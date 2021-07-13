Aşkı mahalle baskısından kurtarmak

İlişkinizin kötü gittiği düşüncesi her zaman gerçek bir nedene dayanmıyor olabilir. Bazı şeyler, kültürel olarak öğrendiğimiz ve ilişkilerimize dayattığımız gerçekçi olmayan beklentilerden kaynaklanıyor.

Aşkı mahalle baskısından kurtarmak
İlişki
13 Temmuz 2021 Salı

Bir ilişkinin üzerindeki baskıyı azaltmak hakkında konuşmak çok garip ve biraz da tehdit edici gelebilir. Toplumun dayattığı romantizm kültürü, ideal çiftlerin aşağı yukarı her şeyi birlikte yaptıklarını ve birbirlerinin hayatlarının merkezinde olduklarını söyler. İdeal çift, tanımına göre, iki kişinin birbiri için her şeyi ifade ettiği bir çifttir.


Bu romantik anlayış, sağlıklı bir ilişkide, seksten entelektüel doyuma, yemek pişirme tarzlarından yatak odası alışkanlıklarına kadar varoluşun her alanında çiftlerin birbirinin ihtiyaçlarını karşılamasını, sosyal hayatlarını beraber geçirmesini, birbirlerinin sorunlarına daima çözüm bulabilmesini, ruhen ve maddece birbirlerini tamamlamasını gerektiriyor. Eğer partnerlerden biri bir sporla uğraşıyorsa, diğeri de hemen buna katılmalı ya da taraftarı olmalı, biri belirli bir ülkeyi ziyaret etmek istiyorsa diğeri ona hevesle eşlik etmeli, arkadaşlar mutlaka ortak arkadaş haline gelmelidir...


Böyle bir uyum kulağa hoş gelse de uzun vadede böyle beklentiler ilişkiye felaket getirebilir. Hiçbir iki insan, varoluşun tüm alanlarında birbiriyle tamamen eşleşemez ve böyle bir beklenti kaçınılmaz olarak üzüntü ve öfkeye yol açar. Toplumsal olarak aşkın nasıl olması gerektiğine dair oluşturulan bu son derece yararsız idealde, herhangi bir bağımsız hareket, birbirinizi gerçekten sevmediğinizin bir işareti gibi okunur, bir yerleri tek başınıza ziyaret etmek veya ayrı uyumak ilişkinin bittiğine yorulur. Bu yüzden, çiftler gerçekten sevmedikleri şeyleri yapmak için kendilerini hırpalar, birbirlerinin sıkıcı hobilerine katlanmaya veya sevmedikleri arkadaşlarını görmeye zorlarlar.


İlişkilerin gizli düşmanı: Bağımlılık
İlişkilerin gizli düşmanı: Bağımlılık

Çiftlere ilişkin daha gerçekçi ve tam anlamıyla romantik bir bakış açısı, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri birkaç güçlü alanın olması gerektiği, ancak aynı zamanda partnerden ayrı olunan birçok başka alanın da olması gerektiğini söylüyor.


Aşağıdaki bağımsız faaliyetler listesini göz atın ve sizin isteklerinize ne kadar uyduklarına göre birden beşe kadar yıldızlayın:

  • Partnerim olmadan seyahat etmek

  • Bir arkadaşımla baş başa akşam yemeği yemek

  • Partnerim olmadan bir partiye gidebilmek ve onu dışlamış hissetmemek

  • Ailemi yalnız ziyaret etmek

  • Kendi bütçemin olması

  • Kendi başıma uzun yürüyüşlere çıkmak

  • Ayrı bir banyoya sahip olmak

  • Partnerim yerine bir arkadaşımla alışverişe gitmek

Birbirinizin yıldızlarına ve listesine bakın. Gerçekleştirebileceğinizi düşündüğünüz bir şey var mı?


Bir dereceye kadar olan bağımsızlığın ilişkinize karşı bir saldırı olmadığını kabul etmelisiniz. Gerçekten istikrarlı çiftler, her şeyi birlikte yapanlar değil, farklılıklarını dramatik olmadan, objektif terimlerle yorumlamayı başaranlardır.


Nihayetinde, bağımlılığın azalması, bir ilişkinin çözüldüğü anlamına gelmez. Bu, diğer kişinin size gerçekte ne getirebileceğine daha net ve dikkatli bir şekilde odaklanmayı öğrendiğiniz ve onları gerçekte olmadıkları biri olmamakla suçlamayı bıraktığınız anlamına gelir. Artık partnerinizin ideal tatil yerlerinin size çekici gelmemesine veya arkadaşlarını sıkıcı bulmanıza üzülmenize gerek yok. Bunun yerine, gerçekten göz göze geldiğiniz alanlar için onlara değer vermeyi öğrendiniz.


Biriyle uyumlu bir birlikteliğin tadını çıkarmak için, onun dışında pek çok heyecan, güvence ve teşvik kaynağına sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Sorunlarla karşılaştığınızda başka desteklere yaslanabilmelisiniz. Hayatınızdaki endişe verici, yıpratıcı veya eksik olan her şey için başka birinin sizi tamamlaması talebi, herhangi bir ilişkiyi sistematik olarak yok edecek bir mekanizmadır. Partnerinizden uzun süredir kayıp olan diğer yarınız olarak işlev görmesini istemeyi bıraktığınızda, çatışmalarınız ve hayal kırıklıklarınız daha kolay yönetilebilir gibi hissedersiniz. Birinin sizi tek başına kurtarabileceğine inanmayı bıraktığınızda, aşka gerçekten bir şans vermiş olursunuz.


Referanslar

“Taking the Pressure off Love” Şuradan alındı: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/taking-the-pressure-off-love/


Paulo Coelho’dan aşk acısına dair 31 alıntı
Paulo Coelho’dan aşk acısına dair 31 alıntı Aşk acısını ve kalp kırıklıkları...
İlişkinize zarar veren 4 aşk miti Yapılan son araştırmalara göre a...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.