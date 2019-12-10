Bunu yapın oldu mu?

Dünya sizi eğip bükmeden kırmadan, yaşamaya gerçekten yaşamı anlamlı kılmaya bakın...

Esnetin şu gerim gerdiğiniz işlerinizi yahu...

Aman yemek yetiştir aman çocuk okuldan gelecek, aman misafir var akşama, aman işe geç kaldım, aman trafik aman şu aman bu derken kaybolup gidiyoruz günün telaşesinde... Her şeye yetişmeye çalışıyoruz da bir kendimize geç kalıyoruz tüm bu koşuşturmada...

Derim ki,



Yeni bir rüzgar yakalayın mesela...

Yeni umutlar, yeni fikirler, yeni davranışlarla kendinizi yenileme isteği sarsın dört bir yanınızı...

Hayatı yakalayın mesela,ama gerçekten yakalayın... Silik bulanık değil, net yaşamaya meyil edin... Kıvrıldığı, tıkandığı yerleri gevşetin... Çözmeye çalışın o düğümleri... Ucundan tutmayın mesela... Yüreğinizin el verdiği kadar sıkıca kavrayın hayatı...



Güne yetişmeye koştuğunuz kadar biraz da içinize doğru koşun... Kendi benliğinize doğru...



Bunu yapın oldu mu?

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