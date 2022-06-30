Astrolojik açıdan hangi gezegen dönemini yaşıyorsunuz?

Astrolojik açıdan genel yorumların her kişide aynı sonuç vermeyeceğini vurguluyoruz daima. Bu yüzden doğru ve bireysel yorumların yapılabilmesi için doğum haritalarının incelenmesinin öneminden bahsediyoruz. Yorumlar, adeta parmak izi gibi sadece kişiye ait olan doğum haritasına göre yapılmalı.

Bugün bir genelleme yaparak, ömrümüzü 7 bölüme ayırarak hangi yaş dönemleri, hangi gezegen periyoduna karşılık geliyor bundan bahsedeceğim. Yaş dönemleri tekniğinin en eski kaynağı Ptolemy’nin Tetrabiblos eserinde geçmektedir. Esasen kalde sıralamasına dayanıyor. Bu sıralamaya göre gezegen sırası, ruhun tekamül yolculuğuna denk düşmektedir.

0-4 yaş/ay dönemi: Kişinin bilinçaltı dönemidir. Hayatı boyunca birçok davranışın temel kodları bu süreçte oluşur ve bilinçaltına kaydedilir. Anne dönemidir. Anne ile kurduğu bağ çok önemlidir .Güvenlik, bağlanma, kök salma gibi konular bu dönem kodlanır. Ay dönemi tamamen psikolojik sürece etki eder. Özellikle beslenme ile ilgili kodlarda bu dönemle çok bağlantılıdır (İştahsızlık, çok yeme isteği, obezite gibi). Yetişkinliğimizde bizi zorlayan ve üzen davranış kalıpları bu dönemde oluştuğundan ve kodlandığından, bu döneme ait travmalar var ise şifalanmalıdır.

4-14 yaş - Merkür dönemi: Zihinsel gelişim aşamasıdır. İlk sosyal iletişimin başladığı ve sonrasında eğitim hayatıyla devam eden süreçtir. Okul, eğitim, öğretim, iletişim, düşünme, mantık yürütme, sorgulama ve algılama süreçlerinin geliştiği dönemdir.

14-22 yaş - Venüs dönemi: Bu dönem ergenlik dönemine karşılık gelir. Hormonlarla çok bağlantılıdır. Aşk ve ilişkiler gezegeni sahneye çıkar. İlk duygusal ilişki ve cinsel ilişki deneyimleri başlar... Eğlence isteğinin fazla olduğu, hayatın zevk ve haz odaklarının yaşanmak istenildiği bir zaman dilimidir.

22-41 yaş - Güneş dönemi: Kişi bu dönemde hayatına dair güçlü hedefler belirler. Hayatı bilinçli şekilde yönetmek ve şekillendirmek ister. Yaratıcılığın en yüksek olduğu zamanlardır. İtibar ve güç arayışında olunan bu dönem zarfında kariyer odağı fazladır. Hayatında birçok unvan aldığı zamandır (Terfi, evlilik, çocuk gibi). Başarı ve tanınmanın eğer harita vaat ediyorsa bu dönemde gerçekleşme olasılığı fazladır.

41-56 yaş - Mars dönemi: Hayatın emeklilik öncesi son mücadeleleri gerçekleşir. Psikolojideki orta yaş krizine denk gelir. Erkeklerde andropoz. Kadınlarda ise menopoz dönemine karşılık gelir. Bedenin hormonalde geçiş zamanlarıdır. Psikolojik açıdan stresler yaşatabilir. Birçok kişi için hayatta doğru adımlarla bu yaşlara gelindiyse, hedeflere varıldığı ve hayatındaki hazları için mücadele ettiği zamanlara karşılık gelir.

56-68 yaş - Jüpiter dönemi: Jüpiter bilgelikle alakalıdır. Bu dönem hayata karşı bir felsefe oturmuştur. Artık bilgece bir bakış açısı ve yorum vardır kişinin yaşantısında. Emeklilik zamanına denk gelir. Kişi bazen okur-yazar, bazen gezen olur imkan dahilinde…

68 ve sonrası - Satürn dönemi: Kişi hayatının son basamağında artık Satürn’ün yaşlı, olgun ve tecrübe sahibi basamağına ulaşmıştır. Bilinç olarak derin bir bilgelik ve olgunluk varken, bu sefer Satürn fiziksel bazı engeller çıkarabilir. Gençlikteki kadar fiziksel olarak hareket kabiliyetine sahip değildir. Arzuları, keyfi sınırlandırır Satürn. Sabır ve bilgeliğin en zirve noktasını yaşatır. Mutlu bir yaşam geçirdiğinizde yaşlılığınızda keyifli geçer… Tecrübelerinizi tatlı tebessümlerle hatırlarsınız. Tüm bu gezegen periyodlarının kolay veya daha zorlu geçeceği ise bireysel haritanızdaki pozisyonlarına bağlantılıdır.

Her yaşın ayrı bir güzelliği var diyerek yazımı sonlandırıyorum…

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