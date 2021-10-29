Atatürk Kültür Merkezi açıldı!

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) büyük bir törenle açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi açıldı!
Yaşam
30 Ekim 2021 Cumartesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yenilen Atatürk Kültür Merkezi, 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşuyor. Bina içerisinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, kültür sokağı, iki katlı kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranlar da bulunuyor.


AKM'nin "kalbi" olarak nitelendirilen opera binası ise 14 katlı ve 49 bin metrekarelik alana sahip. AKM içerisinde yapılan kültür sokağında sanat galerisi, sinema, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunuyor.


İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor
İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor



AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri de yer alıyor. AKM’de yer alan sahne mekaniği ve sistemleri, 65 metre sahne derinliğinde, 4 ana sahne asansörü yan ve arka sahnelerde 13 kompansatör asansörü ve üzerlerinde yer alacak 4 hareketli vagondan oluşuyor. Ayrıca ana sahne üzerinde bir adet döner sahne vagonu yer alıyor. AKM'nin bütün salonları akustik, ses, ışık ve görüntü sistemleri ile donatıldı.


Atatürk'ün hiç görülmemiş fotoğrafları

Aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgi ile anıyoruz...

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Gelibolu, Çanakkale
1906 yılında arkadaşları Halil ve Müfit Bey ile Şam'da
Arkadaşları ile Şam'da. Yıl 1906.
Şam 1906
Trablusgarp 1908
Selanik 1910
Picardie - Fransa 28 eylül 1910
1912 yılı, Hilâl-i Ahmer Kızılay heyeti ile Trablusgarp'ta.
Trablusgarp 1912
Yıl 1914, Yer Sofya - Bulgaristan / Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Sofyadaki baloda yeniçeri kıyafetiyle...
Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mustafa Kemal Paşa, yaverleri Salih (BOZOK), Şükrü (TEZER) ve Cevat Abbas (GÜRER) Beyler ile, 1918
Şeyh Sunusi tarafından hediye edilen Trablusgarp'ın yerel kıyafeti ile Ankara, Kasım 1920
Ankara 1921
Gölbaşı - Ankara 1921... Deve üstünde.
Sabah saat 05.30'da topçu ateşiyle birlikte. Büyük Taarruz'un başlaması esnasında çekildi. Kocatepe - Afyonkarahisar 1922
Şiir okuyan bir çocugu dinlerken, Bilecik 1923
Karadeniz Vapuru 1926
Mustafa Kemal Atatürk'e 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine ''Türklerin atası'' anlamına gelen Atatürk soyadı verildi.
Türk Orduları Başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı "Gazi" ünvanını aldı.
Mustafa Kemal Atatürk vefatına kadar tam 4 kez arka arkaya Cumhurbaşkanı seçildi.
Mustafa Kemal Atatürk: Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi.
Zeybek ve güreşe de ilgi duyuyordu.
İleri derecede Fransızca ve Almanca biliyordu.
Bir atı ve köpeği vardı, her ikisine de çok değer verirdi.
Temiz ve düzenli giyinmek konusunda hassastı.

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