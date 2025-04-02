Kahvaltı sofraları için veya meze olarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz leziz cevizli kuru domates salatası…
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 30 adet yarım kuru domates
- 8 - 10 adet yeşil zeytin
- Yarım su bardağı ceviz içi
- 7 - 8 dal maydanoz
- 2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 yemek kaşığı kurutulmuş veya taze frenk soğanı
- 1 tatlı kaşığı kuru kekik
- 1 çay kaşığı pul biber
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım su bardağı sızma zeytinyağı, 100 ml
Üzerine:
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Yapılışı:
*Kuru domatesleri kaseye alıp üzerlerini aşana kadar sıcak su ekleyin, sıcak suda 15 dakika beklettikten sonra temiz bir havlu üzerinde iyice kurulayın (sıcak suda 15 dakika bekletmek yeterli oluyor).
*Domatesler sıcak suda yumuşarken bu arada zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp kabaca doğrayın, ceviz içini iri parçalara bölün, maydanozu incecik doğrayın, sarımsağı ezin.
*Yumuşayan domatesleri ince doğrayıp geniş bir kaba aktarın, tüm malzemeleri ekleyip karıştırın, en son üzerine nar ekşisi gezdirin.
*Kapağı kapalı bir kaba aktararak tüketene kadar buzdolabında saklayın.
Kısa bir not:
*Bir gece buzdolabında beklettikten sonra çok daha lezzetli oluyor.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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