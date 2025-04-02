Kahvaltı sofraları için veya meze olarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz leziz cevizli kuru domates salatası…

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

30 adet yarım kuru domates

8 - 10 adet yeşil zeytin

Yarım su bardağı ceviz içi

7 - 8 dal maydanoz

2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş

1 yemek kaşığı kurutulmuş veya taze frenk soğanı

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı sızma zeytinyağı, 100 ml

Üzerine:

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yapılışı:

*Kuru domatesleri kaseye alıp üzerlerini aşana kadar sıcak su ekleyin, sıcak suda 15 dakika beklettikten sonra temiz bir havlu üzerinde iyice kurulayın (sıcak suda 15 dakika bekletmek yeterli oluyor).

*Domatesler sıcak suda yumuşarken bu arada zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp kabaca doğrayın, ceviz içini iri parçalara bölün, maydanozu incecik doğrayın, sarımsağı ezin.

*Yumuşayan domatesleri ince doğrayıp geniş bir kaba aktarın, tüm malzemeleri ekleyip karıştırın, en son üzerine nar ekşisi gezdirin.

*Kapağı kapalı bir kaba aktararak tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa bir not:

*Bir gece buzdolabında beklettikten sonra çok daha lezzetli oluyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…