Ay düğümleri: İkizler yay aksına geçiyor

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Ay düğümleri: İkizler yay aksına geçiyor
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Astrolojide Ay düğümleri hem karmik açıdan hem de bize rehberlik ediyor olması bakımından çok değerlidir. Bir astroloji haritasında kişiye bulunduğu ev ve burç konumuna göre hayat amacına giden yolda önemli rehberlikler verir. “Güney Ay düğümü” nelere aşinayız kısmını anlatırken, “Kuzey Ay düğümü” ise bizim hangi yöne doğru gitmemiz, neleri hayatımıza çekmemiz gerektiği gibi konularda bizleri aydınlatır. Bir doğum haritası incelerken bu iki önemli noktaya muhakkak bakarız.

 

Ay düğümleri 1,5 yılda bir burç değiştirirler. 5 Mayıs tarihinde Ay düğümleri 18 Ocak 2022 tarihine kadar kalacağı İkizler Yay aksına geçiş yapıyor olacak. Böylece bizlerde bireysel hayatlarımızda bu değişikliği daha çok bilgi ve iletişim alanlarında yaşıyor olacağız.

 

Kimler daha çok etkilenecek derseniz öncelikli olarak; 2 Aralık 1945 ile 2 Ağustos 1947 yılları arasında doğanlar, 3 Nisan 1955 ile 2 Ekim 1956 yılları arasında doğanlar, 25 Ağustos 1964 ile 19 Şubat 1966 yılları arasında doğanlar, 27 Ekim 1973 ile 10 Temmuz 1975 yılları arasında doğanlar, 16 Mart 1983 ile 11 Eylül 1984 yılları arasında doğanlar, 1 Ağustos 1992 ile 1 şubat 1994 yılları arasında doğanlar, 13 Ekim 2001 ile 14 Nisan 2003 yılları arasında doğanlar, 3 Mart 2011 ile 30 Ağustos 2012 yılları arasında doğanlar önemli etkiler alıyor olacaklardır.

 

Bunun haricinde İkizler ya da Yay burcunda Güneş’i, Ay’ı ya da yükselen yöneticisi olanlar da yine en çok etkilenecekler arasında olacaklar.

 

Kuzey Ay düğümü İkizler Güney Ay düğümü Yay bizlere ne anlatıyor?

Herkesin fikrine önem ver, insan ayırma” diyor öncelikli olarak. “Sadece kendi bildiğini doğru sanıp diğer insanların düşüncelerine kendini kapatırsan hata edersin. Kendi fikirlerini insanlara dayatmaktan ve fikirsel anlamda başkalarını küçümsemekten vazgeçmelisin. Önce dinlemeyi öğrenmeli, sonra kendi fikirlerini beyan etmelisin. Bir küçük çocuk veya bilgisiz sandığın herhangi birinden de öğreneceğin bir şeyler muhakkak vardır.” Kısacası İkizler ve Yay düğümleri bizlere “soru sor, araştır, oku, dinle, öğren” diyor. “Daha kısa süreli planlar yap ve içinde bulunduğun anı yaşa” diyor. “Bugüne kadar sahip olduğun bilgiyi şimdi daha hap şekline daha pratik hale getir ve insanlara faydalı olacak şekilde sen de etrafınla paylaş” diyor.

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