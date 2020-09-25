Bir şeye sarılmadan uyuyamamanızın sebebi ne?

Uyurken bazı şeylere sarılma ihtiyacınız doğuyorsa nedenlerini aşağıdan öğrenebilirsiniz:

1- Horlamanızı veya uyku apnenizi azaltıyor

Uyku apnesi, bir kişinin nefes almasının olması gerektiği kadar düzgün olmadığı bir uyku bozukluğu. Yastığa sarılma alışkanlığınızın bu uyku bozukluğunu azaltmaya fiziksel olarak faydası vardır. Bir vücut yastığına sahip olmak tüm vücudunuzu destekleyebilir.

2- Yalnız hissetmek istemiyor olabilirsiniz

Tamamen yalnız olduğumuzda tutunacak bir şeye ihtiyacımız var.

3- Bağ kurmaya önem veriyorsunuz

Bir yastığı kucaklamak, uyku sırasında size duygusal olarak rahatlık sağlar. Aslında bu uyku pozisyonunda, aslında ilişkilerinizde, özellikle de aile arasında güçlü bağlar kurmaya çalıştığınızın bir göstergesi.

4- Uykunuzda sarılmaya alışkınsınız

Hayatınızda rutin oluşturmaya alıştıysanız rutin yönelimli olursunuz. Her gece uyumadan önce bir şeye sarılmanız rutinlerininiz olduğu anlamına gelir.

5- Anksiyete atakları yaşadığınızda sarılma eğiliminde olabilirsiniz

Anksiyete uyumayı zorlaştırır. Bunu yaşarken, yatağınızı rahat bir bölge haline getirmek her zaman en iyisidir. Anksiyeteye sahip olan kişilerin kaygılarını hafifletmek için sarılmaya ihtiyaçları olabilir.