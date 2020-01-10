Bal kabağı marmelatı nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'den bal kabağı marmelatı tarifi...

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Bal kabağı marmelatı
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Mevsiminde; yıldız anason ve tarçın aromasının çok yakıştığı marmelat & tatlı arası lezzet...

 

Bal kabağı marmelatı için malzemeler:

  • 1 kg bal kabağı, ayıklanmış ölçü
  • 600 gr toz şeker
  • 1 çubuk tarçın
  • 1 yıldız anason
  • 1/2 çay kaşığı tereyağı
  • 1/2 çay kaşığı limon tuzu

 

Bal kabağı marmelatı yapılışı:

Bal kabağını 2-3 cm lik parçalar halinde olacak gibi doğrayarak reçel tenceresine alın, üzerine şeker, çubuk tarçın ve yıldız anasonu ilave ederek tencerenin kapağı kapalı olarak suyunu bırakana kadar en az 5 saat veya bir gece bekletin. Ertesi gün tencereyi ocağa alın, tereyağını ekleyip tencenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar orta ateşte, kaynamaya başlayınca kısık ateşte kabaklar yumuşayıp ezilmeye başlayana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin, limon tuzunu ekleyip 2-3 dakika sonra ocağı kapatın. Çubuk tarçın ve yıldız anasonu çıkartıp atın. Sıcakken patates ezicisi veya kaşığın tersiyle  ezin. Temiz cam kavanozlara alarak tamamen soğuyunca kapaklarını sıkıca kapatıp serin yerde saklayın.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

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