"Aman canım herkes de çocuk yapmasın!" mı?

+ Sonra Oku
"Aman canım herkes de çocuk yapmasın!" mı?
Bütün Yazıları

Bazen eleştirdiğin şeyler duvar gibi yüzüne çarpar. Bi' bakarsın o eleştirdiğin şeyin içine düşmüşsün ve dünya ordan hiç de düşündüğün gibi değil-miş! Ben de tam olarak öyle bir duygunun içindeyim şu sıralar...

 

Çocuk yapıp da bulduğu her ortamda çocuğunu konuşan insanlara gözlerimi devire devire bakan, "Herkes çocuk yapmasın lütfen" diye söylenen ben bir baktım ki teyze olduktan sonra gördüğüm herkese "ama baksana şunaa" diye fotoğraf gösterir olmuşum. Henüz 10 günlük ancak telefonumda bu 10 gününün hemen hemen her dakikası mevcut. Videolarında ise durum daha vahim... Bebek, bebek olduğu için tabii, sadece emiyor ve uyuyor ancak ben o uyuduğu videoları hayranlıkla izliyorum. Bir keresinde 3 dakikalık videonun son 10 saniyesinde küçük bir gözünü açıp kapamış diye iş arkadaşımı esir alıp "Bak bak şimdi ne yapacak bak" derken yakaladım kendimi!

 

Neyse ki farkındalık önemli! Hala bir insanın gündeminin "yalnızca" çocuktan oluşmaması gerektiği görüşündeyim ama "ama o kadar tatlı kii..." İnsanın bazen çok sevdiği konular hakkında konuştukça konuşası, paylaştıkça paylaşası gelirmiş. Bebek de tam olarak öyle bir şeymiş. Yaşayınca öğrendim. Lezzetli bir yemekten bahsetmek gibi bebekten bahsetmek. İştah kabartıyor. Ancak dedim ya farkındalık önemli. Hayatta başına henüz gelmemiş şeyleri eleştirmemek gerek en azından çok katı bir şekilde... Yaşayanların da bir bildiği varmış çünkü.

 

Birden tüm gelecek planlarına sorgusuz sualsiz kattığımız +1'imiz var bizim. Evinde, yakınında bir bebeğin olması çok güzel, o enerji çok başka. Çok saf, çok olması gerektiği gibi, çok kendine özel, çok duygu dolu, çoğalmak güçlü bir duygu...

 

Bir şeyi karşılık beklemeden sevebiliyor olmak iyi geliyor insana. Teyzelik bir nevi annelik stajı imiş. Tek odak noktan var, o net geriye kalan herkes flu sanki...

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Kaçan kovalanıyor mu gerçekten?
Kaçan kovalanıyor mu gerçekten?
Akıl karışınca…
Akıl karışınca…
Sahi kaybetmeden ne kadar kıymet biliyoruz?
Sahi kaybetmeden ne kadar kıymet biliyoruz?
Her yer kestane tadında...
Her yer kestane tadında...
Muzları ne zaman tüketmeliyiz?
Muzları ne zaman tüketmeliyiz?
Bakmayı biliyor muyuz?
Bakmayı biliyor muyuz?
Bunu yapın oldu mu?
Bunu yapın oldu mu?
Onu bırak, önce kendini tanı
Onu bırak, önce kendini tanı

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl tehşis edilir?
    Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl...

    Süresi : 11:33 İzlenme : 1919

  • Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler
    Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler

    Süresi : 01:37 İzlenme : 5546

  • Dekoratif kutu kaplama
    Dekoratif kutu kaplama

    Süresi : 02:42 İzlenme : 1267

  • Yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
    Yalan söylediğini nasıl anlarsınız?

    Süresi : 01:39 İzlenme : 6628

  • Nasıl para biriktirebilirim?
    Nasıl para biriktirebilirim?

    Süresi : 01:16 İzlenme : 927

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X