Çakrayı açar ve Kundalini'nin engellenmeden yükselmesine izin verir. Birlik ve barışı davet eder. Beyaz Safir , kişinin ruhsal yolundaki zorlu engellerin üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğu içsel kararlılığı sağlayarak, bilgeliği ve ruhun gücünü geliştirir. Zihne netlik ve daha yüksek bir rehberlikle iletişimi sağlar.

, kişinin ruhsal yolundaki zorlu engellerin üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğu içsel kararlılığı sağlayarak, bilgeliği ve ruhun gücünü geliştirir. Zihne netlik ve daha yüksek bir rehberlikle iletişimi sağlar. Sarı Safir, bilgelik ve refah getirir. Sadece finansal bolluğu getirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin hedeflerine ve emellerine yaratıcı bir şekilde odaklanması ve tezahür etmesi için solar pleksus aracılığıyla içsel iradeyi uyarır.

