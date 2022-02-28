Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Avokadolu nohut salatası için malzemeler:
- 300 gr haşlanmış nohut
- 1 kapya biber
- 2 sivri biber
- 1 küçük mor soğan
- 10 dal taze kekik
- 1 limonun rendelenmiş kabuğu
- 1 limon suyu
- 5 - 6 adet biberli yeşil zeytin, ince doğranmış
- 1 çay kaşığı sumak
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet olgunlaşmış avokado
Yapılışı:
- Haşlanmış nohutların kabuklarını soyup karıştırma kabına aktarın.
- Biberleri yıkayıp çekirdeklerinden ayıklayın, soğan ile birlikte hepsini tavla zarı formunda doğrayın, kekik yapraklarını da dallarından ayırıp diğer doğradıklarınızla birlikte nohutlara ekleyin. En son rendelenmiş limon kabuğu ve suyu, zeytin, baharatlar, tuz ve zeytinyağının iki kaşığını ilave edip karıştırın.
- Avokadoları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartarak servis tabağına yerleştirin ve üzerlerine nohut salatasını pay edin, kalan salatayı da etraflarına serpiştirin, kalan bir yemek kaşığı zeytinyağını üzerlerine gezdirin.
Kısa notlar:
- Avokadoyu hazır yemeye hazır olanlardan almadıysanız 2 - 3 gün muz veya elma yanında oda ısısında beklettiğinizde kolaylıkla olgunlaşıyor.
- Zeytin yerine kornişon turşu veya kapari kullanabilirsiniz.
- Dilerseniz avokadoları çanak olarak kullanmak yerine doğrayıp salataya ilave edebilirsiniz.
Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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