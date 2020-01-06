Bu akşam menüde ne var?

Doymak için de yeseniz, keyif için de yeseniz akşamların vazgeçilmez sorusu çoğunlukla değişmiyor: “Bu akşam menüde ne var?” Bu soruya her gün değişen cevaplar vermekten ziyade, sağlıklı cevaplar vermek gerektiğini belirtmek gerekir. Öyle ki özellikle akşamları tükettiğimiz besinler vücudumuz için oldukça önemli. Tüm gece yediklerini eritmeye çalışan midemiz ve sindirim sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olan bağırsaklarımız için akşam ki menünüz deyim yerindeyse hayati bir yere sahip… Özellikle çalışan bireyler akşam yemeği için hazır tüketim ürünlerini ya da hazırlarken vakit kaybetmeyecekleri gıdaları çoğunlukla tercih ediyorlar. Fakat makat hastalıklarının oluşumu konusunda asıl onlar büyük tehdit altında olabiliyorlar.

Bağırsak düşmanı: Fast-food

Öğlesi, akşamı çalışanların kurtulamadığı bir yemek kültürü fast – food! Hızlı hazırlanması ve çabuk tüketilmesi sebebiyle çoğunlukla gün içinde zamanla yarışanların, gün sonunda ise zamanla yarışacak gücü kalmayanların yegâne besin tercihi olabiliyor. Lakin görünüşüyle baştan çıkaran hamburger, pizza, patates kızartması ve niceleri bağırsaklarınızın haliyle de sağlığınızın baş düşmanı olarak kapıda sizi bekleyen bir tehlike olabiliyor.

Başta fast-food gıdaları olmak üzere, aşırı tüketilen liften yoksun besinler kronik kabızlığa neden olabildiği gibi birçok makat hastalığının ortaya çıkışını da kolaylaştırıyor. Öyle ki yaşanan kabızlığın uzun sürmesi ile her tuvalet işlemi sırasında zorlanan makat bölgesi hemoroid (basur), anal fissür ya da bilinen diğer adı ile makat çatlağı gibi hastalıkların kişide oluşmasına neden olabiliyor.

Yanlış beslenme sonucunda olduğu gibi bununla birlikte sürekli oturarak çalışmak zorunda kalan ofis çalışanları, basur gibi kişiye oldukça büyük sıkıntılar verebilen makat hastalığının oluşma şansını bir kademe daha artırıyor. Ayrıca tüm gün tüketilen hazır gıdalar ve olması gerekenden fazla tercih edilen baharatlı ya da bol acılı besinler özellikle anal fissürün ve hemoroidin oluşmasına davetiye çıkartabiliyor.

Bitkisel tedaviler çözüm değil!

Makat hastalıklarında bitkisel tedaviler kalıcı bir çözümü oluşturamıyor. Öyle ki bu tarz hemoroid, anal fissür ve anal fistül gibi makat hastalıklarında en çok tercih edilen bitkisel ürünlerden kantaron yağı bile makat bölgesinde geçici bir rahatlama yaratıp kalıcı bir tedaviyi gerçekleştiremiyor. Makat hastalıklarında artık günümüzde sıklıkla tercih edilen kalıcı tedavi, ameliyatsız lazerli yöntem olarak öne çıkıyor. Tedavinin sonrasında elbette ki bir alışkanlığı oluşturan beslenme şeklinde de değişiklik gösterecek düzenlemeler yapılıyor olmalı. Hastanın, kabızlık neticesiyle yaşadığı makat hastalıklarının tedavisinden sonrada yeniden kabız kalmamaya dikkat etmesi gerekiyor. Bu noktada hastanın gerçekleşen tedavi sonrasında hem kabızlığı ortaya çıkartmayacak besinleri ve daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemesi son derece önem arz ediyor.

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