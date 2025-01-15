Airfriyer'da kestane nasıl közlenir?

Bilenler bilir, soba üzerinde pişmiş kestanelerin tadı hiçbir şeye benzemez. İşte besleyici değeri yüksek kestanenin faydaları... Kalori değeri yüksek olan kestane, içinde B1, B2 ve C vitaminleri bulundurmaktadır.

Potasyum, fosfor, klor, kalsiyum, demir, sodyum açısından zengin olan kestene aynı zamanda ve bol miktarda da yağ ve protein içermektedir.

İşte kestanenin hiç bilmediğiniz faydaları: - Meyvesi, kasları kuvvetlendirir.

- Bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir. - Vücuda kuvvet verir.

- Cinsel gücü arttırır. - İshali keser.

- Kandaki kolesterol oranını düşürür. - Kan dolaşımını düzenler ve hızlandırır.