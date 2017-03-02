Sanat ve el işlerinin çocuk gelişimine 5 faydası

Sanatın ve el işlerinin çocuk gelişimine katkıları nelerdir?

Çocuklar, biraz eğlence için el işleri yapmaya ve yaratıcılık geliştirmek için sanat işleriyle uğraşmaya bayılırlar! E madem bayılırlar, biz de sanatın faydalarını öğrenelim, bakalım gelişimlerine ne gibi katkıları var.

Çifte koordinasyon

Boyama, çizme, kesme gibi beceriler çocuğunuzun iki elini de kullanmasını gerektiren becerilerdir. Bu becerinin zamanında gelişmesi demek, çocuğun büyüme sürecinde başka diğer işlere de çabuk şekilde adapte olması demek olacak. Örneğin; yazı yazma, bağcıklarını bağlamak, vs…

İnce motor becerilerin koordinasyonu

Şekiller çizebilmek, kalıp kesebilmek, el yazısı yazabilmek gibi becerileri layıkıyla yapabilmek için çocuğunuzun ince motor koordinasyonuna sahip olması gerekir. Bu beceriyle de çocuğunuz, kıyafet giymek, kendi kendine yemek yiyebilmek gibi başka becerileri yapabilecek demektir.

Öz denetim: Bir şeyi ıslattıysanız ve kurutmanız gerekiyorsa, ne lazım, beklemek. Bu tecrübe çocuğunuzda beklemek, kendini kontrol etmek ve sabır gibi kavramların güçlenmesini sağlayacak. Ayrıca, işler her zaman umduğumuz gibi gitmeyebilir. El işleri çocuğunuz için esnekliği de sağlayacaktır. Hem yaratıcılıkta hiçbir zaman doğru ya da yanlış fikir diye bir şey yoktur.

Özgüven geliştirme

Her ne kadar çocuklarımızın önüne bazı meydan okumalar koymak istesek de, seçtiğimiz el sanatlarının çocuğumuzun seviyesine uygun olması da önemlidir. Ellerindeki bir işi başarıyla tamamlamaları onların başarma duygusunu ve gururlarını da harekete geçirecektir. Onlar bu işi ne kadar çok yaparsa, siz de onlara o kadar çok meydan okuma öngörebilir ve seviyeyi artırabilirsiniz.

Bağ kurmak, eğlenmek

En önemlisi, çocuğunuz sizinle birlikte vakit geçirmeye ve yaratıcı işler peşinde koşmaya bayılacak.

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Çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz bazı el işleri:

Kar taneleri

- El işi kâğıdının en sevdiğiniz renginden seçin ve bir daire çizin

- Daireyi kesin

- Daireyi yarıdan 3 kere katlayın

- Köşelerine kalem ile şekiller çizin

- Makasla çizdiğiniz şekillerden kesimler yapın

- Dikkatlice katladığınız daireyi açın

Pamuktan kardan adam

- Yapıştırıcı ile üç adet daire çizin, her bir dairenin içini yapıştırıcıyla kaplayın.

- Dairelerin içini pamukla doldurun ve böylelikle bir kardan adam yapmış olun

- Ardından istediğiniz gibi kardan adamın ağzını, gözlerini, burnunu dekore edin. Burada sınır yok!

Aile ve arkadaşlar için kartlar

- Bir adet elişi kâğıdını ikiye katlayıp dekore edin. İşte bu kadar! Gerisi size ve çocuğunuzun yaratıcılığına kalmış.

- Resimler koyun. Hatta çocuğunuzun ve sizin resminizi koyabilirsiniz.

- Yazılar yazın.

- Çocuğunuza eğer o dönemde bir tatil varsa onunla ilgili dekorasyonlar yaptırın.

- Materyal konusunda çeşitli olun: kalemler, boyalar, renkli yapıştırıcılar, simler, aklınıza ne gelirse dekorasyon için, kullanın!

Bu haber nspt4kids.com sitesinden derlenmiştir.