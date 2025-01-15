Airfriyer'da kestane nasıl közlenir?

Kestane airfryer'da nasıl közlenir? Airfryerda kestane közleme tarifini Müjgan Yurtseven verdi.

Airfriyer'da kestane nasıl közlenir?
Yaşam
Giriş: 15 Ocak 2025 16:39 Güncelleme: 16 Ocak 2025 10:55
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Airfriyerde kolaylıkla közlenen kestanelerin en önemli püf noktası kestanelere çizik attıktan sonra onları tuzlu suda bekletmek, sonrasında kabuğu kolaylıkla soyulan ve içi tam kararında pişmiş kestaneler elde ediyoruz...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama & bekletme süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler

  • Yarım kg kestane
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yeteri kadar içme suyu

Airfryerda közlenmiş kestane nasıl yapılır?

  • Kestanelerin bombeli yerlerine enlemesine keskin bıçak yardımıyla boydan boya çizikler atarak geniş bir kaba aktarın. Tuz ve üzerlerini aşana kadar oda ısısındaki içme suyunu ekleyin. Yaklaşık 1 saat bu şekilde bekletin. Bu süre sonunda kestaneleri sudan çıkartıp çizilmiş tarafları üste gelecek gibi airfriyer haznesine yerleştirin. 200 derece ısıda 30 dakika pişirin.

  • Kestaneler közlendikten sonra bir kaseye alarak üzerlerine temiz bir örtü örtün, ilk sıcaklığı geçince kabuklarını kolaylıkla soyabilirsiniz.

Püf noktaları ve kısa notlar;

  • Kestanelere eklediğimiz tuz kestanenin tadında herhangi bir tuz tadı hissettirmiyor, bilginiz olsun istedim.

  • Kestaneleri tuzlu suda beklettikten sonra airfriyer yerine 200 derecede önceden ısıtılmış fırında aynı sürede közleyebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





Protein içeriyor: Kestane

Kışın en sevilen lezzetlerinden biri olan, besleyici değeri yüksek kestanenin faydaları...

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Bilenler bilir, soba üzerinde pişmiş kestanelerin tadı hiçbir şeye benzemez. İşte besleyici değeri yüksek kestanenin faydaları... Kalori değeri yüksek olan kestane, içinde B1, B2 ve C vitaminleri bulundurmaktadır.
Potasyum, fosfor, klor, kalsiyum, demir, sodyum açısından zengin olan kestene aynı zamanda ve bol miktarda da yağ ve protein içermektedir.
İşte kestanenin hiç bilmediğiniz faydaları: - Meyvesi, kasları kuvvetlendirir.
- Bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir. - Vücuda kuvvet verir.
- Cinsel gücü arttırır. - İshali keser.
- Kandaki kolesterol oranını düşürür. - Kan dolaşımını düzenler ve hızlandırır.
- Karaciğere ve mideye de faydalıdır. - Kabuklarının suda kaynatılması ile hazırlanan ilaç; ateş düşürür ve sinirleri yatıştırır.

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