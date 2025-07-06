Beyza Nur Akkuş kimdir?

Beyza Nur Akkuş, Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu!

Beyza Nur Akkuş kimdir?
Yaşam
Giriş: 06 Temmuz 2025 00:35 Güncelleme: 06 Temmuz 2025 00:36
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İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçimiz Beyza Nur Akkuş, büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar 65 kilo kategorisinde mücadele eden Beyza Nur, finalde Rus rakibi Margarita Salnazarian'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, şampiyonada kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda madalya müsabakaları gerçekleştirildi. 53 kiloda mindere çıkan bir diğer milli sporcu Şevval Çayır ise bronz madalya maçında Rus Ekaterina Chikanova'yı mağlup ederek kürsüye çıkmayı başardı.


20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, şampiyonayı toplamda 5 madalyayla tamamladı: 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz. Tüm sıkletlerde elde edilen sonuçlarla 108 puan toplayan milli takım, genel sıralamada Ukrayna'nın (116 puan) ardından ikinci sırada yer aldı.


Beyza Nur Akkuş kimdir?

Beyzanur Akkuş 1 Ocak 2007 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Türk güreşinin genç ve gelecek vadeden sporcuları arasında yer alan Akkuş, 1.62 metre boyunda ve 65 kilo ağırlığında. Akkuş, serbest stil güreşte mücadele ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olan genç güreşçi, aynı zamanda Türkiye Milli Takımı'nın da önemli bir parçası.


Beyza Nur Akkuş'un kariyeri, henüz genç yaşına rağmen dikkat çekici başarılarla dolu. 2024 yılında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa U17 Güreş Şampiyonası'nda, finalde Rus rakibi Daria Frolova'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda U20 kategorisinde de mücadele eden Akkuş, bu kez gümüş madalya kazanarak iki farklı yaş kategorisinde kürsüye çıkmayı başardı. Aynı yıl içinde İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen Dünya U20 Güreş Şampiyonası'nda da 65 kiloda gümüş madalya elde etti. Bu başarı, onun uluslararası alandaki istikrarını bir kez daha kanıtladı.


2025 yılına gelindiğinde ise Beyza Nur Akkuş'un yükselişi devam etti. İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa U20 Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu unvanını bir kez daha elde etti. Aynı yıl içinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda da Kadriye Aksoy Koçak'ı mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.


Manşet fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.



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