Beklenen doğum tarihi geçmiş bir gebeye söylenmemesi gerekenler

Zaman bir illüzyondur... Beklenen doğum zamanı da öyle!

Beklenen doğum tarihi geçmiş bir gebeye söylenmemesi gerekenler
Hamilelik
22 Şubat 2021 Pazartesi
Duygu İslamoğlu
Duygu İslamoğlu duygu.islamoglu@gmail.com

Daha hamileliğin ilk haftalarında, ultrason ile bebeğin gelişimi ve büyüklüğü gözlemlenerek, son adet tarihi de gözetilerek bir ‘beklenen doğum tarihi’ belirlenir. Ancak hamileliğin kendine özgü karmaşıklığından haberi olmayanlar, tam da bu beklenen tarihte doğumun gerçekleşeceğini varsayarak hamile kişiyi strese sokmaktan geri durmaz.


Hamileliğin 40 hafta sürmesi normal kabul edilir ancak 38 ila 42. haftalar arasında doğum yapmak da medikal olarak normaldir. Beklenen doğum tarihi tam da 40. haftayı tahmin eden bir güne işaret ettiğinden, aslında 10 gün eksik ya da 10 gün fazla söylenmiş olma ihtimali oldukça yüksektir.


Özellikle son haftalarda gebelik daha yorucu hale gelebiliyor. Bebeğin dış dünyaya hazır hale gelecek kadar büyümesi, annenin de ağırlaşmasına neden olabiliyor. Aylardır hevesle bebeğine kavuşmayı bekleyen çift, son haftalarda iyice sabırsızlanabilir. Ancak ne hikmetse, ‘elalem’ daha da sabırsızdır.


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Hamileliğin süresi kişiden kişiye değişebiliyor


Beklenen doğum tarihi yaklaşan veya çoktan geçmiş olan bir hamileye söylenmemesi gereken şeyler çok net. Siz o elalem gibi olmak istemiyorsanız ya da hamileliğinizin son haftalarında size söylenenleri kafaya takmamak için yollar arıyorsanız, bu önerileri dikkatlice okumanızda fayda var:


1- “Ne zaman doğuracaksın?”

Bu soru, hamileliğin önceki haftalarında, mesela 20 haftalık gebe birine sorulduğunda tamamen normal kabul edilebilir. Ancak cevabı ‘Mayıs ortası gibi doğuracağım’ benzeri muallak bir cevap olacağından, zaman yaklaştıkça bu soru anlamsızlaşmaya başlar. Mayıs ayındaysak ve beklenen doğum tarihi Mayıs ortası olan birine ne zaman doğuracağını sorarsak, ayıp etmiş oluruz. Doğurunca haberimiz olur değil mi? Kimse müneccim değil.


2- “Karnın ne kadar büyümüş!”

Cevabı olmayan soruları hamilelere yöneltmeyin. Ne kadar büyümüş? Ne kadar büyümüş olmasını isterdin? Fazla mı büyümüş? Ben de dün gece bir türlü uyuyamazken tam bunu düşünüyordum, sahi, ne kadar büyümüş! Hayır, ikiz değil. Hayır, seni ilgilendirdiğini de zannetmiyorum.


3- “Ben hamileyken...”

Kendi deneyimlerimizi paylaşmayı severiz. Askerlik anısı anlatır gibi kendi hamileliğini ve doğumunu anlatan en az iki komşu teyzeyle karşılaşmışsınızdır. Ancak doğumu beklenen tarihte başlamamış, halihazırda sabırsız bir anne adayına kendi hamileliğinizin ne kadar kolay veya ne kadar zor olduğunu anlatmanızın hiçbir faydası yok.


4- “Başka doktorla mı görüşsen?”

Aylardır tanıştığı, görüştüğü doktorunu son anda değiştiren ve doğuma başka bir doktorla giden hamileler elbette vardır. Ancak beklenen tarihte doğum gerçekleşmediğinde, bu durumun doktorla bir ilgisi yoktur! Hatta bu durumun kimseyle ilgisi yoktur. Doğum için planlar yapmaya başlamış bir kadının kafasını doktoruyla ilgili karıştırmamalıyız; eğer şüpheleri varsa bunu zaten sizinle paylaşır ve doktor önerisi ister. Doktoru karıştırmayın!


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