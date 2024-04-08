Baklava yufkasıyla cevizli tahinli muffin

Servis: 9 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler
9 adet baklava yufkası
75 gr tereyağı, eritilmiş
100 gr ceviz içi, dövülmüş
4 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
Üzerine;
3 - 4 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı Antep fıstığı
Yapılışı
- Muffin kalıbına eritilmiş tereyağından sürüp hazırda bekletin.
- Ceviz içi, tahin, toz şeker ve tarçını bir kasede karıştırın.
- Bir adet baklava yufkasını iki parçaya ayırın, ilk parçayı ikiye katlayıp muffin kalıbına kenarlardan taşacak gibi yerleştirin, üzerine tereyağı sürün. Diğer yarım yufkayı parçalayıp yarısını tereyağı sürülmüş yufkanın üzerine yerleştirin ve tereyağı sürün. Üzerine bir tepeleme tatlı kaşığı cevizli harçtan yerleştirin, kalan yufka parçası ve kenarlardaki yufka ile üzerini kapatın (her bir muffin kalıbı için bir adet baklava yufkası kullanıyoruz).
- Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın ve kalan tereyağını üzerlerine sürün.
- 170 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
- Fırından aldıktan sonra servis esnasında üzerlerine bal akıtın ve Antep fıstığı serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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