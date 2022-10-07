Koç burcunda Dolunay: Davranış seçimdir

9 Ekim saat 23.55'te Koç burcunda Dolunay gerçekleşecek. Dolunay yaklaşırken, bedensel enerji ve zihinsel aktivite artacağından, uykuya dalmak ya da deliksiz uyumak zorlaşır. Her Dolunayın mutlaka biraz vahşi biraz da uyarıcı bir tarafı vardır. Davranışları kontrol etmek zorlaşabilir. Farklılıklara tölerans azalabilir.

Dolunay doğum haritasının hangi evinde gerçekleşiyorsa, bu evin temsil ettiği alanlarda ayrılıklar, sonuçlar, rekabet ve gerginlik ortaya çıkabilir. Örneğin; 4. evde Koç burcunda Dolunay ebeveynler, aile ve ev yaşantısıyla ilgili dinamik bir süreçtir ve aile içerisinde çatışma, taşınma, evden ayrılma ya da ev ve aileyle ilgili önemli aşamaların sonu anlamına gelebilir.

Dolunayla birlikte doğum haritanızda aktive olan ev aynı zamanda harekete geçmeniz, mücadele etmeniz, efor sarf etmeniz gereken yaşam alanlarını gösterir. Örneğin 10. evdeki Dolunay enerjinizin büyük kısmını kariyere yönlendirdiğinize işaret eder. Kariyerle ilgili önemli konular netlik kazanabilir. Rekabet ve mücadeleye hazır olmanız gerekebilir. 7. evdeki Dolunay ilişki ve ortaklıklar ekseninde gelişmeler başlangıçlar ya da sonuçlar anlamına gelir.

Koç Dolunayı cesaretimizin sınandığı bir aşamadır. Açıkça dile getirmekten çekindiğiniz duygu ve düşünceleri ifade etmeye hazır olabilirsiniz. Dolaysız, doğrudan iletişim kurmayı seçebilirsiniz. Belki bir aşkın itirafı, belki de bir istifa açıklaması, bir ayrılık konuşması kim bilir. Fakat dilinizi iki ucu keskin bir kılıç gibi kullanmamaya gayret gösterin. Sonuçları ağır olabilir.

Duyguların kendileri iyi ya da kötü doğru ya da yanlış ahlaklı ya da ahlaksız değildir. Duygular kötü değildir ve bizi kötü bir insan yapmaz. Önemli olan duygularla ne yapacağınızdır Her duyguyu hissetmeye hakkınız var. Bunların hepsi normal. İnsan hissettiği şeyi seçemez. Fakat düşünceyi ya da duyguyu eyleme geçirmek seçimdir. Örneğin öfkeli olabiliriz, bu duyguya da ihtiyacımız vardır. Öfke asla göründüğü şey değildir. Hayalkırıklığını ve acıyı maskeleyen bir duygudur. Bu yüzden de bastırılan öfke, ruhu aşındırır, zamanla da sakat bırakır. Öfkeniz için kendinizi yargılamayın. Fakat öfkenizi ne biçimlerde eyleme geçirdiğinizi yargılayın. Çünkü davranış seçimdir.

Öfke, hırs, kızgınlık, nefret ya da kıskançlık, bunlardan hiç biri başkalarının kalbini değiştirmez. Sadece kendi kalbimizi değiştirir.

Koç Dolunayı intikamcı misillemelere de kapı aralıyor. Fakat intikam için "deniz suyu susuzluğu gidermez" derler. Ne kadar doğru! Cesur olun ama zorlamayın. Hiçbirimiz yaşamdan zorla, zorbalıkla iyi, adil bir cevap alamayız; hayat bize hazinelerini ancak gerçekten hazır olduğumuz zaman verir.

Cesaret ve umutla…