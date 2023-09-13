Meksika uzaylı bulduğunu açıkladı

Meksika, bir yosun madeninde yaklaşık 1.000 yaşında oldukları tespit edilen fosilleşmiş haldeki iki 'uzaylı cesedi' bulduklarını açıkladı. Uzaylının boy ve kafa görüntüsü paylaşıldı.

Gazeteci ve Ufolog Jaime Maussan: "Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kucaklamalıyız. Bu örnekler bizim karasal evrimimizin bir parçası değil… Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom [yosun] madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler" açıklamasında bulundu.

Açıklamayı yapan bilim insanları: “DNA testi yaptık ve bu canlıların bizim gezegenimize ait olmadığını tespit ettik. Onları madenlerde yerin altında bulduk ve fosilleşmişlerdi" dedi.