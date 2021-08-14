Barbie rol model bebekleri

Popüler oyuncak şirketi Mattel, altı Covid-19 saha çalışanının çalışmalarını onurlandırma kararı aldı. Bu altı kişinin elde ettiği başarıları sergilemek için şirket benzer Barbie bebekler tasarladı.

Bu altı kadının isimleri ve meslekleri ise şunlar; Audrey Cruz (ABD'den bir doktor), Jaqueline Góes de Jesus (Latin Amerika'da SARS-CoV-2'nin varyasyonu üzerinde çalışan ekibin bir parçası), Kirby White (Avustralya'dan bir doktor), Sarah Gilbert (Birleşik Krallık'tan bir aşı profesörü), Chika Stacy Oriuwa (Kanadalı bir psikiyatri asistanı) ve Amy O'Sullivan (ABD'den kıdemli bir hemşire).

Audrey Cruz (Amerika Birleşik Devletleri) – Las Vegas'ta pandemi ile mücadelede ön saflarda görev yapan doktor.

Audrey, Instagram'da yürekleri ısıtan bir mesaj paylaştı: "İşte engelleri aşmak, gerçekleri konuşmak ve gelecek nesli güçlendirmek!"

"#ThankYouHeroes programının bir parçası olarak Barbie Rol Modeli olmaktan inanılmaz derecede onur duyuyorum! Bu onurla, tüm cephe çalışanlarının geçen bir buçuk yıl boyunca her gün sergilediği bağlılık ve şefkate ışık tutmayı umuyorum. Amerika'daki azınlıkları temsil etmeyi ve kültürel savunuculuğu teşvik etmeyi umuyorum. Bir aile yetiştirirken aynı zamanda kariyerlerini de dengeleyen çalışan anneleri temsil etmeyi umuyorum. Ve tüm genç kadınlara, olmak istedikleri her şey olabileceklerini göstermeyi umuyorum - bu kız gibi bir doktor anne ve mühendislik mezunu bile!

Çocuklar her şey olabileceklerini hayal ederler ama aslında olabileceklerini görmek ve başkalarının gerçek hayat hikayelerini duymak büyük fark yaratır.

@mattel ve @barbie'ye tüm dünyada sağlık çalışanlarını tanıdığınız ve hikayelerimizle gelecek nesillere ilham vermeye yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi!”

Jaqueline Góes de Jesus (Brezilya) – Jaqueline, Latin Amerika'da SARS-CoV-2'nin ilk genetik dizilişinden sorumlu ekibin bir parçasıydı.

Kirby White (Avustralya) – Ön saflarda çalışanlar için cerrahi bir önlük geliştiren Avustralyalı doktor.

Sarah Gilbert (Birleşik Krallık) – Oxford Üniversitesi'nde Aşı Bilimi Profesörü ve AstraZeneca aşısının ortak yaratıcısı.

Chika Stacy Oriuwa (Kanada) - Pandemi sırasında sağlık hizmetlerinde sistemik ırkçılıkla mücadele eden ve Toronto Üniversitesi'nde ikamet eden Kanadalı psikiyatri uzmanı.

Amy O'Sullivan (Amerika Birleşik Devletleri) – Brooklyn'deki Wyckoff Hastanesi'nde kıdemli bir hemşire. New York'ta ilk covid-19 hastasını tedavi etti ve TIME Magazine tarafından 2020'nin En Etkili 100 kişisinden biri seçildi.