Artık bir sevgilim olsun

Sevgililer Günü’nü saçma bulduğumu söylüyorum, önemsemiyormuş gibi görünüyorum. Aslında bal gibi de istiyorum. Bir sevgilim olsun ve onunla yemeğe çıkayım, eğleneyim, tatile gideyim istiyorum.

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Önemsemiyor gibi görünsem de bir sevgilim olsun istiyorum

Bir Sevgililer Günü daha geldi ve benim yine sevgilim yok. Birkaç ay önce biri vardı ama bu sevgililer gününe yine yalnız giriyorum. En son ilişkim sadece 3 hafta sürdü…

 

Konusu geçince önemsemiyormuş gibi görünüyorum ama aslında böyle değil. Sevgililer gününde yalnız olmak beni çok üzüyor. Reklamlardan etkileniyorum, program yapan, birlikte tatile gidenleri kıskanıyorum. Yalnızlığım iyice gözüme batıyor.

 

Bir türlü mutlu bir ilişki tutturamadım. 4-5 yıldır aşkta mutsuzum. Sevgilisi olan arkadaşlarıma kıskançlığımı belli etmemeye çalışıyorum. Hatta bunun için resmen çaba sarf ediyorum.

 

Sevgililer Günü’nü saçma bulduğumu söylüyorum, önemsemiyormuş gibi görünüyorum. Aslında bal gibi de istiyorum. Bir sevgilim olsun ve onunla yemeğe çıkayım, eğleneyim, tatile gideyim istiyorum. Tabi sadece Sevgililer Günü'nde bir şeyler yapmak için değil. Ama istiyorum işte... 

 

Pırlanta alınmasını, çiçek alınmasını bile asla hayal etmezdim, bugüne kadar öyle şeylere merakım yoktu ama artık biraz şımartılmak, uzun süren bir ilişkide prensesler gibi yaşamak, el üstünde tutulmak istiyorum. Çok mu şey istiyorum?

 

Rumuz: Yine yalnız

***

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