Ani işitme kaybı neden olur?

Bu içerik Prof. Dr. Cem Uzun tarafından kaleme alınmıştır.

Ani işitme kaybı olarak tanımlanan hastalık, kendi başına bir hastalık olduğu kadar başka hastalıkların sonucu olabilecek bir şikayet de olabilir. Bu nedenle, son 3-4 gün içerisinde ani işitme kaybı olan hastalar detaylı bir incelemeden geçirilerek, işitme kaybına neden olabilecek olası diğer hastalıklar açısından değerlendirilir. Eğer herhangi bir neden saptanamazsa, bu durum idiyopatik (nedeni bilinmeyen) ani işitme kaybı hastalığı olarak değerlendirilir ve bir an evvel tedavisine başlanır.

Ani işitme kaybı nedir?

Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları arasında ani işitme kaybı acil bir durum olarak değerlendirilir. Ne kadar erken tedaviye başlanırsa, işitme kaybını düzeltmek açısından tedavi o derece başarılı olur. Bu nedenle, ani işitme kaybı geçiren hastaların o gün içerisinde veya en geç ertesi gün bir KBB uzmanına başvurmaları önerilir.

Ani işitme kaybı hangi hastalıkları işaret eder?

Ani işitime kaybı olan hastalarda işitme kaybının yanı sıra, kulakta çınlama ve dengesizlik şeklinde baş dönmesi şikayeti de olabilir. Çoğu kez hastalar sadece ani işitme kaybıyla doktora başvururlar. Baş dönmesi olması durumunda, başta Meniere hastalığı olmak üzere, diğer baş dönmesine sebep olabilen hastalıklar da ayırıcı tanıda değerlendirilir. Muayene, testler, laboratuvar ve radyolojik bulgular (özellikle kulak Manyetik Rezonans incelemesi) değerlendirilerek, ani işitme kaybının bir başka hastalığa bağlı olup olmadığı araştırılır. Eğer başka bir hastalık tespit edilmezse, ani işitme kaybı hastalığı tanısı konur ve en kısa zamanda tedavisine başlanır.

Ani işitme kaybı viral enfeksiyonlar, iç kulak hastalıkları, kan dolaşımıyla ilgili hastalıklar, metabolik nedenler, kafa travması, otoimmün hastalıklar, iç kulak ve beyin sapı tümörleri, bazı ilaçların yan etkisi veya nörolojik hastalıklara bağlı olarak oluşabilir. Detaylı sorgu, KBB, işitme ve denge muayenelerinin yanı sıra laboratuvar ve radyolojik tetkikler de yapılarak tanı konur. Bu hastaların çoğunda belirgin bir neden saptanamasa bile, nadir de olsa bazı ciddi hastalıkların ilk şikayeti olarak ani işitme kaybı oluşmuş olabilir. Bunların erken tanısı açısından da detaylı inceleme önemlidir.

Ani işitme kaybı durumunda tanı ve tedavi nasıl yapılır?

İşitme kaybıyla gelen hastaya öncelikle kulak ve işitme muayenesi yapılır. Bazen dış kulak yolunda biriken tıkaçlar yüzme veya banyo sonrası su emerek şişip işitme kaybı oluşturabilir. Muayenede böyle bir durum saptanırsa, kulak tıkacı temizlenir ve işitme kaybının düzelmesi beklenir. İşitme testlerinde de böyle bir neden tespit edilebilir. Ani işitme kaybı hastalığında ise iç kulağı ilgilendiren işitme kaybı bulgusu saptanır.

Ani işitme kaybında tedavinin en önemli basamağı, kortizon tedavisidir. Kortizon tedavisi mutlaka doktor kontrolünde yapılması gereken bir tedavidir. Önemli yan etkileri olabilir. Özellikle şeker ve yüksek tansiyonu olan hastalarda yakından takip yapılarak uygulanması gerekir. Kortizon ağızdan sistemik olarak tablet şeklinde alınabileceği gibi, kulak mikroskobu altından kulak zarından ince enjektörle geçip orta kulağa verilerek de uygulanabilir. Kulak zarından orta kulağa girerek enjekte edilen kortizon ya sistemik tedaviye ek olarak ya da sistemik tedavinin sakıncalı olduğu hastalarda ardışık günlerde veya aralıklı olarak genellikle 4 doz uygulanır.

Tedavide kullanılabilen bir başka yöntem de hiperbarik oksijen tedavisidir. Basınç odasında yüksek basınçlı oksijen solunması bazı hastalarda iyi sonuçlar verebilir ve hiperbarik oksijen tedavisi uygun görülen hastalarda genellikle 10 ile 20 seans uygulanır. Ani işitme kaybının tedavisinde başka bazı ilaçlar kullanılabilmekle beraber, bunların etkisi kısıtlıdır.

Ani işitme kaybı bu tedavilerle kısmen veya tamamen düzeltilebilir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, tedavi başarısı o kadar iyi olur. Bir ay geçtikten sonra ise tedaviden sonuç almak pek mümkün değildir. Eğer tedaviye rağmen işitme kaybı devam ederse, işitme kaybının tuttuğu frekanslar ve kayıp derecesine göre işitme cihazı veya ağır olgularda koklear implantasyon yöntemiyle işitmeyi rehabilite etmek mümkündür.