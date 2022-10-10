Chiron - Doğum haritamızdaki en derin yaramız ve şifamız

9 Ekim tarihinde gerçekleşen Dolunay'ın, Chiron etkili bir Dolunay olduğunu biliyor muydunuz? İnci Gücen, Chiron'u ve hayatımızdaki etkilerini anlattı.

Chiron - Doğum haritamızdaki en derin yaramız ve şifamız
Astroloji
10 Ekim 2022 15:00
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Chiron, 1977 yılında Charles Kowal adlı astronom tarafından bulunmuştur. Satürn ve Uranüs arasındadır, adeta ikisi arasında bir köprü kurarak ikisinin dengede olması gerektiğini vurgular. Gezegen, kuyrukluyıldız veya asteroid olmadığı anlaşılan Chiron, 1992 yılında Centaurlar sınıfına dahil edilmiştir.


Chiron, Yunan mitolojisinde de Centaurlar diye adlandırılan bir toplulukta yaşar. Bu topluluk yarı insan yarı at gibi görünen vücutlara sahiptir. Başlarına buyruk hareket ederler. Şarap içmeyi çok severler. Kadınlara kötü davranan, sarhoş olduklarında çok saldırgan olan canlılardır. Chiron onlara asla dahil olmadığı için hep dışlanmıştır.


Zaman tanrısı Kronos, Chiron’un babasıdır. Kronos bir gün güzel bir peri kızına aşık olur. Kızın adı Philyra’dır. Kız Kronos’tan hoşlanmaz ve saklanmak için bir kısrağa dönüşür. Ancak Kronos bunu fark eder ve hemen at kılığına girer. Peri kızına sahip olmak için onunla birleşir. Ve peri kızının çocuğu da yarı insan yarı at biçiminde doğar. Bu çocuk Chiron’dan başkası değildir.


Peri kızı dehşete kapılır ve çocuğundan utanır. Onu doğduğu günden itibaren terk eder. Chiron ilk travmasını annesi sayesinde yaşar. O yüzden Chiron noktamız doğum haritamızda en derin yaramızdır. Hayatımız boyunca karşılaştığımız deneyimlerdeki yumuşak karnımız, bam telimizdir. En hassas noktamızdır. Anlaşılmadığımız, farklı hissettiğimiz ve reddedildiğimizi düşündüğümüz alandır.


Annesi Chiron’u bir ağacın kovuğuna saklar. Biz de bu nedenle Chiron yaralarımızı gizleriz.


Halbuki Chiron aslında çok yeteneklidir. Pelion dağlarında şifalı otlar toplar, simyayla ilgilenir. Doğuştan gelen hekimlik yeteneği vardır. El becerileri ile hekimlik yeteneğini birleştirir. Chiron ismi de ‘kheir’ yani ‘el’den gelmektedir.


O herkesi iyileştirir, nasıl iyileştirileceğini anlatır, yol gösterir. Ancak kendi yarasını iyileştiremez. Biz de yaramızı ancak yaramızı anlayanlarla iyileştirebilir, başkalarına şifa olarak dönüştürebiliriz.


Chiron acısını nasıl dönüştürdü?

Herakles’e 12 önemli görev verilmiştir. Bu görevleri gerçekleştirirken bir gün Pelion dağına saklanır. Orada sarhoş olur. Centaurlar onu görünce kovmak isterler. Ona fırlatılan oklardan biri Chiron’a isabet eder. Yarası çok derindir ve ölümsüz de olduğu için bu acıdan hiç kurtulamayacağını anlar. Yanında bulunan Prometheus’a ölümsüzlüğünü verir ve acısının da dindiğini görür. İyileşmek için ölümsüzlüğünü feda eder.


Simgesi anahtara benzer. Yaşam anahtarımızdır. Uzun yaşamanın değil, anlamlı yaşamanın, yaşam amacını bulmanın önemini anlatır.


Chiron 17 Nisan 2018’den Nisan 2027’ye kadar Koç burcunda hareket edecektir.


Bu dönemde yaralanmanın da insan doğasının bir parçası olduğunu öğreneceğiz. Etrafımızdaki insanları kendi gücüne uyandırmak, korkusuzca kendimiz olabilmek esas şifamız olacak. Kendimize güvenmeyi, kendimizi korumayı, benliğimizin isteklerini dile getirmeyi deneyimleyeceğiz.


Yaralarınızın en güzel hediyelerine kavuşabilmeniz dileğimle,

Sevgilerimle.

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildiz


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