W oturuşu nedir? W oturuşunun zararları nelerdir?

Birçok ebeveyn, 'W' oturuş pozisyonunun (kelebek oturuş) sağlıklı olmadığını duymuştur. Peki gerçekten öyle mi?

+ Sonra Oku
Sizin çocuğunuz da W şeklinde oturuyorsa dikkat!

Çocuklarımızı doğdukları günden itibaren yakın markaja alırız ve sürekli onları izleriz. Çocukların ya da bizim farkında olmadan yaptığımız herhangi bir hareketin gelişimlerini etkilememesi için elimizden geleni yaparız. Yemek yeme alışkanlığı kazanmaları ve motor becerileri kritik dönemlerinde kazanmaları için türlü türlü aktiviteler uygularız. Bebeklikten çocukluğa sağlıkla geçmelerini beklediğiniz dönemlerde, çoğunu sonradan öğrenerek yaptığımız bu davranışların dışında, doğal olarak atladığımız veya neden sağlıksız olduğunu tahmin edemeyeceğimiz bazı durumlar olabilir. İşte W oturuşu ya da kelebek oturuşu da bunlardan bir tanesi.

 

W oturuşu nasıldır?

W oturuşu aslında bir bozukluk değil, tamamen doğal bir durum. Herhangi bir hastalığın belirtisi de değil. Bu bir oturuş pozisyonudur. İki bacağın birden tamamen yana açılıp diz kapaklarının önde olduğu ve vücudun bir W harfine benzediği bir oturma şeklidir. Dikkatli olmamız gereken nokta, doktorların çoğunun zararlı olduğuna inandığı bir oturuş şekli olmasıdır.

 

BAŞARILI ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN 17 ORTAK ÖZELLİĞİ İyi anneler babalar çocuklarının... TEHLİKELİ OYUNCAKLAR Hangi oyuncakların çocuklarınız ...

 

W oturuşunun zararları nelerdir?

  • W oturuşunun vücuttaki ana gücü sınırladığı düşünülüyor. Bu oturuş pozisyonu çoğu çocuğa büyük bir destek sağlıyor. Çocuğun karın ve sırt kaslarını aynı anda kullanmasına gerek olmadığından, genelde bunu bacakların önde olduğu ya da üst üste olduğu pozisyonları tercih ediyorlar.

 

  • W oturuşunun kas sertliğine sebep olduğu biliniyor. Bu sertliğin özellikle de bacaklarda ve kalçada olabileceği söyleniyor ancak dizleri ve bilekleri de etkileyebileceği düşünülüyor.

 

  • Bazı nörolojik sıkıntılara da sebep olduğu düşünülüyor. Bu oturuşta aktif olarak kullanılmayan kasların zamanla aktivitesini azalttığı düşünüldüğünden, yumuşayan kaslar pozisyonun uzun vadede kişinin vücudunu dik tutmakta sorun yaşayacağı öngörülüyor.

 

  • Aslında teknik olarak, çoğu doktorun da aynı fikirde olduğu konu, uzun süreli W oturuşun çocukluk dönemi boyunca edinilmesi gereken kaba motor becerilerin geliştirilmesini geciktirdiği konusu. Eğer çocuğunuzun özellikle fiziksel olarak güçlü olmasını bekliyorsanız, bu pozisyon ileride ona engel olabilir.

 

ÇOCUĞUNUZUN ÇOCUK OLDUĞUNU UNUTMAYIN!

 

Neden çocuklar böyle oturmayı tercih ediyorlar?

Çocukların bu oturuş pozisyonunu benimsemekteki en önemli sebepleri içgüdüsel olarak sahip oldukları denge güdüsüdür. Çocuklar en stabil oldukları pozisyonda olmak istiyorlar. Bununla birlikte de araba koltukları, salıncaklar, ev içi salıncaklı yataklar, özetle bebek taşıma için üretilmiş her şey de bu oturuş pozisyonunu destekliyor gibi.

 

Bu noktada, W oturuşunun herhangi bir zararı olmadığına inanan Rachel Coley açıklasında şunları dile getirdi: "Çocukların böyle oturması tamamen doğal ve üstelik çok normal. Çünkü bu oturuş esnek olduklarının bir göstergesidir. İçgüdüsel olarak aradıkları doğal dengeyi bulmuş olduklarının bir ifadesi. Üstelik de bu pozisyon, özellikle emekleme dönemindeki bebeklerde, emeklemeden dizlerinin üzerine çıkmaya ve ardından yeniden oturmaya karşı doğal bir ortam ve pozisyon hazırlıyor. Yani, aslında hiçbir zararı yok, tam tersine her şeyin yolunda olduğunun bir göstergesidir."

 

Genel çoğunluğun içinde tek başına faydalı olduğunu savunan Rachel Coley’den mi taraf olursunuz, yoksa zararlı ve mutlaka üstünde durdurulması gerektiğini düşünen uzmanlar ordusuna mı katılırsınız, o noktada elbette ki seçim sizin.

 

W oturuşunu önlemek için neler yapılabilir?

W oturuş denilen oturuş pozisyonunun zararı konusunda kesin olarak ikna olmuş olan uzmanlara göre yapılacak en iyi şey, çocuğu bu pozisyonda otururken yakaladığınız takdirde pozisyonunu hemen değiştirmeye yardımcı olmaktır. Alışkanlıklarını değiştirmek biraz zaman alacak olsa da, doğru pozisyona getirmek yapılacak en doğru şey.

 

 

Mutlu çocuk yetiştirmenin 10 yolu
+10
1. Çocuğunuza güvenin, onu olduğu şekilde kabul edin ve her türlü seçimine saygı duyun. Ona güvenir ve saygı duyarsanız o da kendisine ve çevresine karşı güven, saygı ve duyarlılık hissedecektir. Sadece yaşı küçük olduğu için sizin düşüncelerinizden farklı seçimleri olması, her koşulda bunların yanlış olduğunu göstermeyecektir.

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
26
Onay Bekleyenler
1
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    03 Ekim 2019 Perşembe 08:31

    ANNE BABALAR ÇOCUKLARINIZDA BU ŞEKİLDE OTURMA DURUMU FARKETTİGİNİZDEN İTİBAREN OLABİLECEK HER DURUMDA ONUN İÇE DÖNÜK MÜMKÜNSE DEVAMLI OTURUKEN BAĞDAŞ KURMASINI SAĞLAYIN ÇÜNKÜ W OTURUŞU ONUN İLERDE DİZLERİNİN İÇE DÖNÜK VE YÜRÜYÜŞÜNÜ DÜZGÜN YAPAMAYACAĞININ GÖRÜRSÜNÜZ ADETA PAYTAK YÜRÜR BENDEN SÖYLEMESİ AYRICA NAMAZDA DİZLERİN ÜSTÜNE OTURULUR W TURULMAZ SADECE SAĞ AYAK PARMAKLARI GERİYE KATLANIR SELAMLAR

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Ocak 2019 Cumartesi 13:44

    15 yaşındayım eğer öyle oturmazsam olmaz hep öyle otururum

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Ocak 2019 Cuma 19:57

    33 yaşındayım, hiç böyle oturmadım. Ne desem bilmiyorum.

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Ocak 2019 Perşembe 09:28

    ben de boyle oturuyordum cocukluktan berı ve sıkıntısı yenı yenı cıkmaya basladı yas oldu 30 oturtmayın cocugunuzu

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Ocak 2019 Perşembe 00:30

    Bende 29 yasindayim kendimi bildim bileli bole oturuyorum gorenler cok sasiriyo oturmaya calisiyo yapamiyolar ben cok rahatim hicbi sikintisinida gormedim

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Ocak 2019 Çarşamba 22:52

    uzun süreli bu şekilde oturuş özelliklede kız çocuklarında femoral anteversiyonun erişkinde olan normal seviyeye gelmesine engel olduğu düşüncesindeyim bu durumdan dolaylı olarak asetabular örtünmeyi azalatacağı ve ileri dönemde koksartroz(kalça kireçlenmesini) gelişmesine zemin hazırlayabileceği düşüncesindeyim.

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Ocak 2019 Çarşamba 15:57

    ben çocuk yetiştiriken şunu öğrendim çocuklar böyle otuyor ise birakın otursun çünkü onlar en doğalını yapar zaten w oturma şekli bilenler için derin meditasyon içinde kullanılır aynı zamanda namaz oturma şeklidır kardeşim yeni moda doktorlar o zararlı bu zararlı diye diye insanın şeklini bozdular

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Ocak 2019 Çarşamba 13:59

    Kızım uzun soluklu bu şekilde oturdu Bacakta bi sıkıntı olmadı Ama yinede bir dr la görüşülmeli Herkesin vücudu genetiği başkadır Sevgiler

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Ocak 2019 Çarşamba 12:21

    Ben 58 yaşındayım. çocukken böyle otururdum. Ama şimdi oturamıyorum. Ancak şu anda fiziksel hiç bir problemim yok. Bırakın çocuklar nasıl istiyorsa öyle otursun. çocukları zorlamayın. Hiç bir mahsuru yok.

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Ocak 2019 Salı 19:37

    Çocuklarda ayakların içe dönük basmasının en sık nedeni W şeklinde oturmaktır.

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Ocak 2019 Salı 18:28

    Bizim sülalenin işaretidir bu oturuş her gören aa dedenizde böyle otururdu der bizim ailenin çocuklarına

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Ocak 2019 Salı 16:02

    Hem zararlı değil doğal demissiniz hem de w oturusunun zararları diye başlık atmışsınız

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Ocak 2019 Salı 10:17

    Namaz kılma şekli. Hiç sağlıksız olur mu? Çocuklar bizden daha akıllı.

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:19

    namaz kılma oturuşu olduğuna emin misiniz? dikkatlice bir daha bakın isterseniz

  • Misafir
     
    01 Ocak 2019 Salı 01:01

    58 yasindayim halen oturabiliyorum gayet rahatim

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Ekim 2018 Çarşamba 17:32

    BENDE

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:52

    52 yasindayim hala bu sekilde oturabiliyorum.

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:50

    peki nasil oturmasi gerekir?

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Haziran 2018 Çarşamba 18:50

    bence de üstün beceri bir sürü insanın 5 dk dan sonra bacaklarının sızlamasına yol açan durumda biz rahat bir şekilde kullana biliyoruz. 28 yaşına kadar bir sıkıntısı oldugunu görmedim ve hala oturuyorum ..

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Haziran 2018 Çarşamba 08:05

    bağdaş kurunuz :)

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Haziran 2018 Salı 08:55

    bende küçükken böyle oturuyordum arada hala oturuyorum ama bacağım ağrıyor eskisi kadar esnek değilim. dik oturma konusunda belki haklı olabilirler pek dik oturamıyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 18:40

    ben çocukken böyle oturması daha kolay ve çabuk oluyordu ondan. bacakları önde oturmak için iki hareket daha yaparsınız .dengeyle alakalı değil. ama şimdi w oturuşu yapmam mümkün değil bir yerimi kırarım.

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:26

    sadece düşünülüyor, düşünülüyor, düşünülüyor ... denmiş. demek ki daha kesin bir sonuç yok. kimse endişelenmesin. aramızda bir sürü sağlıklı insanlar dolanıyor çocukken bu şekilde oturanlar yani. endişelenmeyin, maksat haber olsun diye yazmışlar.

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:59

    ben çocukken hep böyle otururdum hatta şu an bile zaman zaman oturuyorum. hiç bir sağlık sorunum yok.

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Mart 2018 Cumartesi 22:00

    tşk

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Eylül 2017 Salı 22:19

    aaaah

    Cevapla

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Geri tepen 8 ebeveyn sözü
Geri tepen 8 ebeveyn sözü
Kızınıza verebileceğiniz 9 güçlü kadın mesajı
Kızınıza verebileceğiniz 9 güçlü kadın mesajı
Çocuğunuz stres altındayken nasıl tepkiler veriyor?
Çocuğunuz stres altındayken nasıl tepkiler veriyor?
Ölüm kavramı çocuklara nasıl anlatılır?
Ölüm kavramı çocuklara nasıl anlatılır?
Daha az oyuncak neden daha yararlı?
Daha az oyuncak neden daha yararlı?
Çocuklara oyuncak almayın, onlarla yolculuk edin
Çocuklara oyuncak almayın, onlarla yolculuk edin
Çocuğunuza mutlaka öğretmeniz gereken 5 şey
Çocuğunuza mutlaka öğretmeniz gereken 5 şey
Çocukların bağışıklık sistemi hakkında bilmek istediğiniz her şey
Çocukların bağışıklık sistemi hakkında bilmek istediğiniz her şey

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bebek taşıma yöntemleri
    Bebek taşıma yöntemleri

    Süresi : 43:12 İzlenme : 3260

  • Ne zaman su içilmez?
    Ne zaman su içilmez?

    Süresi : İzlenme : 8211

  • Çocuklar ne izlemeli?
    Çocuklar ne izlemeli?

    Süresi : 41:12 İzlenme : 2416

  • Menopoz sıkıntılı mı olmalı?
    Menopoz sıkıntılı mı olmalı?

    Süresi : 09:56 İzlenme : 381

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X