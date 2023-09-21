Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir?

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda finale yükseldi. (AA) Olimpik sıklet 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda çıktığı ilk maçta Moldovalı Irina Ringaci’yi, son 16 turunda ise Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga'yı tuşla yenerek çeyrek finale çıktı. Başarısını çeyrek final maçında da sürdüren Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı final karşılaşmasını da başarıyla tamamladı.

Çeyrek finalde Çek Adela Hanzlickova'yı 8-0 mağlup eden Buse, Japon Ami Ishii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını da 11-1 teknik üstünlükle kazanarak finale yükseldi. Aldığı sonuç ile 2024 Paris Olimpiyatları'na kota alma başarısını da gösteren milli güreşçi, 22 Eylül’de düzenlenecek olan final maçında Moğolistan sporcusu Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaşacak.

Buse Tosun Çavuşoğlu’nun, önceden katıldığı dünya şampiyonalarında 2 bronz madalyası bulunuyor. Sporcu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda ilk kez finale çıktı. Buse Tosun Çavuşoğlu’nun bu başarısı, aynı zamanda Türkiye’ye olimpiyat kotası kazandırdı.

Final mücadelesine yükselen sporcu, yaptığı açıklamada (AA) "Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Bunun için çalıştım, çok fedakarlık yaptım. İnşallah yarın altın madalya olur."ifadesini kullandı.

2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden sporculardan biri daha olimpiyat kotası aldı. 50 kiloda Kolombiyalı güreşçi Cardoza ile mücadele eden Evin Demirhan, karşılaşmayı kazandı ve 2024 Paris Olimpiyatları’na katılma hakkı kazandı.