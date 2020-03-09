Sizin çocuğunuz da W şeklinde oturuyorsa dikkat!

Çocuklarımızı doğdukları günden itibaren yakın markaja alırız ve sürekli onları izleriz. Çocukların ya da bizim farkında olmadan yaptığımız herhangi bir hareketin gelişimlerini etkilememesi için elimizden geleni yaparız. Yemek yeme alışkanlığı kazanmaları ve motor becerileri kritik dönemlerinde kazanmaları için türlü türlü aktiviteler uygularız. Bebeklikten çocukluğa sağlıkla geçmelerini beklediğiniz dönemlerde, çoğunu sonradan öğrenerek yaptığımız bu davranışların dışında, doğal olarak atladığımız veya neden sağlıksız olduğunu tahmin edemeyeceğimiz bazı durumlar olabilir. İşte W oturuşu ya da kelebek oturuşu da bunlardan bir tanesi.
W oturuşu aslında bir bozukluk değil, tamamen doğal bir durum. Herhangi bir hastalığın belirtisi de değil. Bu bir oturuş pozisyonudur. İki bacağın birden tamamen yana açılıp diz kapaklarının önde olduğu ve vücudun bir W harfine benzediği bir oturma şeklidir. Dikkatli olmamız gereken nokta, doktorların çoğunun zararlı olduğuna inandığı bir oturuş şekli olmasıdır.
Çocukların bu oturuş pozisyonunu benimsemekteki en önemli sebepleri içgüdüsel olarak sahip oldukları denge güdüsüdür. Çocuklar en stabil oldukları pozisyonda olmak istiyorlar. Bununla birlikte de araba koltukları, salıncaklar, ev içi salıncaklı yataklar, özetle bebek taşıma için üretilmiş her şey de bu oturuş pozisyonunu destekliyor gibi.
Bu noktada, W oturuşunun herhangi bir zararı olmadığına inanan Rachel Coley açıklasında şunları dile getirdi: "Çocukların böyle oturması tamamen doğal ve üstelik çok normal. Çünkü bu oturuş esnek olduklarının bir göstergesidir. İçgüdüsel olarak aradıkları doğal dengeyi bulmuş olduklarının bir ifadesi. Üstelik de bu pozisyon, özellikle emekleme dönemindeki bebeklerde, emeklemeden dizlerinin üzerine çıkmaya ve ardından yeniden oturmaya karşı doğal bir ortam ve pozisyon hazırlıyor. Yani, aslında hiçbir zararı yok, tam tersine her şeyin yolunda olduğunun bir göstergesidir."
Genel çoğunluğun içinde tek başına faydalı olduğunu savunan Rachel Coley’den mi taraf olursunuz, yoksa zararlı ve mutlaka üstünde durdurulması gerektiğini düşünen uzmanlar ordusuna mı katılırsınız, o noktada elbette ki seçim sizin.
W oturuş denilen oturuş pozisyonunun zararı konusunda kesin olarak ikna olmuş olan uzmanlara göre yapılacak en iyi şey, çocuğu bu pozisyonda otururken yakaladığınız takdirde pozisyonunu hemen değiştirmeye yardımcı olmaktır. Alışkanlıklarını değiştirmek biraz zaman alacak olsa da, doğru pozisyona getirmek yapılacak en doğru şey.
ANNE BABALAR ÇOCUKLARINIZDA BU ŞEKİLDE OTURMA DURUMU FARKETTİGİNİZDEN İTİBAREN OLABİLECEK HER DURUMDA ONUN İÇE DÖNÜK MÜMKÜNSE DEVAMLI OTURUKEN BAĞDAŞ KURMASINI SAĞLAYIN ÇÜNKÜ W OTURUŞU ONUN İLERDE DİZLERİNİN İÇE DÖNÜK VE YÜRÜYÜŞÜNÜ DÜZGÜN YAPAMAYACAĞININ GÖRÜRSÜNÜZ ADETA PAYTAK YÜRÜR BENDEN SÖYLEMESİ AYRICA NAMAZDA DİZLERİN ÜSTÜNE OTURULUR W TURULMAZ SADECE SAĞ AYAK PARMAKLARI GERİYE KATLANIR SELAMLARCevapla
15 yaşındayım eğer öyle oturmazsam olmaz hep öyle otururumCevapla
33 yaşındayım, hiç böyle oturmadım. Ne desem bilmiyorum.Cevapla
ben de boyle oturuyordum cocukluktan berı ve sıkıntısı yenı yenı cıkmaya basladı yas oldu 30 oturtmayın cocugunuzuCevapla
Bende 29 yasindayim kendimi bildim bileli bole oturuyorum gorenler cok sasiriyo oturmaya calisiyo yapamiyolar ben cok rahatim hicbi sikintisinida gormedimCevapla
uzun süreli bu şekilde oturuş özelliklede kız çocuklarında femoral anteversiyonun erişkinde olan normal seviyeye gelmesine engel olduğu düşüncesindeyim bu durumdan dolaylı olarak asetabular örtünmeyi azalatacağı ve ileri dönemde koksartroz(kalça kireçlenmesini) gelişmesine zemin hazırlayabileceği düşüncesindeyim.Cevapla
ben çocuk yetiştiriken şunu öğrendim çocuklar böyle otuyor ise birakın otursun çünkü onlar en doğalını yapar zaten w oturma şekli bilenler için derin meditasyon içinde kullanılır aynı zamanda namaz oturma şeklidır kardeşim yeni moda doktorlar o zararlı bu zararlı diye diye insanın şeklini bozdularCevapla
Kızım uzun soluklu bu şekilde oturdu Bacakta bi sıkıntı olmadı Ama yinede bir dr la görüşülmeli Herkesin vücudu genetiği başkadır SevgilerCevapla
Ben 58 yaşındayım. çocukken böyle otururdum. Ama şimdi oturamıyorum. Ancak şu anda fiziksel hiç bir problemim yok. Bırakın çocuklar nasıl istiyorsa öyle otursun. çocukları zorlamayın. Hiç bir mahsuru yok.Cevapla
Çocuklarda ayakların içe dönük basmasının en sık nedeni W şeklinde oturmaktır.Cevapla
Bizim sülalenin işaretidir bu oturuş her gören aa dedenizde böyle otururdu der bizim ailenin çocuklarınaCevapla
Hem zararlı değil doğal demissiniz hem de w oturusunun zararları diye başlık atmışsınızCevapla
Namaz kılma şekli. Hiç sağlıksız olur mu? Çocuklar bizden daha akıllı.Cevapla
namaz kılma oturuşu olduğuna emin misiniz? dikkatlice bir daha bakın isterseniz
58 yasindayim halen oturabiliyorum gayet rahatimCevapla
BENDECevapla
52 yasindayim hala bu sekilde oturabiliyorum.Cevapla
peki nasil oturmasi gerekir?Cevapla
bence de üstün beceri bir sürü insanın 5 dk dan sonra bacaklarının sızlamasına yol açan durumda biz rahat bir şekilde kullana biliyoruz. 28 yaşına kadar bir sıkıntısı oldugunu görmedim ve hala oturuyorum ..Cevapla
bağdaş kurunuz :)Cevapla
bende küçükken böyle oturuyordum arada hala oturuyorum ama bacağım ağrıyor eskisi kadar esnek değilim. dik oturma konusunda belki haklı olabilirler pek dik oturamıyorumCevapla
ben çocukken böyle oturması daha kolay ve çabuk oluyordu ondan. bacakları önde oturmak için iki hareket daha yaparsınız .dengeyle alakalı değil. ama şimdi w oturuşu yapmam mümkün değil bir yerimi kırarım.Cevapla
sadece düşünülüyor, düşünülüyor, düşünülüyor ... denmiş. demek ki daha kesin bir sonuç yok. kimse endişelenmesin. aramızda bir sürü sağlıklı insanlar dolanıyor çocukken bu şekilde oturanlar yani. endişelenmeyin, maksat haber olsun diye yazmışlar.Cevapla
ben çocukken hep böyle otururdum hatta şu an bile zaman zaman oturuyorum. hiç bir sağlık sorunum yok.Cevapla
tşkCevapla
aaaahCevapla