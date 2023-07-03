Buse Naz Çakıroğlu 2023 Avrupa Oyunları şampiyonu

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. 2023 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kilo için oynanan finalde Fransız rakibini tüm raundlarda yenen Çakıroğlu, bir kere daha altın madalya kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu 2023 Avrupa Oyunları şampiyonu
Yaşam
Giriş: 03 Temmuz 2023 15:00
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında şampiyonluk gururunu tekrar yaşadık. Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleşen final müsabakasında Çakıroğlu rakibini tüm raundlarda yendi.


Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 2023 Avrupa Şampiyonu


2019 yılındaki altın madalya başarısının ardından Avrupa Oyunları’nda Türkiye’ye bir kez daha aynı sevinci yaşatan Buse Naz Çakıroğlu’nun olimpiyat ikinciliği, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunuyor.


Polonya'nın düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nı Türkiye, boksta branşında oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı.


Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.


Buse Naz Çakıroğlu kimdir?


A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde

Avrupa Oyunları'nda boks dalında Türkiye'nin kazandığı başarının ardından gurur verici bir diğer haber de 'Filenin Sultanları'ndan geldi. Milletler Ligi'nde 3. etabın son hafta maçlarında Hırvatistan ile karşılaşan ve rakibini 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, üçüncü sıraya yerleşti ve çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek final rakibi henüz belli değilken, 2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçı 13 Temmuz'da ABD'de oynanacak.






5 altın madalya ile gururlandık!
5 altın madalya ile gururlandık!





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