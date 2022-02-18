Bu besinler dudaklarınızı kurutuyor

Kuru cildin, yaşam tarzı alışkanlıklarından ve tahriş edici bakım ürünleri kullanmaya kadar birçok sebebi olabilir ancak özellikle dudaklar oldukça hassastırlar ve daha başka bir sürü şeyden etkilenebilirler. Dudaklardaki cilt yüzün geri kalanından çok daha incedir ve bu da onları daha kolay etkilenebilen bir hale getirir. Sadece bu da değil, aynı zamanda soyma, yalama, konuşma ve tükettiğiniz besinlerle temastan dolayı çok fazla yıpranırlar.

Evet, içecekler ve yiyecekler dudaklardaki cildi kurutabilir. İşte, kuru dudaklara sebep olan 3 besin

1- Baharatlı ve sıcak yiyecek ve içecekler

Roza gibi iltihaplı bir cilt rahatsızlığı olan kişiler zaten, baharatlı ve sıcak yiyeceklerin alevlenmelere, çatlamış cilde ve kuruluğa neden olabileceğini biliyordur ancak bu durum aslında her cilt için geçerli. Kapsaisin adı verilen bazı baharatlı yiyeceklerde bulunan bir kimyasal, cildi tahriş eder ve iltihaplanma ve cilt bariyerinin bozulmasıyla bağlantılıdır. Eğer hassas bir cilde sahipseniz, bunların her ikisi de kuru cilde yol açabilir. Ek olarak, baharatlı yiyecekler yerken dudakları yalamaya daha yatkın olabilirsiniz bu da cildi daha fazla kurutur.

2- Kahve

Kahve, özellikle sıcak servis edildiğinde dudakları kurutabilir. Vücudun başka bir yerindeki cildi kaynar suya maruz bırakmak, doğal lipitlerinizi bozarak bariyeri zayıflatabilirse, aynı şey sıcak kahve içerken dudaklar için de geçerli olabilir. Ek olarak, kahve bir idrar söktürücüdür, bu nedenle fazla içildiğinde su kaybına neden olabilir. Orta derecede kahve içmek muhtemelen bu etkiye sahip olmayacaktır. Bu yüzden, dudaklarınız gergin veya çatlamış hissetmeye başlarsanız, bunu aşırıya kaçmış olabileceğinizin bir işareti olarak kabul edin.

3- B12 Eksikliği

Bazen ne yediğiniz değil, ne yemediğiniz önemlidir. Özellikle B12 vitamini içeren besinler. B vitaminlerinin sağlıklı cildi desteklediği ve yara iyileşmesini desteklediği gösterilmiştir ve bu vitaminlerden yoksun olduğunuzda kuru dudaklara yol açabilir. Vitamin B12 eksikliği özellikle kuru, çatlamış dudaklara ve iyileşme güçlüğüne yol açan bir duruma yol açabilir. Bu durumun önüne geçmek için B!2 içeriği yüksek olan dana eti, karaciğer, kümes hayvanları, balık, yoğurt ve yumurta gibi besinleri tüketmeye çalışabilirsiniz.