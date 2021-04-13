Çevrenizdekilere karşı daha destekleyici biri olmak için...

Çevremizdekilere, arkadaşlarımıza, partnerimize ve ailemize karşı daha motive edici ve destekleyici olmak hem onların hem de bizim enerjimizi yükseltecektir. Böyle bir insan olmak için yapmanız gerekenler aslında oldukça basit:

Kendinizi arkadaşlarınızla karşılaştırmayın

Herkesin güçlü yanları vardır ve sizin "güçlü olmayan yanlarınızı" onların güçlü yönleriyle karşılaştırmak kimseye bir fayda sağlamaz. Sevdiklerinizin herhangi bir alanda sizden daha başarılı olması sizi üzmemeli, aksine bundan mutluluk duymalısınız.

İyi şeyleri de paylaşın

Her zor durumda arkadaşlarınıza veya sevdiklerinize danışıyor olabilirsiniz ama biraz da iyi şeyleri anlatın. Arkadaşınızın iyi bir dinleyici olması, kendi duyguları, fikirleri olmadığı veya benzer şekilde bunalmış hissetmedikleri anlamına gelmez. Olumlu şeyler duymak da her zaman güzeldir.

Benzer bir sorununuzu anlatmayın

Yaşadığı sorunları sizin yaşadığınız zorluklarınıza kaydırmayın. Bazen sadece dinleyip anladığınızı göstermek onun için daha iyidir. Sıkıntısının üstüne benzer bir sıkıntı duymak iyi gelmeyebilir.

Problemi hemen çözmeyin

Belki de problemine bir gözüm aramıyordur da sadece onaylanmak istiyordur... Bunu hiç düşündünüz mü? Nasıl yanıt vereceğinizden emin değilseniz, arkadaşınıza tavsiyenizi isteyip istemediğini veya sadece dinlemek isteyip istemediğini sorun. Duygusal destek, aktif bir çözüm kadar veya ondan daha değerli olabilir.

Hemen konuyu açmayın

Eğer o kişinin probleminin kaynağını biliyorsanız ilk önce bu konu hakkında konuşup kouşmak istemediğini sorun. Bazen onu üzen şeyden kafasını uzaklaştırmak için sadece gülmeniz bile yeterli olabilir.

Kararını yargılamayın

Bu hayatındaki bir değişiklikle veya başlangıçla bile ilgili olsa her zaman yargılayıcı bir başlangıç yapmanız olumsuz etkileyecektir. Alaycı şakalar yapmayın veya küçümsemeyin.

Özel günlerini ihmal etmeyin

Duyduğunuz onun için özel olan bir günü aklınızda tutun veya not alın. Kutlamanız mutlaka onu mutlu edecektir. İş yerindeki ilk gününde iyi şanslar dilemek ya da doğum gününü kutlamak, ona değer verdiğinizi göstermenin çok basit ama düşünceli bir yolu.

Yardıma ihtiyacı olmadığını sanmayın

Bazı insanlar ihtiyaç duyduklarında yardım isteme konusunda iyi olmayabilirler. Bu yüzden elinizden geldiğince anlamaya çalışın ve yardım teklif edin. Belki "anne" arkadaş olmaya ya da sürekli olarak herkesi ilk sıraya koymaya alışmışlardır. Unutmayın, ne olursa olsun güzel bir jest, her zaman yanında olduğunuzu hissettirir.

Özür dilemekten kaçınmayın

Kendinizi açıklamak isterken yanlış bir söz kullanmış olabilirsiniz. Hatta bunu kaza ile veya iyi niyetinizden de yapmış olabilirsiniz. Bu karşı taraf için bir bahane gibi görünebilir, bu yüzden hatanızı kabul edip yolunuza devam etmek en iyi.