Cevizli kuru domates salatası

Bu lezzetli tarifin sofralarınızda yer alması şart! İşte Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden cevizli kuru domates salatası...

Cevizli kuru domates salatası
Yaşam
Giriş: 02 Nisan 2025 10:13 Güncelleme: 02 Nisan 2025 10:15
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Kahvaltı sofraları için veya meze olarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz leziz cevizli kuru domates salatası…


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 30 adet yarım kuru domates

  • 8 - 10 adet yeşil zeytin

  • Yarım su bardağı ceviz içi

  • 7 - 8 dal maydanoz

  • 2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1 yemek kaşığı kurutulmuş veya taze frenk soğanı

  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım su bardağı sızma zeytinyağı, 100 ml

Üzerine:

1 yemek kaşığı nar ekşisi





Yapılışı:

*Kuru domatesleri kaseye alıp üzerlerini aşana kadar sıcak su ekleyin, sıcak suda 15 dakika beklettikten sonra temiz bir havlu üzerinde iyice kurulayın (sıcak suda 15 dakika bekletmek yeterli oluyor).


*Domatesler sıcak suda yumuşarken bu arada zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp kabaca doğrayın, ceviz içini iri parçalara bölün, maydanozu incecik doğrayın, sarımsağı ezin.


*Yumuşayan domatesleri ince doğrayıp geniş bir kaba aktarın, tüm malzemeleri ekleyip karıştırın, en son üzerine nar ekşisi gezdirin.


*Kapağı kapalı bir kaba aktararak tüketene kadar buzdolabında saklayın.


Kısa bir not:

*Bir gece buzdolabında beklettikten sonra çok daha lezzetli oluyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…






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