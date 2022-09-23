Antep fıstıklı incirli kek

Taze incir, Antep fıstığı, limon kabuğu ve kakule aromasının çok yakıştığı yumuşacık ve leziz kek... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Antep fıstıklı incirli kek
Yaşam
23 Eylül 2022 10:21
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Miksere ihtiyaç duymadan sadece el çırpıcısı ile kolaylıkla yapabileceğiniz keki incir mevsimindeyken deneyin derim...


Servis: 27*12 cm lik oval fırın kabında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 50 -55 dakika


Malzemeler:

250 ml lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

  • 2 bardak un

  • Yarım bardak toz şeker

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 3 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi

  • 1 çay kaşığı kakule tozu

  • 3 yumurta

  • Yarım bardak süt

  • Yarım bardak fındık yağı

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu

  • 5 adet taze incir

Üzerine:

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 1 tatlı kaşığı Antep fıstığı ezmesi




Yapılışı:

*Un, toz şeker, kabartma tozu, karbonat, Antep fıstığı ezmesi ve kakule tozunu harmanlayıp eleyerek kenarda bekletin. İncirlerin üç adetini küp küp doğrayın.


*Yumurta, süt, fındık yağı, vanilya özütü ve rendelenmiş limon kabuğunu ayrı bir kapta el çırpıcısı ile iyice karıştırın. Unlu karışımı yumurtalı karışıma eklerken bir yandan spatula ile alttan üste doğru karıştırın, doğranmış incirleri ilave edip karıştırarak yağlanmış kalıba aktarın. Kalan iki inciri elma dilimi gibi doğrayarak hamurun üzerine yerleştirin.


*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 50 - 55 dakika pişirin (ilk 30 dakikadan itibaren üzeri kızarmaya başlamışsa ısı ayarını 165 dereceye düşürün). Pişen kekin ilk sıcaklığı geçince servisi tabağına geçirin. Üzerini pudra şekeri ve Antep fıstığı ezmesiyle süsleyin.


Kısa notlar;

*Oval kalıp yerine 20* 20 cm lik kare veya yuvarlak kelepçeli kalıpta yapabilirsiniz.


*Bu tür taze meyveli kekler ertesi günlerde daha yumuşak olduğundan ilk günkü tazeliğinde serin yerde birkaç gün saklayabilirsiniz.


*İncirin şeker oranı yüksek olduğundan az miktarda toz şeker yeterli geliyor.


*Piştikten sonra üzerlerinin parlak görünmesini isterseniz sadece incirlerin üzerine fırça yardımıyla bir tatlı kaşığı kayısı reçeli suyundan veya bal sürün.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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