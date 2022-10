9 Ekim 2022 Koç Dolunay'ı ve burçlara etkileri

Esenlikler. 9 Ekim 2022 saat 23.54’te Koç burcunda bir Dolunay yaşayacağız. Koç burcu savaşmak, hakkımızı savunmak, kendimizi iddia etmek, kendimiz olmak, kendi hedeflerimizin peşinden koşmak, spontane ve yürekten olmakla alakalıdır. Önümüzdeki 15 gün bizi bu konularda yeni deneyimler bekliyor olacak. Yüzleşmemiz gereken olayların cesurca karşısına çıkacağız. Geçmişte bizi yaralamış olayların üzerine cesaretle gideceğiz. Belki daha fazla yaralanacağız belki bu yüzleşme sonucu yaralarımız iyileşecek. Her iki durumda da bir şeyler açığa çıkacak, görünür olacak ve sonuçlanacak.

An derecesine en yakın gezegen, gezegen olmayan fakat astrolojide oldukça önemsediğimiz Chiron asteroidi. Ama ne kadar önemsesek de benim için minör bir etki olmaktan öteye gidemiyor. Acıların tetiklenmesi ile alakalı etkiler katacak gibi görünüyor. An derecesine en yakın olan gerçek gezegen Venüs. Terazi burcundaki Venüs denkleme Güneş tarafından katılıyor ve Terazi’de oldukça güçlü. Yani bu dönemde ikili ilişkiler konuları da çok ön planda olacak. Ayrıca Venüs dahil olduğu her etkileşime iyicil etkiler getirir, bunu da unutmamak gerekir. Diğer önemli ve etkili gezegen ise Satürn. Kolay akışı olan açılar yapacak olan Satürn döneme odak ve disiplin getirecek. Ayrıca uzun vadelilik ve sadakat getirecek olan Satürn, Koç’un spontane ve çocuksu doğasını da oldukça olgunlaştırıyor.

An haritasının yükselen burcu Yengeç. Bu da aile, ev, yer değişikli, gayrimenkul gibi konuları da ön plana getiriyor ki an derecesi ve karşısındaki Güneş haritanın 4-10. Ev aksında. Yani bu dönemde yerleşim, aile ve toplum önüne çıkma konuları da vurgu kazanacak. Belki an haritası için söyleyebileceğimiz en negatif konu Mars’ın ikizler burcunda, an haritasında 12. Evde ve Neptün ile sert açı içerisinde olacak olması. Bu da yine önümüzdeki sürece hedefsizlik, belirsizlik, bulanıklık, ne yapacağını bilememe ve hata yapma konularını da ekleyecek.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Yükselen Koç’lar bu dolunayı oldukça belirgin bir şekilde yaşayacaklar. İlişkilerinde kendiniz olmak ve karşımızdaki ile denge kurma teması ağır basıyor olacak. Bu dönemde yaptığımız fevri bir davranış bizi yaralayabilir.

Yükselen Boğa

Bilinçaltı konularının ağırlık kazandığı, geçmişten gelen yaraların daha görünür olduğu bir 15 gün içerisinde olabilirsiniz. İç dünyanızda birtakım huzursuzluklar yaşıyor olabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmeli, belki bir süre inzivaya çekilmeli veya stresten uzak durmaya çalışmalısınız.

Yükselen İkizler

Arkadaşlarınız ve aşkınız arasında denge kurmaya çalışmak bu dönemde sizi biraz gergin yapabilir. Yine arkadaşlarınızı ve ilişkinizi birlikte ilgilendiren bir konu açığa çıkabilir bu da sizi iyileştirebilir veya yaralayabilir. Dürüst ve net olma zamanı.

Yükselen Yengeç

Kariyeriniz veya genel olarak göz önüne çıkma, toplum içine çıkma ile ilgili konularda gizlide kalmış konuların ön plana çıkması söz konusu olacak. Hedeflerinizden ve isteklerinizden vazgeçmeyin ve bu konuların üzerine cesaretle gidin. Ev, yer değişikliği gibi konular da dönemin öne çıkan konuları arasında.

Yükselen Aslan

Akademik ve eğitimle ilgili konularda birtakım sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. İnançlarınızla ilgili size acı veren bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Akrabalarınızla bir takım fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Uzaklar ve uzaktaki kişilerle ilgili geçmişten gelen yaralarınız gündeme gelebilir. Bu dolunayın üzerine cesaretle gidilen konuların çözüme kavuşacağı bir zaman dilimine işaret ettiğini unutmayın.

Yükselen Başak

Derin psikolojik yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Uzun süredir içinizde tuttuğunuz gerçekleri dürüst ve net bir şekilde açığa çıkarabilirsiniz. Bu cesur davranış hayatınıza birtakım krizleri sokmanıza sebep olabilir. Bu Dolunay krizlerin acılarınızı dönüştüreceği bir zaman dilimine işaret ediyor. Maddi konularda düşüncesizce harcamalardan kaçının.

Yükselen Terazi

İlişkiler konusunda yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. İlişkinizde kendiniz olmak temalı durumların içine düşebilir, istek ve düşüncelerinizi açık bir şekilde dile getirmek durumunda kalabilirsiniz. Bu olguya direnmeyin. Geçmişte yara aldığınız konuların iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

Yükselen Akrep

Sağlık ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni bir sağlık rutinine girebilirsiniz. Ayrıca bir süredir bekleyen sağlık operasyonları varsa bu dönemde gerçekleşebilir. Beraber çalıştığınız kişilerle tartışmalara girmekten kaçının.

Yükselen Yay

Muhtemel yeni aşk ilişkilerinin başlangıcı olabilir. Var olan ilişkinizde gizlide kalmış konular açığa çıkabilir. Sizi yaralayan, tıkanmış birtakım konuları cesur yüzleşmeler, dürüst ve net iletişim sonucu çözüme ulaştırabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelecek. Yeni bir ev değişikliği yapabilirsiniz. Eviniz ile ilgili sizi rahatsız eden durumları düzeltebilirsiniz. Aile ile ilgili geçmiş yaralanmalarınızın tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Aile büyüklerinizle veya kariyerinizle ilgili otorite pozisyonundaki kişilerle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Kova

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve akrabalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. İletişim kanallarından sizi yaralayacak birtakım bilgiler açığa çıkabilir. Daha çok hakkınızı aradığınız bir dönemdesiniz, tartışmalardan, dil yarası oluşturabilecek durumlardan kaçınmalısınız

Yükselen Balık

Finansal konularda yeni girişimler için uygun bir zaman. Ortaklaşa gelirler ve kendi kaynaklarınız arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Kaynaklarınızla ilgili geçmiş yaralanmaların tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Alacak verecek konularında aceleci davranmaktan kaçınmalısınız.