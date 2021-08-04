Beluga mercimeği salatası

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

2 su bardağı beluga mercimeği, haşlanmış ölçü

1 kapya biber

1 turuncu biber

1 köy biberi

10 dal maydanoz

4 - 5 dal taze soğan

7 - 8 dal dereotu

3 - 4 dal taze nane

20 adet minik top peynir

1 su bardağı mor lahana turşusu

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı sumak

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı fındık içi

4 - 5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 limon suyu

Yapılışı:

*Biberleri yıkayıp çekirdeklerini çıkartarak minik küpler halinde doğrayın. Yeşillikleri de yıkayıp incecik doğrayın. Peynir toplarının her birini ikiye bölün. Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak karıştırın. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...