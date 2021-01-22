Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde evde ne yapacağınızı düşünüyorsanız birazdan bahsedeceğimiz dizilere göz atabilirsiniz. Listemizde dört yabancı, bir de yerli dizi bulunuyor.

İşte bu hafta sonu bir oturuşta bitirebileceğiniz 5 dizi:

1- Fleabag

30'lu yaşlarında Londra'da yaşayan bir kadının aile ve ikili ilişkilerini konu alan Fleabag, seyircilere doğrudan hitap ederek dördüncü duvarı kırmayı başarıyor. Kara mizah türündeki İngiliz dizisi, aslında Phoebe Waller-Bridge'in yazdığı tek kişilik bir tiyatro oyununun sahneden ekrana uyarlanması denilebilir.

Eleştirmenlerden tam not almayı başaran dizinin başrollerinde ise Phoebe Waller-Bridge ve Sherlock'tan tanıdığımız Andrew Scott var. Fleabag toplamda 2 sezon ve 12 bölümden oluşuyor, her bölüm ortalama 30 dakika uzunluğunda.

2- Succession

2020 Emmy ödüllerinde En iyi Drama Dizisi ödülüne layık görülen Succession, büyük bir medya şirketi olan Waystar RoyCo'nun sahipleri Roy ailesinin hayatını ekrana yansıtıyor. Dizide şirketin patronu ve aynı zamanda ailenin babası Logan Roy'un 80 yaşına gelmesiyle herkes emekli olmasını beklemektedir ancak Logan aldığı kararla herkesi şaşırtmayı başaracaktır.

Succession'ın oyuncu kadrosunda Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin ve Sarah Snook gibi isimler var. 2 sezon ve 20 bölümden oluşan dizi, listemizdeki diğer isimlere kıyasla biraz daha uzun ve her bölümü yaklaşık 1 saat sürüyor. Son olarak Succession hayranları için 3. sezonun 2021'in sonlarına doğru çıkmasının planlandığının haberini verelim.

3- Bir Başkadır

Yayınlandığı ilk günden beri büyük yankı uyandıran Bir Başkadır'ı hâlâ izlemediyseniz bu hafta sonu ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz :) Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Tülin Özen ve Defne Kayalar gibi usta ve sevilen isimlerin olduğu Bir Başkadır, Berkun Oya'nın kaleminden çıktı.

Dizide toplumun farklı kesimlerinden olan ve birbirinden bambaşka hayatlar yaşayan karakterlerin yolları bir şekilde birbiriyle kesişiyor. Kimileri bunun farkında, kimileriyse değil... Toplamda 1 sezon ve 8 bölümden oluşan dizinin bölümleri yaklaşık 50 dakika uzunluğunda.

4- High Fidelity

Nick Horby'in romanından uyarlanan High Fidelity'in başrolünde Big Little Lies, X-Men: Birinci Sınıf gibi yapımlardan tanıdığımız yetenekli oyuncu Zoë Kravitz yer alıyor. Brooklyn'de bir plak dükkanı sahibi olan, müzik ve pop kültür tutkunu bir kadının hikayesini anlatan dizi 1 sezondan oluşuyor. Toplamda 10 bölüm olan High Fidelity'in bölümleri yaklaşık yarım saat sürüyor.

5- Lupin

Listemizi son dönemin popüler mini dizisi Fransız yapımı Lupin ile bitiriyoruz. Fransız kitap karakteri Arsen Lüpen'in (Arsène Lupin) maceralarından esinlenen dizide, baş karakter Assane Diop haksızlığa uğrayan ve ölen babasının intikamını almak istemektedir. İzlenme rekorları kıran Lupin'in başrolünde ünlü oyuncu Omar Sy var. Toplamda 5 bölüm olan dizinin her bölümü ortalama 45 dakika.

Bu dizilerden hangilerini izlediniz? Önermek istediğiniz başka diziler varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin!

Haber: Dilara Koru