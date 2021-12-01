Aylık burç yorumları: Aralık 2021

Merhaba. Aralık ayı oldukça hareketli bir ay olacak. Oldukça önemli göksel hareketler bizi bekliyor. Öncelikle Neptün ve Chiron direkt harekete geçerken Venüs 1.5 aylık retro periyoduna başlayacak. Venüs retro periyodu para piyasalarında ve aşk hayatımızda gerilemelere yol açabilir. Para piyasaları konusuna yazımın ilerleyen kısımlarında değineceğim. Aşk hayatımız için ise yeni başlangıçlara çekimser yaklaştığım, eski aşkların geri dönebildiği, bazı aşkların daha çok sağlamlaştığı fakat çok da maceracı ve yenilikçi olmayan bir döneme giriyoruz.

Chiron her zaman gezegenlere göre daha minör etkidedir ve bize acı veren ve acılardan öğreten anlamına gelmektedir. Chiron’un ileri harekete geçmesi geçmişe dönüp yeniden üzerinde durmamız gereken ve bize acı veren koşulların artık bittiğine işaret ediyor. Neptün’ün ileri hareketi ise Balık burcu haritamızda nerede ise idealize ettiğimiz konular, hayaller ve inanç doğrultusunda peşinden koştuğumuz konularla ilgili olayların artık daha görünür olacağı, hız kazanacağı anlamına geliyor. Neptün’ün doğum haritamıza açılarına göre bazı alanlarda hayal kırıklığına uğrayabilir ve yönümüzü kaybedebiliriz, bazı alanlarda da sezgilerimizin isabeti ve tutarlılığı artabilir, etrafımızdan duygusal destek alabiliriz. Bir diğer önemli etki ise Satürn ve Uranüs karesinin yıl içerisindeki ileri-geri hareketleri ile tekrarlayan etkilerinin artık son turunu atması ve etkilerini güçlü bir şekilde hissetmemiz olacak. Satürn Uranüs karesi Boğa ve Kova burçları arasında, para piyasaları ve teknolojiyi, ani değişiklikleri, yeniye gitmek isterken eskinin büyük baskısını anlatıyor. Para piyasaları ile ilgili tahminlerim maalesef hiç de olumlu değil. Aralık’ta günler ilerledikçe Türk lirasının daha çok değer kaybedeceğini düşünüyorum. Çünkü bu kare açı ülkemizin borçlar alanı ile oldukça etkileşim halinde. Venüs’ün de zayıf konumu ile piyasaların büyük baskı hissedeceğini düşünüyorum.

Son olarak her ay burç değiştiren Güneş ve Merkür’ü saymazsak Mars Yay burcuna, Jüpiter ise ay sonu Balık burcuna geçiş yapacaklar ve bu da oldukça önemli bir geçiş olacak. Yay burcunun yöneticisi Jüpiterdir ve Mars’ın Yay burcuna geçtikten sonra yöneticisinin de Balık burcuna geçecek olması oldukça önemli bir döneme işaret eder. Yani yolculuklar, eğitim, yabancılarla ilgili konular hayatımızda çokça hız kazanırken, inançlar, felsefi konular veya politik konulardaki tartışmalar ve kavgalar da hız kazanabilir. Ülkemizdeki beyin göçü de maalesef hızlanabilir. Jüpiter’in Balık burcuna geçerek güç kazanması şifalanma, zor durumdaki insanlara yardım edilmesi gibi konuları artıracak. Haritamızdaki Balık burcu alanı oldukça fazla hareketleneceğe benziyor. Denizlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Bir hayalin uğruna atacağımız adımlar, Neptün’ün de ileri harekete geçmesi ile daha da belirgin hale gelecektir. Sanatsal, yaratıcı faaliyetler açısından da oldukça iyi bir etki. Jüpiter bu burçta yaklaşık 6 ay kadar kalacak.

Ve Ay’ın yine para piyasalarını, borçlar, alacak verecekler, kriz ve elimizdekileri koruma arasındaki çekişmeyi anlatan çok çok önemli bir etkisi ise Ay düğümlerinin burç değiştiriyor olması. Belli ki yeni yıla girerken büyük değişimler yaşayacağımız ay Aralık ayı olacak. Artık bütün dünyada toprakla ilgili, para ile ilgili konular çokça önem kazanacak.

Yay’daki güneş tutulmasını ise ayrıca bir yazımda anlatacağım.

Aralık ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Aralık – Güneş Satürn Altmışlığı:

Öz disiplinimizin yüksek olduğu, yaratıcılığımızı gerçekçi bir tabana oturtabileceğimiz dönemler. Organizasyon ve odaklanma yeteneğimizi doğru kullanabileceğimiz dönemler.

1 Aralık Neptün Direkt harekete geçiyor!

6 Aralık – Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

7 Aralık – Merkür Neptün Üçgeni:

Hayal gücümüzün ve zihinsel yaratıcılığımızın yüksek olduğu günlerdeyiz. Söylediklerimiz veya öğrendiklerimizin duygusal tesiri yüksek olacak. Anlaşmalar, toplantılar için uygun bir gün.

8 Aralık – Mars Jüpiter Karesi:

Abartılı davranışlar, fanatizm, kendimizi gereksiz yere olduğumuzdan büyük göstermek ve kibre kapılabiliriz. Aksiyonlarımızda fazla iyimserlik söz konusu olabilir. Kontrolü ele aldığımız takdirde rüzgarı arkamıza alacağımız günlerdeyiz.

11 Aralık – Venüs Plüton Kavuşumu:

İlişkilerde yüzeye çıkan sorunlar, bilinçaltında kalmış konuların açığa çıkması, krizli ve dönüşümlü zamanlar. Kıskançlık ve fazla sahiplenicilik konularına dikkat etmek gerekiyor.

11 Aralık – Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Hemen arkasından bu açıyla ise çalışmalarımız felsefi bir boyut kazanacak. İçi dolu olacak öğrendiklerimizin. İyimser düşüncelerimiz nispeten artacak.

12 Aralık – Güneş Neptün Karesi:

Hayatın sert, soğuk gerçeklerini gözardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

13 Aralık Mars Yay’da!

13 Aralık Merkür Oğlak’ta!

14 Aralık – Mars Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Bu günler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bu günleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

19 Aralık – Merkür Chiron Karesi:

Konuşmalarımız, iletişim tarzımız bu günlerde biraz daha yaralayıcı olabilir. Geçmişte bizi yaralayan konular üzerinde perspektif sahibi olabilir, onlardan öğreneceklerimiz olabilir.

19 Aralık Venüs Geri harekete başlıyor!

19 Aralık Chiron İleri harekete dönüyor!

20 Aralık – Güneş Jüpiter Altmışlığı:

Aralık ayının güzel açılarından. Kendimizi ifade etmede kolaylıklar yaşayacağımız, avantajımıza durumların gelişebileceği, eğitim, yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konular açısından güzel bir dönem.

20 Aralık – Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

21 Aralık Güneş Oğlak’ta!

23 Aralık Ay Düğümleri Boğa Akrep aksına geçiyor!

24 Aralık – Satürn Uranüs Karesi:

Yazımda bahsettiğim yeniye gitmek isterken eskinin baskısını hissetmek temalı etkilerin en yoğun halini yaşayacağız. Bu açı aslında ay boyunca bize bu etkileri yaşatacak çünkü bir transit, özellikle Satürn ve Uranüs gibi gezegenlerin transitleri bir günle sınırlı kalmaz. Aslında tam kare gününden bir ay öncesi ve bir ay sonrasına kadar devam eder.

25 Aralık – Mars Chiron Üçgeni:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

25 Aralık – Venüs Plüton Kavuşumu:

Bu açı ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

27 Aralık – Merkür Neptün Altmışlığı:

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıza ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

27 Aralık – Jüpiter Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Bu dönemde hedeflerimize giden yolda veya hayatımızla ilgili kadersel kararlarda şanslı olabilme fakat fazla özgüven ve abartıdan kaçınmamız gereken zamanlar. Özellikle Boğa – Akrep burçlarının olduğu yere dikkat.

29 Aralık – Jüpiter Balık’ta!

29 Aralık – Merkür Venüs Kavuşumu:

Dilimiz kibar, tatlı dil ile yılanı deliğinden çıkarıyoruz. İkili ilişkilerde Satürn’den yara alan Venüs için iletişim ilaç gibi geliyor. Dostlarımızdan alacağımız tavsiyeler üzüntü bulutlarını dağıtabilir.

30 Aralık – Güneş Chiron Karesi:

Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

30 Aralık – Mars Satürn Altmışlığı:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

30 Aralık – Merkür Plüton Kavuşumu:

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

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