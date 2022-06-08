Benden utanıyor mu?

Merhaba, ben bir yıla yaklaşan bir ilişki içerisindeyim ve ilişki içerisinde her şey gayet güzel gidiyor ancak buna sadece ben şahit oluyorum. Derdim tabi ki başkalarına hava atmak değil ama artık bazı şeylerden şüphelenmeye başladım. Başlarda ilişkimizi özel tutmak, mahremiyet gibi kavramlara yorduğum şeyler artık ya beni sevmediği ya da benimle olmaktan utandığı şeklinde yorumluyorum çünkü sevgilim bir yıllık süreçte hiç benimle bir paylaşım yapmadı.

Bir sürü tartışmadan sonra kendisine sevgilisi olduğunu belli edecek paylaşımlar yaptırdım ancak bunların hiçbirinde benim ben olduğum belli değil. El ele tutuşma fotoğrafı, yanında bir insan olduğunu belli edecek paylaşımlar sadece bahsettiğim. İnsanlar ilişkisi olduğunu biliyor artık daha ne istiyorsunuz diyebilirsiniz ancak sorun tam da burada başlıyor.

Ben artık bunun özel hayatın gizliliği mi yoksa beni yanına yakıştırmaması mı bilemiyorum ve bu konuyu açıkça konuşamıyorum. Son zamanlarda iş bulma ve sınav kazanma stresi birleşince biraz kilo aldım ve her şeyi buna bağlamaya yatkınım. Bunu itiraf etmek istemediğimden asla konusunu açamıyorum, sevgilim de şu ana kadar bana hiç bu konuda kötü bir şey söylemedi ancak insan hassas olunca her şeyi yanlış anlayabiliyor sanırım. Bunlar benim kurutum mu yoksa endişelenmem gereken gerçek şeyler var mı nasıl çözebilirim? Bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Rumuz: 27’sinde hala öğrenci