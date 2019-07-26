Asi çocuklar daha başarılı!

Yapılan araştırmalara göre asi ve inatçı çocukların hayatının ilerleyen evrelerinde diğer çocuklara göre başarılı olmaları daha mümkün...

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Asi çocuklar daha başarılı!

Çocukların neden söylediklerimizi dinlemediklerini ve yaramazlık yaptıklarını çoğu zaman anlamlandıramayız. Bu davranışlarından kendimizi sorumlu tutarız ve nerede hata yaptığımızı düşünmeye başlarız. Fakat Research Gate'in yaptığı son araştırmaya göre inatçı ve asi çocukların ilerleyen yıllarda diğerlerinden daha başarılı olduğu ortaya çıkmış.

 

1968'den bu yana 8-12 yaş aralığındaki 3 bin çocuk üzerinde yapılan araştırmalarda ilk fark edilen şey, çocukların karşılamaları istenen kesin beklentilerin olduğu... Bu beklentiler daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için derslerinin iyi olması, davranışlarının düzgün olması, kurallara uymaları ve saygılı birer birey olmaları yönünde... Araştırma kapsamında çocuklara, okulda ve evde yaptıkları günlük aktiviteler, duygu-düşünceleri ve alışkanlıkları hakkında bir anket de uygulanmış. 40 yıldan fazla süren takip sürecinin ardından sonuçlanan araştırmaya göre, evdeki otoriteye karşı koyan çocuklar etraflarında olan şeyleri sorgulamaya ve sınırların ötesinde düşünmeye daha meyilliler. Bu da onlara ilerleyen yıllarda yeni fikirler üretmelerinde ve iş kurmalarında avantaj sağlıyor. Çocukken asi, huysuz ve inatçı olarak adlandırılan çocukların, daha disiplinli ve çalışkan olan çocuklarla kıyaslandıklarında iş hayatına atıldıklarında daha önemli pozisyonlara gelip daha fazla para kazanıyor.

 

ÇOCUĞUNUZA MUTLAKA ÖĞRETMENİZ GEREKEN 5 ŞEY

 

İncelenen değişkenlere göre, asi çocukların yetişkin olduklarında başarılı olmalarının bir başka sebebi de bencil olmaları ve kendi çıkarlarını ilk sırada gözetmeleri olabilir. Onlara dayatılan kurallara uymayı reddetmeleri, istedikleri maaşı alana kadar tartışmaktan vazgeçmemeleri ve onları rahatsız eden yerde kalmayıp hep daha iyi seçenekler için araştırma yapmaları daha başarılı bir konuma ulaşmalarına yol açmış olabilir. 

 

Çocukların karakterleri ve davranışları, başarılı olmalarında en büyük öneme sahip olan faktörler olarak niteleniyor. Yani başarı kavramı, zengin ve üst sınıf bir aileden gelmekten veya bilişsel kaynaklardan daha fazlasıyla ilgili. Çocuğun hayatı boyunca geliştirdiği yetenekleri ve sorumluluk duygusuna ek olarak aldığı profesyonel ve akademik eğitimin kalitesi de ilerideki kariyeriyerini ve ekonomik durumunu belirleyen faktörler arasında.

 

Diğer bir taraftan ise bazı durumlarda çocukluğunda asi olan yetişkinler başarıya etik bir şekilde ulaşmamış ya da diğerlerine kıyasla okulda daha çok zaman geçirip daha çok ders çalışmış olabilirler. Bu da okulda daha fazla ders çalışan çocukların üniversite kazanmak için gereken bilgi birikimine sahip olmalarını ve beraberinde de gelecekte ne yapmak istediklerine daha kolay karar vermelerini sağlıyor olabilir. Bu yüzden anne ve babalara eğer asi veya inatçı bir çocukları varsa fazla endişelenmemelerini öneriyoruz. Çünkü araştırmalara göre bu iyiye işaret olabilir.

 

ÇOCUKLARDA ATMA DAVRANIŞI NEDENLERİ NELERDİR?

 

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