3 - 6 aylık bebeklerin uykusu

Bebeklerin 3, 4, 5 ve 6.aylarını kapsayan dönemdeki uykuları gitgide daha düzenli olmaya başlar. Bebeğiniz gece boyunca daha uzun süre uykuda kalabilir.

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3 - 6 aylık bebeklerin uykusu

“3 aylık bebek ne kadar uyumalı?” sorusunun cevabı ile 3 - 6 aylık dönemin sonuna doğru verilecek cevap aynı değildir. 3 aylık olan bebeğiniz hızla gelişmeye devam eder ve uykuları da yenidoğan dönemine göre oldukça düzene girmiştir. 6. aya yaklaşıldığında ise bebek oturmaya ve dış dünyayı daha iyi gözlemlemeye başlar. Bebeğin hayatındaki bu yeniliğe ek olarak erken diş çıkarma belirtileri başlar ve bunlar bebeğin uyku düzenini etkiler.

 

3. aydan itibaren bebekler toplamda 12 - 15 saat uyur. Tipik olarak üç aylık bir bebek bir uyku düzeni geliştirir, artık gece beslenmeleri de azalmıştır. Ama bu bebeğinize katı bir beslenme programı uygulamanız gerektiği anlamına gelmez. Bebeğiniz anne sütü alıyorsa düzenini zaten kendisi belirleyecektir. Aklınızda olsun, her bebeğin kendine özgü bir uyuma düzeni vardır.

3 - 6 aylık bebekler genelde geceleri uyur. Tabii ki bir 8 - 9 saat aralıksız uyuma durumundan bahsedilemez ancak 5 - 6 saat aralıksız uyuyabilirler. Daha uzun gece uykuları hayal ediyorsanız bile yine de bu gelişimin tadını çıkarın; bebeğinizin hayatı için önemli bir kilometre taşıdır.

 

4. AY BEBEK GELİŞİMİ Pek çok ebeveyn gelecek bir kaç ... 5.AY BEBEK GELİŞİMİ Bebeğinizin eğlenme anlayışı gel...

 

Bebeğiniz geceleri kesintisiz 5 - 6 saat uyumuyorsa endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Merak etmeyin, 6. aydan sonra bebeğinizin uykusu daha düzenli olacaktır.

Bebeğiniz geceleri uzun periyotlar halinde uyuyorsa mutlu olun. Ama haftalar boyunca uzun periyotlar halinde uyumuşsa ve bir anda gecenin ortasında uyanmaya başlamışsa da şaşırmayın. Büyüme atağı gibi durumlar buna sebep olabilir.  

 

BÜYÜME ATAĞI NEDİR?

 

6. aya doğru bebeklerde diş çıkarma belirtileri görülmeye başladığı için gece uykularında da kesintiler olabilir. Çoğunlukla 5. aydan itibaren salya artması, ellerini ısırma, huzursuzluk ve iştahsızlık diş çıkarma belirtilerini yavaş yavaş gösterseler de bu belirtilerin yoğunlaşması ve dişlerin çıkması birkaç ay sonra gerçekleşebilir. Bu belirtileri gözlemleyin ve uyku düzenine etki edebileceğini aklınızda bulundurun.

 

BEBEĞİNİZİN RAHAT DİŞ ÇIKARMASI İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

 

Bebeğiniz 6. ayı doldurduğunda ise önemli bir gelişim aşamasını tamamlamış olur. Yeni aşamaya geçtiği ek gıdalarla tanışma süreci ile bebeğinizin uykularında da değişim olmaya başlar.

 

6–9 AYLIK BEBEK UYKU DÜZENİ Altıncı aydan sonra bebekler gen... 6.AY BEBEK GELİŞİMİ Bebeğiniz ilk yılını yarıladı bi...

 

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