Arkadaşlığımızın bittiğini nasıl anlarım?

İyi arkadaşlık sonsuza kadar süren değil, sizi mutlu edendir. Artık birlikte mutlu değilseniz, arkadaşlığınızın sonu gelmiş olabilir.

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Arkadaşlığınızın bittiğinin 9 işareti

Hayat sizi bir araya getirdi ve uzun yıllardır mutlu mesut arkadaşlık ediyorsunuz. Ancak bazı işaretler var ki, artık bunun bir dostluk değil mecburiyet haline geldiğini gösteriyor. Eğer arkadaşlarınızla aşağıdaki durumları yaşıyorsanız, ilişkinizi gözden geçirme zamanınız çoktan gelmiş demektir:

 

1- Sizin adınıza sevinemiyor ve sizinle yarışıyorsa

Bazen dostça yarışmak zararsızdır. Arkadaşlarımızla herhangi bir konuda yarış halinde olabiliriz, bu da bizi destekleyebilir, motive edebilir. Dost yarışlarında şeffaflık vardır, neler olup bittiği paylaşılırken taraflar birbirini destekler ve elde edilen olumlu sonuçlara hep birlikte sevinilir. Ancak sağlıksız bir ilişkide taraflardan biri diğeriyle gizlice yarış içine girmiş olabilir. Siz bir başarınızdan bahsettiğinizde arkadaşınız da sizi kutlamadan kendi başarılarından söz etmeye başlıyorsa, olumlu gelişmeleri değil de olumsuz gelişmeleri aktardığınızda sizinle daha çok ilgileniyorsa, bu arkadaşlığınızda bir şeylerin kötüye gittiğinin işareti olabilir.

 

2- İhtiyaç halinde arıyorsa

Sağlıklı ilişkilerde taraflar birbirini destekler ve çoğunlukla yardım etmeye hazır olurlar. Bir arkadaşınızın size ihtiyaç duyması ve sizden yardım talep etmesinde elbette bir yanlışlık yoktur. Ancak bu yardım ve destek hep tek taraflıysa, arkadaşınız sadece bir şeye ihtiyacı olduğunda sizi arıyorsa, sizin herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda ortalarda görünmüyor ya da sizinle ilgilenmiyorsa, bu da ilişkinin sağlıksız olduğuna dair bir işarettir. İyi arkadaşlar sadece birbirlerine ihtiyaç duyduklarında değil, birlikte zaman geçirmekten keyif aldıkları için bir araya gelirler.

 

3- Telefonda ismini görünce geriliyorsanız

Normal şartlar altında bir arkadaşınız aradığında ya da mesaj attığında kendinizi iyi hissetmeniz gerekir. Ancak birinin adını telefonda her gördüğünüzde derin bir ‘of’ çekiyorsanız, genel olarak içe kapandığınız bir dönem olmamasına rağmen sizi aramasından rahatsızlık duyuyorsanız, bu da o kişinin sizi yorduğunun ve ilişkinizin artık çok da sağlıklı olmadığının bir işareti olabilir.

 

4- Sınırlarınız ihlal ediliyorsa

Sağlıklı bir ilişkide sağlıklı sınırlar koymak en önemli adımlardan biridir. Duygusal ve zihinsel sağlığımızı korumak için sınırlarımıza ihtiyacımız vardır. Birisi size karşı dürüst olmadığında, sizin hakkınızda hoşunuza gitmeyecek şekilde konuştuğunda, sizin hoşlanmadığınız konularda sizi zorladığında, sınırlarınızı ihlal ediyordur. Üstüne üstlük bu durumu ifade ettiğinizde ‘ne yapayım ben böyleyim’ diyerek kendini savunuyor ve sizi de aşırı hassas olmakla suçluyorsa, o kişiden uzaklaşma zamanınız gelmiş demektir.

 

ARKADAŞLIĞIN FAYDALARINI BİLİM ONAYLIYOR Arkadaşlarla zaman geçirmeyi her... İYİ ARKADAŞ NASIL OLUNUR? "İyi arkadaş nasıl olmalı?" soru...

 

5- Onunla takılmamak için bahaneler üretiyorsanız

Bazen bedenimiz zihnimizden önce davranır ve tepki verir. Rahatsızlığımıza dair bir fikrimiz olmasa da bir durumla ilgili bedenimizde bazı tepkiler oluşabilir. Arkadaşınız sizi arayıp bir yere çağırdığında bedeninizde neler oluyor? Eğer yorgun ve dirençli hissediyorsanız ve bu durum tekrarlıyorsa, bir şeyler yolunda değil demektir. Buluşmak için sözleşmiş olmanıza rağmen ayaklarınız geri geri gidiyorsa, gerçekten ne hissettiğinizi keşfetmeniz için kendinize biraz zaman tanıyın ve kendinize karşı dürüst olun.

 

6- Gelişiminiz olumsuz etkileniyorsa

Bazen bir arkadaşla beraber büyürüz, hayatın önemli aşamalarından hep beraber geçeriz. Bu süreçte insanların değişebileceğini, yeni fikirler edinebileceğimizi, yeni hayallerimiz ve hedeflerimiz olabileceğini bilmek ve buna göre açık fikirli olmak gerekir. Eğer uzun süredir dost olduğunuz birinin hayatınızdaki gelişmeleri desteklemediğini, sizi hep geride tuttuğunu, değişiminizi ve gelişiminizi engellediğini fark ediyorsanız, bu arkadaşlık artık sizi beslemiyor demektir.

 

7- Konuşmalarınız zorluyorsa

İyi bir arkadaşla sohbet etmek her zaman keyiflidir. Zamanın nasıl geçtiğini anlamaz, en karanlık konuları konuşurken bile dostça bir keyif alırsınız. Eğer kendinizi sık sık ne konuşacağınızı bilemez halde buluyorsanız, arkadaşınızla bir konuşmayı sürdürmekte zorlanıyorsanız, ilgiliymiş gibi görünmek zorunda hissediyor ve bu yüzden saçma sorular soruyorsanız, artık sohbetleriniz sizi mutlu etmiyor demektir.

 

8- Birlikte zaman geçirmekten yoruluyorsanız

Arada sırada bir insanın sizi yorması normaldir. Ancak bir arkadaşınızla her görüşmenizden sonra enerjinizin bittiğini hissediyorsanız, bir sorun var demektir. Belki de sürekli aynı şeylerden bahsediyordur, hep olumsuzdur, sizi dinlemiyordur. Kendinizi mesafeli, desteklenmemiş, kaygılı, hatta aşağılanmış hissedebilirsiniz ve size saygı duyulmadığını düşünebilirsiniz. Böyle bir durumda bu arkadaşlığı sürdürmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.

 

9- Sizi kıskanıyor ve kontrol etmek istiyorsa

Kötü bir sevgili gibi sizi sık sık arıyor, mesajlarına hemen cevap vermeyince bozuluyor, başkalarıyla görüşüp onu aramadığınızda size kızıyorsa, ortada sağlıksız bir ilişki var demektir. Sağlıklı ilişkilerde güven ve özgürlük esastır. Kıskançlık belirtilerini sık sık görmeye başlıyor ve bu konuyla ilgili arkadaşınızla bir türlü konuşamıyorsanız, size zarar veren bu ilişkiye daha fazla devam etmemek en sağlıklı seçenek olacaktır.

 

Gerçek arkadaşlık nasıl olur?
+10
1. Arkanızdan konuşmazlar.

Gerçek arkadaşlar gereksiz dramlardan uzak durur. Eğer yakın bir arkadaşınız ona söylediklerinizi yayıyor ya da özel olduğunu belirttiğiniz sırlarınızı paylaşıyorsa, güveninizi hak eden gerçek arkadaşlarınızdan biri değildir.

 

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