Cevizli portakallı kurabiye

Müjgan Yurtseven, çay ve kahvelerin yanında keyifle ikram edeceğiniz cevizli portakallı kurabiye tarifi verdi!

Cevizli portakallı kurabiye
Yaşam
Giriş: 22 Nisan 2024 10:45 Güncelleme: 26 Nisan 2024 00:04
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Tarif defterimden; üzerlerindeki cevizlerin lezzetine lezzet kattığı portakallı kıyır kıyır nefis kurabiyeler... Çay & kahve yanına çok yakışan kurabiyeleri kapalı kapta 4 - 5 gün saklayabilirsiniz...


Servis: 25 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 100 gr tereyağı, eritilmiş

  • 3/4 bardak sıvı yağ, 150 ml

  • 1/2 bardak yoğurt

  • 1 tam yumurta + 1 yumurtanın akı

  • 1 bardak toz şeker

  • 1 portakalın rendelenmiş kabuğu

  • 4 - 4,5 bardak un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 1 çay kaşığı karbonat

Üzerleri için:

  • 1 yumurta sarısı

  • 25 adet yarım ceviz içi




Yapılışı:

*Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, toz şeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu geniş bir kaba aktarıp el çırpıcısı ile iyice çırpın. Unun dört bardağı, kabartma tozu, vanilya ve karbonatı harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma eklerken bir yandan yoğurun (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz), gerekirse yarım bardak unu da ilave ederek yoğurduktan sonra mandalina boyutunda yuvarlayın ve pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp yarım cevizleri hafifçe bastırarak yerleştirin (bu aşamada kurabiye hamurlarının kenarlarında çatlamalar için endişelenmeyin, piştikten sonra kıyır kıyır lezzet katıyor).


*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 25 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar tepside bekletin.


Kısa bir not:

*Bu tarifte sarı un kullandım ve 4,5 bardak un yeterli geldi. Unların cinslerine göre sıvı alma oranlarında farklılık olduğundan beyaz un (çok amaçlı un) kullanacaksanız sıvı karışıma unu kontrollü ekleyin. Kurabiye hamurunun elimize yapışmayacak ve yumuşak kıvamda olması yeterlidir.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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