Aşkı mahalle baskısından kurtarmak

Bir ilişkinin üzerindeki baskıyı azaltmak hakkında konuşmak çok garip ve biraz da tehdit edici gelebilir. Toplumun dayattığı romantizm kültürü, ideal çiftlerin aşağı yukarı her şeyi birlikte yaptıklarını ve birbirlerinin hayatlarının merkezinde olduklarını söyler. İdeal çift, tanımına göre, iki kişinin birbiri için her şeyi ifade ettiği bir çifttir.

Bu romantik anlayış, sağlıklı bir ilişkide, seksten entelektüel doyuma, yemek pişirme tarzlarından yatak odası alışkanlıklarına kadar varoluşun her alanında çiftlerin birbirinin ihtiyaçlarını karşılamasını, sosyal hayatlarını beraber geçirmesini, birbirlerinin sorunlarına daima çözüm bulabilmesini, ruhen ve maddece birbirlerini tamamlamasını gerektiriyor. Eğer partnerlerden biri bir sporla uğraşıyorsa, diğeri de hemen buna katılmalı ya da taraftarı olmalı, biri belirli bir ülkeyi ziyaret etmek istiyorsa diğeri ona hevesle eşlik etmeli, arkadaşlar mutlaka ortak arkadaş haline gelmelidir...

Böyle bir uyum kulağa hoş gelse de uzun vadede böyle beklentiler ilişkiye felaket getirebilir. Hiçbir iki insan, varoluşun tüm alanlarında birbiriyle tamamen eşleşemez ve böyle bir beklenti kaçınılmaz olarak üzüntü ve öfkeye yol açar. Toplumsal olarak aşkın nasıl olması gerektiğine dair oluşturulan bu son derece yararsız idealde, herhangi bir bağımsız hareket, birbirinizi gerçekten sevmediğinizin bir işareti gibi okunur, bir yerleri tek başınıza ziyaret etmek veya ayrı uyumak ilişkinin bittiğine yorulur. Bu yüzden, çiftler gerçekten sevmedikleri şeyleri yapmak için kendilerini hırpalar, birbirlerinin sıkıcı hobilerine katlanmaya veya sevmedikleri arkadaşlarını görmeye zorlarlar.

Çiftlere ilişkin daha gerçekçi ve tam anlamıyla romantik bir bakış açısı, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri birkaç güçlü alanın olması gerektiği, ancak aynı zamanda partnerden ayrı olunan birçok başka alanın da olması gerektiğini söylüyor.

Aşağıdaki bağımsız faaliyetler listesini göz atın ve sizin isteklerinize ne kadar uyduklarına göre birden beşe kadar yıldızlayın:

Partnerim olmadan seyahat etmek

Bir arkadaşımla baş başa akşam yemeği yemek

Partnerim olmadan bir partiye gidebilmek ve onu dışlamış hissetmemek

Ailemi yalnız ziyaret etmek

Kendi bütçemin olması

Kendi başıma uzun yürüyüşlere çıkmak

Ayrı bir banyoya sahip olmak

Partnerim yerine bir arkadaşımla alışverişe gitmek

Birbirinizin yıldızlarına ve listesine bakın. Gerçekleştirebileceğinizi düşündüğünüz bir şey var mı?

Bir dereceye kadar olan bağımsızlığın ilişkinize karşı bir saldırı olmadığını kabul etmelisiniz. Gerçekten istikrarlı çiftler, her şeyi birlikte yapanlar değil, farklılıklarını dramatik olmadan, objektif terimlerle yorumlamayı başaranlardır.

Nihayetinde, bağımlılığın azalması, bir ilişkinin çözüldüğü anlamına gelmez. Bu, diğer kişinin size gerçekte ne getirebileceğine daha net ve dikkatli bir şekilde odaklanmayı öğrendiğiniz ve onları gerçekte olmadıkları biri olmamakla suçlamayı bıraktığınız anlamına gelir. Artık partnerinizin ideal tatil yerlerinin size çekici gelmemesine veya arkadaşlarını sıkıcı bulmanıza üzülmenize gerek yok. Bunun yerine, gerçekten göz göze geldiğiniz alanlar için onlara değer vermeyi öğrendiniz.

Biriyle uyumlu bir birlikteliğin tadını çıkarmak için, onun dışında pek çok heyecan, güvence ve teşvik kaynağına sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Sorunlarla karşılaştığınızda başka desteklere yaslanabilmelisiniz. Hayatınızdaki endişe verici, yıpratıcı veya eksik olan her şey için başka birinin sizi tamamlaması talebi, herhangi bir ilişkiyi sistematik olarak yok edecek bir mekanizmadır. Partnerinizden uzun süredir kayıp olan diğer yarınız olarak işlev görmesini istemeyi bıraktığınızda, çatışmalarınız ve hayal kırıklıklarınız daha kolay yönetilebilir gibi hissedersiniz. Birinin sizi tek başına kurtarabileceğine inanmayı bıraktığınızda, aşka gerçekten bir şans vermiş olursunuz.

Referanslar

“Taking the Pressure off Love” Şuradan alındı: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/taking-the-pressure-off-love/