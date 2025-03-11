Bayat pide böreği

Tarif defterimden;

Ramazanda bayat pideleri değerlendirmenin en lezzetli hali olan yapılışı pratik peynirli börek...

Servis: Orta boy fırın kabında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 + 10 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 adet bayatlamış pide

1 tatlı kaşığı zeytinyağı, kalıba sürmek için

Sos malzemeleri;

3 yumurta

Yarım bardak zeytinyağı

1,5 bardak süt

1 paket kabartma tozu

150 gr beyaz peynir, ufalanmış

8 -9 dal maydanoz, incecik doğranmış

8 -9 dal dereotu, incecik doğranmış

1 adet kurutulmuş kapya biber, incecik doğranmış

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzerine;

100 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

1 er çay kaşığı çörek otu ve susam

Yapılışı:

*Bayat pideyi minik küpler halinde olacak gibi doğrayın.

*Fırın kabına zeytinyağı sürün.

*Yumurta, zeytinyağı, süt ve kabartma tozunu büyük bir kaba alarak iyice çırpın. Beyaz peynir, maydanoz, dereotu, kurutulmuş kapya biber, baharatlar ve tuzu ekleyerek karıştırın. En son doğranmış pideyi ilave ederek karıştırın. Pideli karışımı fırın kabına aktarıp üzerini düzeltin.

*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirdikten sonra üzerine taze kaşar veya mozarella, çörek otu ve susam serpiştirip tekrar fırına verin. Peynir eriyip üzeri kızarana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

Kısa notlar;

*Aynı tarifi bayat ekmek ile yapabilirsiniz.

*Kurutulmuş kapya biber yerine tazesi veya kurutulmuş domates kullanılabilir.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...