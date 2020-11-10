Başarımı kıskandığını düşünüyorum

Erkek arkadaşımla aynı üniversitedeyiz. İkimiz de bahar döneminde mezun olacağız. İkimiz de başarılı öğrencileriz. Geçtiğimiz sene son seneye bir adım daha yakın olduğumuzdan dolayı kendimioldukça derslere verdim ve mezun olduğumda güzel bir ortalamayla okuldan ayrılmak için çok çalıştım. Erkek arkadaşım da kendisinden beklemediğim kadar üstün bir çabayla ders çalışmayla daha haşır neşir olmaya başladı. Normalde o kadar da etkin olmayan fakat zeki olduğundan başarılı bir öğrenci.

Geçen sene beni oldukça tatmin eden bir sene oldu. İstediğimden ve hedeflediğimden çok daha bir ortamayla seneyi bitirdim ve genel ortalamamı oldukça artırdım. Erkek arkadaşım da oldukça artırdı ortalamasını fakat hayal ettiği ortalamayı geçtiğimiz sene elde edemedi.

Şimdi sınavlar yaklaşıyor ve geçen sene bana karşı olan fakat görmezden geldiğim bir tutumuyla karşılaşıp karşılaşmama şüphesi içime işledi. Geçen sene ondan daha başarılı olmamla ilgili birkaç şaka yaptı fakat içerisinde imada bulunduğu birkaç mesele varmış gibi bana. Sadece emeklerimin karşılığını aldığım ve onun da başarısıyla mutlu olduğum bir seneydi, o kadar.

İstese benden daha başarılı olabileceğini ve çok çalışmayla bunları yapmanın zaten olası bir durum olduğuyla ilgili birtakım şakalar yaptı. Alıngan bir insan değilimdir ama şakalarının içinde bir gerçeklik sezdim. Sanki sırf başarısı benim kadar olmadığı için buna içten içe kinlenmiş ve arada sırada bunun hakkında yorumlar yapıyor gibiydi. Ben her seferinde gülüp geçerek karşılık verdim bunlara ve görmezlikten geldim.

Eğer benim yerimde o olsa inanıyorum ki hiç böyle sorunlar yaratmazdım kendime. Onun başarısıyla daha da mutlu olurdum. Sanırım işin içine rekabet girdiği zaman işler her zamanki gibi olmuyor. Bu duruma oldukça içerledim çünkü ondan asla böyle bir tutum sergilemesini beklemiyordum...

Rumuz: Üniversiteli