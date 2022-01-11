Anadolu’nun şifalı bitkileri kısa filmlere konu oldu

Binlerce yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu topraklarının zengin bitki örtüsünün kozmetik sektörüne olan katkısı beyaz perdede yeşerecek. Anadolu bitkilerinin güzellik ve sağlığa katkılarının konu edildiği, bu yıl 3.sü gerçekleştirilecek olan Iva Natura Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmler yurt dışında da ülkemizi temsil edecek…

Kısa filmler, hem bitki zenginliğimizin değerinin farkına varılmasına, hem de kozmetikte yoğun olarak kullanılan bitkilerin kullanım alanlarının daha yakından tanınmasına katkı sağlıyor. Ödüllerin sahibini bulacağı gala gecesinde, Derya Manaz “Karakılçık”, Gökmen Küçüktaşdemir “Can Nene “, Gül Merve Ekinci “Hevsel” adlı kısa filmleri ile dereceye giren finalistler arasında yer alıyor.

“İnsanların basıp geçtikleri otların onlara şifa ve güzellik kattığını göstermek istiyoruz”

Çekilen kısa filmlerle Anadolu topraklarının kültürel değerlerinin korunması için farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Laber Kimya & Iva Natura Kozmetik Genel Müdürü Levent Kahrıman, “Doğanın bize sunduğu güzelliği, şifayı, ona duymamız gereken saygıyı bu vesileyle herkese anlatmak istiyoruz. Düşüncelerin ve fikirlerin izleyicilere etkili ve net şekilde aktarılmasında önemli rolü olduğunu düşündüğümüz kısa filmler, bitkilerin hikâyelerini anlatmaktaki en iyi yol göstericilerinden biridir. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz yarışma kapsamında çekilen kısa filmler, Anadolu topraklarındaki bitkilerin çeşitliliğini, doğanın bize vermiş olduğu güzelliği en doğru şekilde kullanma imkânı sunacak. Ayrıca, bitki dünyasının zenginliğinin farkına varılmasına, doğanın bizlere sunduğu güzelliğin insanlara daha yakından gösterilmesine de olanak sağlayacak. Bu sayede, geniş kitlelere ulaşarak bu bitkilerin güzellik ve sağlığa olan katkılarının yaşam için gerekli olduğunu herkese göstermek istiyoruz” dedi.