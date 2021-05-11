Çilekli kremalı pasta

Evde kendi pastanızı kendiniz yapabilirsiniz! İşte oldukça lezzetli çilekli kremalı pasta tarifi... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Çilekli kremalı pasta
Yaşam
11 Mayıs 2021 Salı

Tarif defterimden;

Yumuşacık yağsız pandispanya keki ve arasındaki çilek ve kremasıyla ilk tarif defterimdeki nostaljik lezzetlerden biri... Pandispanya kekini temel olarak uygulayarak dilediğiniz meyvelerle yapabileceğiniz pratik ve leziz pastayı deneyin derim. Tarif sonundaki kısa nota göz atmayı unutmayın!


Servis: 24 cm çapında yuvarlak kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika


Malzemeler:

Pandispanya keki için;

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

  • 4 yumurta

  • 250 gr toz şeker

  • 75 ml su

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 gr un

  • 60 gr mısır nişastası

  • 1 paket vanilya

Pandispanyayı ıslatmak için;

  • 100 ml vişne suyu veya vişne likörü

  • 100 ml su

Kreması için malzemeler;

  • 200 ml krema, buzdolabında soğutulmuş

  • 200 gr krem beyaz peynir

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 1 paket vanilya

Üzerine ve arasına;

  • Yarım kg çilek

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri




Yapılışı:

*Yumurtaları 30 dakika önceden oda ısısına çıkartın. Kek kalıbına tereyağı sürerek hazırda bekletin.


*Yumurta ve şekeri derin bir kaba alarak kremamsı hale gelene kadar mikserin yüksek deviri ile yaklaşık 10 dakika çırpın. 75 ml suya kabartma tozunu ilave ederek karıştırın ve yumurtalı karışıma ekleyin. En son un, nişasta ve vanilyayı eleyerek sıvı karışıma ekleyin, homojen kıvama gelene kadar 2 - 3 dakika daha çırparak yağlanmış kalıba aktarın. 10 dakika önceden 170 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse fırın ısısını 160 dereceye düşürerek 5 dakika daha pişirin (kekin kabarabilmesi için pişerken ilk 30 dakika fırının kapağını açmayın).


*Kekin ilk sıcaklığı geçince kalıptan çıkartıp tamamen soğuyana kadar tel ızgara üzerinde bekletin.


*Kek soğuyana kadar bu arada krema, krem beyaz peynir, pudra şekeri ve vanilyayı derin bir kaba alarak pürüzsüz ve kremamsı hale gelene kadar 3 - 4 dakika çırpın ve sıkma torbasına geçirin.


*Çilekleri yıkayıp iyice kurulayarak ikiye bölün.


*Soğuyan keki keskin bir bıçak yardımıyla enlemesine ikiye bölün. Üst bölümün dış tarafı alta gelecek şekilde servis tabağına yerleştirin, vişne suyu & su karışımının yarısıyla ıslatın. Üzerine kremayı sıkın, dilimlenmiş çileklerin yarısını yerleştirin. Kekin diğer yarısını kesilen bölüm içte kalacak gibi çileklerin üzerine yerleştirip hafifçe bastırın, kalan vişne sulu karışım ile üzerini ıslatın.


*Pastanın üzerine pudra şekeri serperek dilimlenmiş çileklerle süsleyin. Buzdolabında 1- 2 saat beklettikten sonra dilediğiniz gibi dilimlere ayırarak soğuk olarak servis edin.


Kısa bir not:

*Pastanın kekini bir gün önceden hazırlayabilirsiniz.

*Keki ıslatmak için vişne likörü + su kullandım. Eğer likör yerine vişne suyu + su karışımıyla ıslatacaksanız 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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