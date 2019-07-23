Arabayla doğuma giderken dikkat edilmesi gerekenler

Doğumunuz başladığında hastaneye arabayla gidecekseniz bazı püf noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor.

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Doğuma giderken dikkat!
Duygu İslamoğlu

Doğumlar nadiren çok hızlı bir şekilde ilerler. Genellikle doğumun ilk işaretleri belirmeye başladıktan sonra hazırlanmak ve biraz da dinlenmek için zamanınız olur. Uzmanlar hastaneye gitmek için en doğru zamanın kasılmalar beş dakikada bir gelmeye başladığı zaman olduğunu söylerler. Elbette bu sırada doğumunuzun başladığına dair işaretleri gördüğünüzü de doktorunuza ya da ebenize bildirmeniz gerekir.

 

Tüm kontroller yapıldıysa, her şey yolundaysa, sürecin biraz daha ilerlemesi için evde beklemenizde sakınca yoktur. Ancak eninde sonunda zamanı gelecek ve hastaneye doğru yola çıkacaksınız. Hastane yolunda daha güvenli ve sakin kalabilmeniz için bazı püf noktalarına dikkat edin:

 

1. Şoförünüze güvenin

Acil durumlarda arabayı sizin kullanmanız gerekebilir ancak biz şimdi her şeyin ideal plana göre ilerlediğini ve hastaneye bir şoför eşliğinde gittiğinizi varsayalım. Arabayı kullanan kişiye güvenmek zorundasınız. Bunun için önceden planlama yapmanız, ihtiyaçlarınızı önceden belirtmeniz iyi bir fikir olabilir. Partneriniz veya ailenizden, arkadaşlarınızdan biri arabayı kullanıyorsa, onunla konuşun. Eğer acil bir durumda taksi kullanmak durumunda kalırsanız, dikkatli olması için şoförü muhakkak uyarın. Şoförünüz her zamanki kadar dikkatli olmalıdır ancak doğum yapmakta olan bir kadını taşırken bir kat daha fazla dikkatli olmakta fayda var. Tümsek ve çukurlara dikkat edilmesi, arabanın çok sarsılmadan gitmesi önemli.

 

2. Sakin olun

Dediğimiz gibi, birden bire kendiliğinden gerçekleşen doğumlar gerçekten de çok nadiren görülür. Dikkatinizi bedeninizde tutun ve sakin kalmaya gayret edin. Derin nefesler almak, kasılmaların gidişatını takip etmek ve bedeninizdeki hislere odaklanmak kendinizi daha güvende hissetmenize yardımcı olacaktır.

 

3. Yolculuğun keyfini çıkarın

Bazen bakış açınızı değiştirmek her şeyin değişmesini sağlayabilir. Bebeğinize kavuşmak üzere yaptığınız bu araba yolculuğunu her zaman hatırlayacaksınız! Sevdiğiniz şarkıları açın, arabayı uygun sıcaklıkta tutun, şarkılara eşlik edin, etrafı seyredin... Dikkatiniz bedeninizdeyken de çevrenizdekilerin ve anın tadını çıkarmanız mümkün.

 

4. Kurallara uyun

Evet, doğum acil bir durum sayılır. Ancak trafik kurallarına bağlı kalmanız hayati önem arz eder. Hastaneye birkaç dakika daha erken gidebilmek uğruna hayatınızı riske atmayın. Mutlaka emniyet kemeri kullanın, arabanın içinde güvenli olmayan hareketlerden kaçının.

 

5. İşaretleri takip edin

Bebeğin gelmek üzere olduğunu gösteren birtakım belli başlı işaretler vardır. Büyük tuvalete çıkma isteği, kasıklarda baskı, istemsizce ıkınma refleksi gibi durumlar hissediyorsanız, bebeğinizin doğmasına az kalmış olabilir. Eğer gerçekten de bebeğin gelmekte olduğunu fark ederseniz, mutlaka arabayı bir kenara çekin ve vakit kaybetmeden 112’yi arayın. Eğer nadir durumlardan biri gerçekleşir ve bebeğiniz arabada gelmeyi tercih ederse, sakinliğinizi korumaya gayret edin, bebeğinizi kucağınıza alın, ona sarılın ve müdahale ekiplerinin gelmesini bekleyin.

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