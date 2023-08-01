Ağustos ayı aylık burç yorumları 2023

Esenlikler... Bu ay Mars’ın başrolünü aldığı, diğer gezegenlerin etkileşimlerinin de çok hareketli olmadığı bir ay geçireceğiz. Diğer gezegenlerden kastım hızlı ve sürekli etkileşim halinde olan Güneş, Merkür ve Venüs değil tabii. Onlar her ay sürekli etkileşimde.

Ayrıca tüm ay Venüs retro olacak. 23 Ağustosta da Merkür retro başlayacak. Astroloji okurları Merkür Retro’yu ezberledi, o yüzden tekrar yazmamıza gerek yok.

Ayrıca Plüton da ay başında Ay Düğümleri ile kare açı gerçekleştirecek. Muhtemelen kadersel kırılmalar yaşayacağımız bir ay başlangıcı olacak. Bu kırılmalar biraz krizli, kontrol dışı hissettiğimiz bir şekilde olabilir.

Mars’ın gündemine gelecek olursak Ay başlangıcında Jüpiter ile uyumlu bir açı yapacak olan Mars ay’ı başarılı bir başlangıç teması ile başlatabilir. Mars Jüpiter uyumu başarı, zafer, şans, kazanç gibi konularla alakalıdır. Ay Ortasında ise tehlikeli bir açı ile, Mars Uranüs üçgeni ile karşılaşacağız. Bu açıda kazalar, isyanlar, sürpriz çıkabilecek kavgalar, tartışmalar (belki de dünyada meydana gelebilecek bir askeri operasyon) yaşanabilir. Ayrıca yaratıcı buluşlar, teknolojik gelişmeler, özel hayatlarımızda da sürprizli bir girişim, bir karar gündeme gelebilir.

Sonrasında ise Mars Neptün ile karşıtlık yapacak. Bu da yine tehlikeli sayılabilecek, bizi dalgınlaştıracak, sular ile ilgili konularda risk yaratacak, kazalara açık bir döneme işaret ediyor. Mars bu ay Plüton'la da üçgen açı gerçekleştirecek. Bu da çalışma derinlik, sorgulama gücü, derine inme gücü verecek. Ayrıca yine düşük frekanslı da olsa birtakım krizlere meydan verebilir.

Son olarak 27 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçecek. Terazi burcunda güçlü olmayan, dengesiz çalışan bir Mars deneyimleyeceğiz. Bu da yaklaşık 2,5 ay sürecek. Evlilikler, ikili ilişkiler, ilişki kurma, karşılıklı yapılan işler, ortaklıklar gibi konularda vurgu yaratacak. Çok dengeli çalışmaması sebebiyle zamanlama problemleri, yine yanlış zamanda yanlış tepkiler gibi konular gündeme gelebilir.

Ağustos ayının önemli gökyüzü açıları

1 Ağustos – Mars Jüpiter Üçgeni

Aldığımız cesur aksiyonların ödülünü aldığımız mükemmel bir zaman. Bu dönem tereddüt ettiğimiz konular varsa aksiyon almak için kullanabilir, yeni başlangıçlar yapabiliriz. Girişim yapmak istediğimiz konular için de kullanılmak üzere harika bir zaman dilimi.

2 Ağustos – Merkür Satürn Karşıtlığı

Dilimiz, iletişimimiz biraz tutuk olabilir, düşüncelerimiz depresif, kafa yormak zorunda hissettiğimiz, zihinsel sorumluluklarımızın arttığı günlerdeyiz.

3 Ağustos – Plüton Düğümler karesi

Bu oldukça kadersel olabilecek bir açı. Krizli bir dönem. Bu krizli dönemin uzun vadeli önemli sonuçlar yarattığı bir dönem olarak düşünebiliriz.

7 Ağustos – Güneş Jüpiter Karesi

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

9 Ağustos – Venüs Uranüs Karesi

Değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz. İkili ilişkilerde ve sosyal ilişkilerde değişikliklerle dolu sürprizli bir gün. Sürpriz ayrılıklar veya kavuşmalar yaşanabilir.

10 Ağustos – Merkür Jüpiter Üçgeni

Eğitim için oldukça elverişli bir zaman. Bu dönemi almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabilirsiniz.

12 Ağustos – Güneş Chiron Üçgeni

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

13 Ağustos – Güneş Venüs Kavuşumu

Eğlenceli, neşeli, rahat ve tembel günlerdeyiz. Sevdiğimizi sevildiğimizi hissediyor hissettiriyoruz. Kendimizi güzel ifade ediyoruz. Bu gün sanatsal faaliyetler içerisinde bulunabiliriz.

14 Ağustos – Venüs Chiron Üçgeni

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

16 Ağustos – Güneş Uranüs Karesi

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

16 Ağustos – Mars Uranüs Üçgeni

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

22 Ağustos – Mars Neptün Karşıtlığı

Mars aksiyonlarımızı, irademizi, savaşma güdümüzü temsil eder. Neptün ile kare gibi zorlayıcı bir açı yaptığında bu enerji dağılır, sakarlaşır, tembelleşiriz veya enerjimizi veya aksiyonumuzu nereye kanalize edeceğimizi bilemeyebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hedefi tutturamayabiliriz, görüşümüz bulanabilir.

23 Ağustos Güneş Başak’ta!

23 Ağustos Merkür Retro’su başlıyor!

25 Ağustos – Mars Plüton Üçgeni

Harekete geçmek konusunda oldukça etkin ve güçlü bir transit. Duygusal gücümüzü irademiz ve enerjimizle birleştirerek hedeflerimize doğru rüzgarı arkamıza alıyoruz. Ayrıca bu doğrultuda olumlu yönde dönüşümler yaşayabilir ve bu dönüşümleri hayatımıza kalıcı bir şekilde entegre edebiliriz.

27 Ağustos – Güneş Satürn Karşıtlığı

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

27 Ağustos Mars Terazi’de!

29 Ağustos Uranüs Retro’su başlıyor!

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