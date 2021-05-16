Akciğer detoksu nasıl yapılır?

Dr. Sinan Akkurt, akciğerlerimizin sağlığını koruyabilmek adına evde yapabileceğimiz akciğerleri temizleme yöntemlerini anlattı. Akciğer detoksu için öneriler verdi.

Akciğer detoksu nasıl yapılır?
Sağlık
16 Mayıs 2021 Pazar

Akciğer detoksu, başta sigara içenler, düzenli olarak kirli havaya maruz kalanlar ve astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kistik fibroz gibi solunum sistemini etkileyen kronik rahatsızlıkları olanlar için son derece faydalıdır. Ayrıca hala devam eden pandemi sürecinde akciğerlerimizin detoksuna destek olacak bir takım doğal yöntemlerden faydalanmak da faydalı bir yaklaşım olacaktır. Akciğerlerin sağlığını korumak, vücudun geri kalanını sağlıklı tutmak için çok önemlidir. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, sadece hava kirliliğine maruz kalmanın neticesinde dünyada her yıl 4,2 milyon kişi yaşamını yitiriyor.


Akciğerleri temizlemek için evde uygulayabileceğimiz doğal yöntemler nelerdir?


1- Buhar soluma

Buhar soluma, soğuk algınlığı ve öksürük için popüler bir tedavi yöntemidir. Buhar inhalasyonu, hava yollarını açmak ve akciğerlerin mukusu boşaltmasına yardımcı olmak için su buharının solunmasından ibarettir. Bu kadar kolay uygulanmasına karşın etkisi de bir o kadar hissedilirdir. Özellikle akciğer rahatsızlığı olan kişilerin semptomları kuru ve soğuk havada kötüleşebilmekte, hava koşulları onların solunum yollarındaki mukoza zarlarını kurutabilmekte ve kan akışını kısıtlayabilmektedir. Buhar solumak ise tam tersine havaya sıcaklık ve nem katarak nefes almayı iyileştirir ve solunum yolları ve akciğerlerdeki mukusun gevşemesine yardımcı olur. Elbette bu geçici bir çözümdür.


2- Kontrollü öksürük

Kontrollü öksürük, mukusun solunum yollarından gönderilmesine yardımcı olabilir. Bunun için rahat bir koltukta oturularak burundan yavaşça alınan nefesin, öne doğru eğilirken kolları mideye doğru götürürken ve ağzı hafifçe tutarken iki – üç kez öksürmek suretiyle verilmesi yeterli olacaktır. Mukus yeterince atılana kadar bu hareket tekrar edilebilir.


3- Postürel drenaj

Postürel drenaj, mukusu akciğerlerden çıkarmak için yerçekimini kullanmak üzere farklı pozisyonlarda yatmayı içerir. Bu yolla daha rahat nefes alınabilir ve akciğer enfeksiyonlarını önlemeye ya da tedavi etmeye yardımcı olunabilir. Postürel drenaj teknikleri pozisyona göre değişir. Sırt üstü pozisyonda yatağa uzanan hasta, göğsün kalçadan daha aşağıda olmasını sağlamak için kalçaların altına yastık yerleştirir. Yavaşça burundan nefes alıp ağızdan nefes verir. Nefes verme süresi, alma süresinin iki katı uzunluğunda olmalıdır. Daha sonra her iki yana dönerek birkaç dakika bu tekniği sürdürür.


4- Egzersiz

Egzersiz, kasları daha fazla çalışmaya zorlar, bu da vücudun nefes alma hızını artırır ve bu da kaslara daha fazla oksijen verilmesine neden olur. Aynı zamanda dolaşımı iyileştirerek vücudun egzersiz sırasında ürettiği fazla karbondioksiti atmada daha verimli hale getirir. Vücut, düzenli egzersizin taleplerini karşılamak için uyum sağlamaya başlayacaktır. Kaslar oksijeni daha verimli kullanmayı ve daha az karbondioksit üretmeyi öğrenecektir. Kronik akciğer rahatsızlığı olan kişiler için egzersiz yapmak daha zor olsa da imkansız değildir, ancak bir uzmanın gözetiminde yapılması faydalı olacaktır.


Bu 6 besin akciğerleri temizliyor
Bu 6 besin akciğerleri temizliyor


5- Yeşil çay

Yeşil çay, akciğerlerdeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanları içerir. Bu bileşikler, akciğer dokusunu duman solunmasının zararlı etkilerinden bile koruyabilir.


6- Antiinflamatuar besinler

İltihapla savaşmaya yardımcı olan yiyecekler arasında şunları sayabiliriz: Brokoli, tere, ıspanak başta olmak üzere bunlar gibi yeşil yapraklı sebzeler, zerdeçal, zencefil, pancar, kiraz, yaban mersini, soğan, sarımsak, sızma zeytinyağı, ceviz, fasulye, mercimek.


7- Açık hava yürüyüşleri

Mümkün olduğunca bol oksijen bulunan ortamlarda zaman geçirmek ve buralarda açık hava yürüyüşleri yapmak, haftada sadece bir gün bile mümkünse yine de bu fırsatı değerlendirmek akciğerlerin temizlenmesine önemli ölçüde destek olacaktır.


8- Kilogram başına günlük 40 cc. su tüketimi

Su, tüm vücudun detoksuna olduğu gibi akciğerlerin detoksuna da büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Günlük olarak tüketilmesi gereken su miktarı kişinin kilosuna göre değişir. Buna göre bir kişinin kilogram başına günlük 40 cc su tüketmesi gereklidir.


Su içmeniz için 10 neden
Su içmeniz için 10 neden

Bu yazı Dr. Sinan Akkurt tarafından hazırlanmış ve kaleme alınmıştır.

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