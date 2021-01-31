Brüksel lahanası yemeği

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

700 gr Brüksel lahanası

1 mor soğan

1 kapya biber

1 köy biberi

5 - 6 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr domates püresi

200 ml sıcak su

1/2 limon suyu

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen

Yapılışı:

*Brüksel lahanalarının tepelerindeki sert bölümü keserek dışlarındaki birer yaprağı çıkartın, su dolu kaba alarak yıkayıp süzgeçe geçirin.

*Soğan, kapya ve köy biberini ayıklayıp yıkayarak iri küpler halinde doğrayın. Sarımsakların kabuklarını soyarak her birini ikiye bölün.

*Zeytinyağını kalın tabanlı bir tencereye alın, doğranmış soğan ve biberleri ekleyip açık ateşte 4 - 5 dakika soteleyin, Brüksel lahanalarını ilave ederek 4 - 5 dakika daha soteleyin. Sarımsak, domates püresi, sıcak su, limon suyu, karabiber, pul biber, tuz ve fesleğeni ilave edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin.

Kısa bir not:

*Yaz domateslerinden hazırladığım domates püresini kullandım, elinizde püre yoksa 1 yemek kaşığı domates salçasını 1 su bardağı sıcak suyla karıştırarak yemeğe ilave edebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...