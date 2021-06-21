Merhabalar Haziran ayından itibaren çok beklediğimiz aşı transferi hızlanarak devam ediyor. Mayıs ayının sonunda aşı sıram geldi ve geldiği gün randevumu aldım ve Tuzla Devlet Hastanesi’nde aşımı oldum.

Aşı hakkında birçok makale ve yazı okudum. Ailemde sağlıkçı olduğu için hiçbir tereddüt yaşamadan aşımı oldum. Şu ana kadar aşılamada çok başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Ancak aşı konusunda çeşitli söylentilerle halk deyimiyle “kara propaganda” yapıp insanların aklında aşıya ilişkin soru işaretleri bırakmaya çalışıyorlar. Hayatta her şeyin risk olduğu bir döngüsel bir durumda aşılanmaktan başka bir şansımız var mı?

Evet, ilaç şirketleri devasa paralar kazanıyor; evet, bu işten kazançlı çıkan bir grup elbette olacak ama insan sağlığı bunların ötesinde bunu anlayarak bir kez daha düşünün ve aşı olun. Yukarıda belirttiğim gibi risk almak cümlesini açarsak aşının yan etkileri insanın biyolojik durumlarına göre değişkenlik gösterebilir. Bu gayet doğal bir durum yani korkacak bir durum yok. Bence bilinçli olan herkes aşı olsun.

Aşı konusunda önemli bir görevde Sağlık Bakanlığı’na düşüyor. İnsanları aşıya yönlendirecek kamu spotlarını her saat tüm görsel ve yazılı medyada yayınlanmalı ki kişiler aşı korkularını giderebilsin. Ben bir yazar olarak çağrımı buradan tekrarlıyorum. Aşı olun, aşı olun, aşı olun.

Herkesse sağlıklı ve engelsiz bir ay diliyorum.