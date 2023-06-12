Çikolatalı kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Kakaolu yumuşacık keki ve üzerindeki çikolatalı kakaolu sütlü sosuyla vazgeçilmez nostaljik lezzetlerimizden biri...

Çikolatalı kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 12 Haziran 2023 14:04
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Tarif defterimden;

Çocuklarımın arkadaşlarının Müjgan ablacım o kekten bize tekrar yapar mısın diye istekte bulunmalarını hep anımsarım, şimdilerde hepsi ya evlendi kimileri kızım gibi yurtdışına taşındı ama hala geldiklerinde eski günleri hatırlamak için onlara keyifle hazırlarım bu nefis keki...


Servis: 28 cm'lik kare veya yuvarlak fırın kabında

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika





Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;


Keki için;

  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, kalıba sürmek için
  • 3 yumurta
  • 1,5 bardak toz şeker
  • 1,5 bardak süt
  • 1 bardak sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 2 bardak elenmiş un
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım çay kaşığı karbonat
  • 1 paket vanilya

Sosu için;

  • 1 bardak kekin kakaolu sıvı malzeme karışımından (ayrıntı tarif içinde)
  • 2 bardak süt
  • 70 gr bitter çikolata

Üzerine;

  • Rendelenmiş Hindistan cevizi
  • Orman meyveleri

Yapılışı:

* Yumurta ve şekeri kremamsı hale gelene kadar 4 - 5 dakika çırpın. Süt, sıvı yağ ve kakaoyu ekleyip homojen kıvam alana kadar çırpın. Bu karışımdan bir su bardağını üzerinin sosu için ayırın. Kalan sıvıya un, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Fırın kabını yağlayarak kek hamurunu kaba aktarın.


* 175 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 - 45 dakika pişirin.


* Kek fırında pişerken bu arada sosunu hazırlayalım; Kenara ayırdığınız kakaolu karışımı sos tenceresine aktarın, süt ve damla çikolatayı ekleyin, orta ateşte kaynama noktasına gelince 5 - 6 dakika pişirerek ocağı kapatın.


* Pişen keki fırından alarak ilk sıcaklığının geçmesi için 5 dakika bekletin. Dilediğiniz gibi dilimlere ayırarak kürdan yardımıyla delikler açın. Kenarda ılınan kakaolu çikolatalı sosu kekin üzerine gezdirin. Tamamen soğuyunca üzerine rendelenmiş Hindistan cevizi serpiştirerek 2 saat dinlendirdikten sonra servis esnasında orman meyveleriyle süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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