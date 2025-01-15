Airfriyer'da kestane nasıl közlenir?

Airfriyerde kolaylıkla közlenen kestanelerin en önemli püf noktası kestanelere çizik attıktan sonra onları tuzlu suda bekletmek, sonrasında kabuğu kolaylıkla soyulan ve içi tam kararında pişmiş kestaneler elde ediyoruz...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama & bekletme süresi: 1 saat
Pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler
- Yarım kg kestane
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yeteri kadar içme suyu
Airfryerda közlenmiş kestane nasıl yapılır?
- Kestanelerin bombeli yerlerine enlemesine keskin bıçak yardımıyla boydan boya çizikler atarak geniş bir kaba aktarın. Tuz ve üzerlerini aşana kadar oda ısısındaki içme suyunu ekleyin. Yaklaşık 1 saat bu şekilde bekletin. Bu süre sonunda kestaneleri sudan çıkartıp çizilmiş tarafları üste gelecek gibi airfriyer haznesine yerleştirin. 200 derece ısıda 30 dakika pişirin.
- Kestaneler közlendikten sonra bir kaseye alarak üzerlerine temiz bir örtü örtün, ilk sıcaklığı geçince kabuklarını kolaylıkla soyabilirsiniz.
Püf noktaları ve kısa notlar;
- Kestanelere eklediğimiz tuz kestanenin tadında herhangi bir tuz tadı hissettirmiyor, bilginiz olsun istedim.
- Kestaneleri tuzlu suda beklettikten sonra airfriyer yerine 200 derecede önceden ısıtılmış fırında aynı sürede közleyebilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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